Greşeala care l-a costat viaţa pe turistul neamţ care a venit în vacanţă pe litoralul românesc. Avertismentul specialiştilor pentru cei care ajung la mare zilele acestea
O zi de vacanță pe litoralul românesc s-a încheiat tragic pentru un turist venit din Germania. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața după ce a intrat în mare în stațiunea Mamaia. Specialiștii avertizează turiștii privind temperatura neobișnuit de scăzută a apei și riscurile la care se expun cei care intră brusc în mare în această perioadă. În aceeași zi, un alt turist a avut nevoie de îngrijiri medicale în Eforie Nord, după un accident petrecut la coborârea dintr-o ambarcațiune.
Apa mării a ajuns la doar 14-15 grade Celsius
Potrivit specialiștilor, temperatura apei mării a scăzut semnificativ în ultimele zile, ajungând la numai 14-15 grade Celsius. Diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate produce un șoc termic, fenomen care poate avea consecințe grave pentru organism.
Adrian Bîlbă, doctor în științe, a explicat cauza acestei răciri accentuate:
„A scăzut foarte mult temperatura apei mării – cu 10 grade. Explicația este în fenomenul de upwelling și downwelling, adică fenomenul de schimbare a apelor litorale, de împingere a apelor de la suprafață din zona litorală și înlocuire cu ape de adâncime.”
În acest context, salvamarii atrag atenția că intrarea bruscă în apă poate reprezenta un pericol, chiar și pentru persoanele care știu să înoate.
Turistul german a fost găsit inconștient în apă
Tragedia s-a produs duminică, în stațiunea Mamaia. Turistul german, aflat în vacanță pe litoralul românesc, a fost observat în apă de un alt bărbat, care a alertat imediat echipele de intervenție.
Un martor prezent la fața locului a descris momentele dramatice:
„S-a înecat, săracul, mă. S-a înecat. Îl resuscitează de 20 de minute. Mama, mama.”
Salvamarii au intervenit rapid și l-au scos pe bărbat din apă, însă starea acestuia era extrem de gravă.
Gabriel Culea, șeful Salvamarilor Mamaia, a declarat:
„Ne-a anunțat imediat. S-a intervenit, a fost scos imediat. Pot fi mai multe cauze. Apa este încă rece, e posibil să fi intrat brusc în apă și să fi făcut un stop cardiorespirator, deoarece s-a întâmplat la mal, nu a fost în larg. Iar persoana care îl însoțea spunea că știa să înoate.”
Eforturile de resuscitare nu au avut rezultat
După scoaterea victimei din apă, echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Intervenția a continuat conform protocolului, însă fără succes.
Medicii au transmis că cel mai probabil bărbatul a suferit un stop cardiorespirator în apă.
Salvamarii l-au scos din apă și au început manevrele de resuscitare, dar, din păcate, bărbatul și-a pierdut viața. Medicii spun că cel mai probabil bărbatul a făcut un stop cardiorespirator în apă, potrivit Știrile ProTV.
La rândul său, Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean, a precizat:
„S-a efectuat protocolul de resuscitare, dar, din păcate, fără un rezultat favorabil.”
Un alt incident pe litoral, la Eforie Nord
În aceeași zi, salvamarii au intervenit și în Eforie Nord, unde un turist a fost rănit în timpul coborârii dintr-o ambarcațiune.
Potrivit informațiilor prezentate, bărbatul se întorsese dintr-o plimbare pe mare alături de soția sa. În momentul în care a încercat să o ajute să coboare, un val a mișcat brusc barca, iar acesta a fost lovit de ambarcațiune.
Gelu Vătămănescu, șeful Salvamarilor Eforie, a explicat:
„A fost îngrijit pe plajă, după care am decis că trebuie să meargă la spital.”
Cele două incidente petrecute pe litoral în aceeași zi îi determină pe salvamari să reia recomandările adresate turiștilor. Aceștia îi sfătuiesc pe cei care merg la mare să intre treptat în apă, mai ales în această perioadă în care temperatura mării este neobișnuit de scăzută.