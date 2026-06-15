Greşeala care l-a costat viaţa pe turistul neamţ care a venit în vacanţă pe litoralul românesc. Avertismentul specialiştilor pentru cei care ajung la mare zilele acestea

O zi de vacanță pe litoralul românesc s-a încheiat tragic pentru un turist venit din Germania. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața după ce a intrat în mare în stațiunea Mamaia. Specialiștii avertizează turiștii privind temperatura neobișnuit de scăzută a apei și riscurile la care se expun cei care intră brusc în mare în această perioadă. În aceeași zi, un alt turist a avut nevoie de îngrijiri medicale în Eforie Nord, după un accident petrecut la coborârea dintr-o ambarcațiune.

Apa mării a ajuns la doar 14-15 grade Celsius

Potrivit specialiștilor, temperatura apei mării a scăzut semnificativ în ultimele zile, ajungând la numai 14-15 grade Celsius. Diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate produce un șoc termic, fenomen care poate avea consecințe grave pentru organism.