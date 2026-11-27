Rusia ar fi pregătit deja un satelit cu capacități nucleare, denumit Sputnik-S, potrivit unor informații obținute de presa germană de la serviciile occidentale de informații. Dispozitivul ar putea fi lansat în următoarele 60 de zile, ipoteză care a readus în atenție riscurile militarizării spațiului cosmic.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian, guvernul german tratează cu seriozitate informațiile furnizate de serviciile de securitate. Deocamdată, nu există însă o confirmare independentă că Rusia intenționează să detoneze efectiv o armă nucleară în spațiu.

Cum ar afecta o explozie nucleară sateliții din jurul Pământului

În absența atmosferei, o explozie nucleară în spațiu produce efecte diferite de cele ale unei detonări la sol. Radiațiile eliberate pot deteriora componentele electronice ale sateliților, afectând funcționarea acestora sau scoțându-i definitiv din uz.

Jonathan McDowell, astrofizician și profesor onorific la Universitatea Durham din Marea Britanie, explică faptul că efectele nu s-ar limita la momentul exploziei. Particulele radioactive ar putea rămâne captive în câmpul magnetic al Pământului, formând o centură artificială de radiații, periculoasă pentru echipamentele spațiale.

Un precedent există deja. În 1962, Statele Unite au efectuat experimentul nuclear Starfish Prime, care a afectat mai mulți dintre puținii sateliți operaționali la vremea respectivă, inclusiv Telstar 1 și Ariel-1.

Astăzi, consecințele unui asemenea eveniment ar putea fi mult mai grave, având în vedere dependența societății moderne de infrastructura orbitală. Informațiile privind posibila lansare a unei arme nucleare rusești în spațiu ridică, de asemenea, probleme juridice. Tratatul privind spațiul cosmic din 1967 interzice amplasarea pe orbită a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă.

Internetul, comunicațiile și prognozele meteo ar putea fi afectate

Aproximativ 17.000 de sateliți se află pe orbita joasă a Pământului, contribuind la furnizarea unor servicii esențiale pentru populație, companii, instituții publice și organizații militare. Printre acestea se numără monitorizarea schimbărilor climatice, observarea fenomenelor meteorologice și accesul la internet în regiunile izolate.

O infrastructură importantă este rețeaua Starlink, dezvoltată de compania lui Elon Musk, care joacă un rol semnificativ inclusiv în menținerea comunicațiilor din Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia.

O eventuală deteriorare a infrastructurii orbitale ar avea și consecințe economice. Companiile care furnizează servicii prin satelit s-ar putea confrunta cu pierderi financiare considerabile, iar înlocuirea echipamentelor distruse ar necesita investiții importante.

Inclusiv viitoarele proiecte tehnologice, precum centrele de date pe care Elon Musk vrea să le construiască în spațiu, ar trebui să ia în calcul asemenea riscuri. Dependența tot mai mare de infrastructura orbitală transformă securitatea spațiului cosmic într-o problemă care depășește interesele strict militare.

Mai mult, specialiștii avertizează că efectele radiațiilor artificiale ar putea persista ani întregi. Industria spațială nu dispune nici de capacitatea necesară pentru a înlocui rapid un număr foarte mare de sateliți.

Ce s-ar întâmpla pe Pământ și cât de probabil este un asemenea atac

O explozie nucleară în spațiu ar putea avea consecințe și asupra echipamentelor electronice de la sol. În timpul experimentului american din 1962, în Hawaii au fost raportate defecțiuni ale iluminatului stradal, declanșarea unor alarme antiefracție și perturbarea comunicațiilor telefonice.

Detonarea a produs inclusiv fenomene luminoase spectaculoase, asemănătoare aurorelor polare, vizibile pe cer. În prezent, vulnerabilitatea sistemelor electronice și amploarea eventualelor pagube ar depinde de circumstanțele concrete ale unui asemenea eveniment.

Cu toate acestea, experții consultați de The Guardian sunt sceptici în privința utilizării efective a unei arme nucleare de către Rusia în spațiu. Un oficial european din domeniul securității a explicat că un asemenea atac ar putea afecta nu doar economiile occidentale, ci și infrastructura spațială a Rusiei și, eventual, a Chinei.

Radiațiile nu fac diferența între sateliții comerciali, militari sau științifici și nici între echipamentele aparținând unor state aliate sau adversare. Tocmai caracterul greu de controlat al consecințelor reprezintă unul dintre principalele argumente împotriva utilizării unei asemenea arme.

Pentru moment, informațiile privind Sputnik-S rămân la nivelul unor evaluări ale serviciilor de informații, nu al unui atac iminent confirmat. Situația evidențiază însă vulnerabilitatea unei civilizații care și-a transferat o parte tot mai importantă din infrastructura critică în spațiul cosmic.