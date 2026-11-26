O decizie este așteptată cel târziu până pe 24 decembrie. Deși procesul vizează exclusiv piața olandeză, hotărârea ar putea deveni un precedent important pentru dezbaterile despre utilizarea ochelarilor inteligenți în spațiile publice.

De ce vor organizațiile să oprească vânzarea ochelarilor Meta

Reclamanții susțin că ochelarii inteligenți Meta, dezvoltați împreună cu EssilorLuxottica, compania care deține brandul Ray-Ban, încalcă drepturile persoanelor filmate fără ca acestea să știe. Dispozitivele au camere integrate și pot înregistra imagini și videoclipuri din perspectiva celui care le poartă. Tocmai această posibilitate de a filma discret în spații publice sau private se află în centrul procesului.

Organizațiile consideră că prezența permanentă a unor astfel de dispozitive în jurul oamenilor poate schimba comportamentul acestora. Persoanele aflate în apropierea cuiva care poartă ochelari inteligenți nu au întotdeauna posibilitatea să își dea seama dacă sunt filmate. Situația ar putea determina oamenii să devină mai precauți în spațiile publice, de teama că imaginile lor sunt capturate și folosite fără acord.

Avocata Offlimits, Karlijn Han, a vorbit în instanță despre utilizarea ochelarilor pentru ceea ce a numit „înregistrări pe ascuns”. Ea a atras atenția că filmările clandestine ar putea avea loc în timpul examenelor, în cabinele de probă, la piscine, în camerele de hotel sau în spitale. Printre spațiile menționate s-au numărat și locurile de joacă și plajele.

În opinia reclamanților, fiecare astfel de situație reprezintă o încălcare a vieții private, iar efectele pot deveni cu atât mai grave în locurile în care oamenii se așteaptă să beneficieze de intimitate. Organizațiile cer Meta să împiedice înregistrarea persoanelor fără știrea lor, să nu mai folosească imaginile pentru antrenarea modelelor AI și să suspende vânzările până la respectarea cerințelor legale.

Ce spune Meta despre acuzațiile privind filmările și datele personale

Meta respinge solicitările organizațiilor și a cerut instanței să respingă procesul. Avocatul companiei, Bastiaan Kemp, a susținut că măsurile propuse ar afecta persoanele care folosesc dispozitivele în mod legitim și ar dezavantaja compania în raport cu alți producători de tehnologie.

Apărarea Meta a mai argumentat că producătorii nu pot fi considerați responsabili pentru fiecare situație în care un produs este folosit intenționat în mod abuziv. În plus, compania susține că ochelarii au un indicator luminos pe ramă, menit să arate când dispozitivul înregistrează imagini.