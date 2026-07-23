Ministerul Muncii actualizează lista meseriilor. Ce trebuie să știe firmele, domeniile în care se pot găsi noi locuri de muncă
Lista meseriilor recunoscute oficial în România a fost extinsă cu cinci ocupații noi, după publicarea în Monitorul Oficial a unui ordin comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică (INS). Noile profesii reflectă schimbările din piața muncii și apariția unor domenii tot mai căutate, precum dezvoltarea durabilă, economia circulară sau evaluarea pietrelor prețioase.
Modificările au fost introduse prin Ordinul nr. 629/372/2026, care completează Clasificarea ocupațiilor din România (COR), documentul oficial folosit pentru încadrarea tuturor profesiilor existente pe piața muncii.
Care sunt cele cinci meserii noi
Potrivit actului normativ, în Clasificarea ocupațiilor din România au fost introduse următoarele profesii:
- asistent pastoral – cod COR 263649;
- expert economie circulară – cod COR 242243;
- specialist dezvoltare durabilă – cod COR 242242;
- specialist economie circulară – cod COR 213313;
- tehnician gemolog – cod COR 311945.
Introducerea acestor ocupații în COR înseamnă că ele sunt recunoscute oficial și pot fi utilizate în contractele individuale de muncă, în fișele de post și în evidențele angajatorilor.
Ce presupun noile ocupații
Dintre noile profesii, asistentul pastoral este destinat activităților de sprijin desfășurate în cadrul comunităților religioase, având rolul de a susține activitatea pastorală și socială desfășurată de personalul clerical.
În schimb, tehnicianul gemolog este specialistul care identifică, analizează și evaluează pietrele prețioase și semiprețioase. Această ocupație este întâlnită în industria bijuteriilor, în laboratoarele de expertiză și în comerțul cu metale și pietre prețioase. Totodată, trei dintre noile profesii sunt legate de tranziția către o economie mai prietenoasă cu mediul.
Specialiștii în economie circulară și dezvoltare durabilă au rolul de a ajuta companiile și instituțiile să reducă risipa de resurse, să recicleze mai eficient materialele și să implementeze politici de protecție a mediului, domenii care capătă o importanță tot mai mare atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene.
De ce se modifică periodic „Clasificarea ocupațiilor”
Clasificarea ocupațiilor din România nu este un document static. Ea este actualizată periodic pentru a ține pasul cu schimbările din economie și cu apariția unor profesii noi.
Actualizările pot fi făcute fie la solicitarea unor instituții, organizații sau angajatori interesați, fie în baza unor reglementări speciale adoptate prin ordin comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică. Scopul acestor modificări este ca piața muncii să reflecte cât mai fidel realitatea economică și noile competențe cerute de angajatori.
Ce trebuie să știe firmele despre noile ocupații din COR
Actualizarea Clasificării ocupațiilor din România este importantă și pentru angajatori, deoarece, din momentul în care o profesie este introdusă oficial în COR, aceasta poate fi utilizată în toate documentele de muncă. Concret, firmele pot încadra salariați folosind noile coduri COR, pot crea fișe de post specifice acestor ocupații și pot organiza recrutări pentru posturi care până acum nu aveau o denumire oficială în legislația românească.
De asemenea, companiile care activează în domenii precum protecția mediului, reciclarea, consultanța în sustenabilitate sau industria bijuteriilor își pot adapta mai ușor structura de personal și pot accesa programe de formare profesională dedicate acestor specializări.
Pentru multe firme, apariția noilor ocupații reprezintă și un semnal că piața muncii se adaptează la noile cerințe ale economiei, iar în perioada următoare ar putea apărea tot mai multe locuri de muncă pentru specialiști în dezvoltare durabilă, economie circulară sau alte domenii aflate în plină expansiune.
Ce înseamnă pentru angajați și angajatori
Introducerea unei ocupații în COR nu creează automat locuri de muncă noi, însă oferă cadrul legal necesar pentru angajarea persoanelor pe aceste posturi. În practică, angajatorii pot încadra salariați folosind noile denumiri oficiale, iar instituțiile de învățământ și furnizorii de formare profesională pot dezvolta programe de pregătire adaptate acestor domenii.
Pe măsură ce economia se transformă și apar noi tehnologii sau noi cerințe de mediu, este de așteptat ca lista ocupațiilor recunoscute oficial în România să continue să fie actualizată și în anii următori.