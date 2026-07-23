Ministerul Muncii actualizează lista meseriilor. Ce trebuie să știe firmele, domeniile în care se pot găsi noi locuri de muncă

Care sunt cele cinci meserii noi

Potrivit actului normativ, în Clasificarea ocupațiilor din România au fost introduse următoarele profesii:

asistent pastoral – cod COR 263649;

expert economie circulară – cod COR 242243;

specialist dezvoltare durabilă – cod COR 242242;

specialist economie circulară – cod COR 213313;

tehnician gemolog – cod COR 311945.

Introducerea acestor ocupații în COR înseamnă că ele sunt recunoscute oficial și pot fi utilizate în contractele individuale de muncă, în fișele de post și în evidențele angajatorilor.

Ce presupun noile ocupații

Dintre noile profesii, asistentul pastoral este destinat activităților de sprijin desfășurate în cadrul comunităților religioase, având rolul de a susține activitatea pastorală și socială desfășurată de personalul clerical.

În schimb, tehnicianul gemolog este specialistul care identifică, analizează și evaluează pietrele prețioase și semiprețioase. Această ocupație este întâlnită în industria bijuteriilor, în laboratoarele de expertiză și în comerțul cu metale și pietre prețioase. Totodată, trei dintre noile profesii sunt legate de tranziția către o economie mai prietenoasă cu mediul.

Specialiștii în economie circulară și dezvoltare durabilă au rolul de a ajuta companiile și instituțiile să reducă risipa de resurse, să recicleze mai eficient materialele și să implementeze politici de protecție a mediului, domenii care capătă o importanță tot mai mare atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene.

De ce se modifică periodic „Clasificarea ocupațiilor”

Clasificarea ocupațiilor din România nu este un document static. Ea este actualizată periodic pentru a ține pasul cu schimbările din economie și cu apariția unor profesii noi.

Actualizările pot fi făcute fie la solicitarea unor instituții, organizații sau angajatori interesați, fie în baza unor reglementări speciale adoptate prin ordin comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică. Scopul acestor modificări este ca piața muncii să reflecte cât mai fidel realitatea economică și noile competențe cerute de angajatori.