Grupurile pentru protecția consumatorilor cer interzicerea ochelarilor inteligenți Meta în Olanda. Ce acuzații aduc companiei
Grupurile pentru protecția consumatorilor și a drepturilor digitale din Olanda au cerut instanței să oprească vânzarea ochelarilor inteligenți dezvoltați de Meta împreună cu Ray-Ban. Organizațiile susțin că dispozitivele permit înregistrarea persoanelor fără știrea sau acordul acestora și ridică probleme serioase în raport cu legislația europeană privind protecția datelor. Procesul ar putea avea efecte și în alte țări, într-un moment în care autoritățile și instituțiile publice încep să impună tot mai multe restricții pentru astfel de produse, scrie Reuters.
Acțiunea a fost depusă joi, 26 noiembrie, la Tribunalul Districtual din Amsterdam. Printre reclamanți se numără Consumentenbond, principala asociație olandeză pentru protecția consumatorilor, și Offlimits, organizație care luptă împotriva abuzurilor sexuale din mediul online. Acestea solicită oprirea comercializării ochelarilor până când Meta ia măsuri care să răspundă problemelor semnalate.
O decizie este așteptată cel târziu până pe 24 decembrie. Deși procesul vizează exclusiv piața olandeză, hotărârea ar putea deveni un precedent important pentru dezbaterile despre utilizarea ochelarilor inteligenți în spațiile publice.
De ce vor organizațiile să oprească vânzarea ochelarilor Meta
Reclamanții susțin că ochelarii inteligenți Meta, dezvoltați împreună cu EssilorLuxottica, compania care deține brandul Ray-Ban, încalcă drepturile persoanelor filmate fără ca acestea să știe. Dispozitivele au camere integrate și pot înregistra imagini și videoclipuri din perspectiva celui care le poartă. Tocmai această posibilitate de a filma discret în spații publice sau private se află în centrul procesului.
Organizațiile consideră că prezența permanentă a unor astfel de dispozitive în jurul oamenilor poate schimba comportamentul acestora. Persoanele aflate în apropierea cuiva care poartă ochelari inteligenți nu au întotdeauna posibilitatea să își dea seama dacă sunt filmate. Situația ar putea determina oamenii să devină mai precauți în spațiile publice, de teama că imaginile lor sunt capturate și folosite fără acord.
Avocata Offlimits, Karlijn Han, a vorbit în instanță despre utilizarea ochelarilor pentru ceea ce a numit „înregistrări pe ascuns”. Ea a atras atenția că filmările clandestine ar putea avea loc în timpul examenelor, în cabinele de probă, la piscine, în camerele de hotel sau în spitale. Printre spațiile menționate s-au numărat și locurile de joacă și plajele.
În opinia reclamanților, fiecare astfel de situație reprezintă o încălcare a vieții private, iar efectele pot deveni cu atât mai grave în locurile în care oamenii se așteaptă să beneficieze de intimitate. Organizațiile cer Meta să împiedice înregistrarea persoanelor fără știrea lor, să nu mai folosească imaginile pentru antrenarea modelelor AI și să suspende vânzările până la respectarea cerințelor legale.
Ce spune Meta despre acuzațiile privind filmările și datele personale
Meta respinge solicitările organizațiilor și a cerut instanței să respingă procesul. Avocatul companiei, Bastiaan Kemp, a susținut că măsurile propuse ar afecta persoanele care folosesc dispozitivele în mod legitim și ar dezavantaja compania în raport cu alți producători de tehnologie.
Apărarea Meta a mai argumentat că producătorii nu pot fi considerați responsabili pentru fiecare situație în care un produs este folosit intenționat în mod abuziv. În plus, compania susține că ochelarii au un indicator luminos pe ramă, menit să arate când dispozitivul înregistrează imagini.
Meta a respins și acuzațiile potrivit cărora ar procesa imaginile înregistrate de ochelari în Europa sau le-ar utiliza pentru antrenarea modelelor AI cu încălcarea legislației europene. Aceste afirmații au fost formulate în instanță de reprezentanții Consumentenbond.
La rândul său, EssilorLuxottica a susținut că nu procesează imaginile înregistrate și nici nu are acces la filmările realizate cu dispozitivele. Avocatul companiei a descris interzicerea vânzărilor drept o măsură disproporționată și ineficientă, având în vedere că pe piață sunt disponibile produse similare de la alți producători.
Miza financiară a procesului este considerabilă. Organizațiile au cerut sancțiuni de 100.000 de euro pe zi pentru fiecare pârât care nu respectă eventualele obligații impuse de instanță. Penalitățile ar urma să fie limitate la un total de 100 de milioane de euro.
Ochelarii inteligenți Meta sunt tot mai des contestați în Europa și SUA
Procesul din Olanda face parte dintr-un val mai amplu de reacții împotriva ochelarilor inteligenți. În mai multe țări, autoritățile analizează restricții sau au introdus deja interdicții pentru a limita filmările realizate fără acordul persoanelor vizate.
În Anglia, Țara Galilor și statul New York au fost impuse interdicții în anumite instanțe, din cauza riscului ca dispozitivele să fie folosite pentru înregistrarea unor informații sensibile. În Australia și Norvegia au fost propuse măsuri de restricționare, iar cinematografele din Marea Britanie introduc propriile reguli, invocând atât protecția vieții private, cât și riscul pirateriei.
Marți, federația națională a organizațiilor pentru protecția consumatorilor din Germania a anunțat, la rândul său, o acțiune juridică împotriva Meta și Ray-Ban. Reprezentanții acesteia susțin că ochelarii fac aproape imposibilă respectarea de către consumatori a regulilor europene privind protecția datelor atunci când sunt folosiți în spații publice.
În octombrie, Comitetul European pentru Protecția Datelor a avertizat că ochelarii inteligenți ridică probleme serioase de confidențialitate și a cerut măsuri de protecție mai stricte. În aceeași perioadă, autoritatea olandeză pentru protecția datelor, AP, a recomandat consumatorilor să nu cumpere astfel de dispozitive, considerându-le nesigure atât pentru cei care le poartă, cât și pentru persoanele din jur.
Reacțiile au avut deja efecte asupra comerțului. Lanțul olandez de magazine Hans Anders a suspendat în octombrie vânzarea ochelarilor inteligenți Meta Ray-Ban în Olanda și Belgia. În Statele Unite, compania se confruntă și cu posibile procese colective legate de presupusa distribuire necorespunzătoare a imaginilor private colectate prin intermediul dispozitivelor.