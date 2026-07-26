Dacia Duster pierde lupta din Europa. Chinezii și Tesla schimbă complet clasamentul SUV-urilor
Piața SUV-urilor din Europa traversează una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani. Tesla a revenit spectaculos pe primul loc în clasamentul vânzărilor, constructorii chinezi își dublează aproape prezența pe continent, iar modele consacrate precum Dacia Duster, Volkswagen T-Roc sau Toyota RAV4 pierd teren într-un ritm care începe să schimbe echilibrul industriei auto.
Potrivit unei analize publicate de Profit.ro, SUV-urile au reprezentat în prima jumătate a anului 2026 peste 61% din toate autoturismele noi înmatriculate în Europa. Segmentul a crescut cu 11%, mult peste ritmul general al pieței auto, iar noii câștigători ai acestei lupte sunt constructorii care au mizat pe electrificare și pe prețuri agresive.
Tesla revine în frunte, iar Dacia Duster pierde poziții
Marea surpriză a acestui început de an este revenirea modelului Tesla Model Y pe primul loc în topul celor mai vândute SUV-uri din Europa. Cu peste 113.000 de unități livrate și o creștere de peste 63%, modelul american a depășit Volkswagen T-Roc și Volkswagen Tiguan, care au dominat clasamentul în ultimii ani.
Dacia Duster, unul dintre cele mai importante modele pentru constructorul român, a coborât de pe locul 4 pe locul 8, după o scădere de peste 15% a înmatriculărilor. Potrivit analizei, modelul a fost afectat atât de concurența internă cu noul Bigster, cât și de avalanșa de SUV-uri noi lansate de constructorii chinezi în exact segmentul în care Duster a făcut legea ani la rând.
Am explicat într-un material anterior și cum Dacia Bigster începe să schimbe strategia constructorilor europeni, însă concurența din segmentul SUV devine din ce în ce mai dură.
|Loc
|Model
|S1 2026
|Variație
|1
|Tesla Model Y
|113.260
|+63,2%
|2
|Volkswagen T-Roc
|108.808
|-6,0%
|3
|Volkswagen Tiguan
|103.302
|-5,3%
|4
|Peugeot 2008
|99.921
|-9,0%
|5
|Toyota Yaris Cross
|98.247
|+0,8%
|8
|Dacia Duster
|90.133
|-15,3%
Ce arată clasamentul, pe scurt:
- Tesla Model Y revine pe primul loc în Europa, cu o creștere de peste 63%.
- Dacia Duster coboară de pe locul 4 pe locul 8, după un recul de peste 15%.
- Constructorii chinezi aproape și-au dublat vânzările de SUV-uri în Europa.
- SUV-urile reprezintă deja 61,5% din toate mașinile noi vândute pe continent.
Chinezii schimbă regulile jocului
Dacă în urmă cu doar câțiva ani mărcile din China erau privite cu neîncredere de cumpărătorii europeni, în 2026 acestea au devenit unul dintre motoarele de creștere ale pieței.
În primele șase luni ale anului, SUV-urile produse de constructorii chinezi au ajuns la peste 518.000 de unități vândute în Europa, în creștere cu 92% față de aceeași perioadă din 2025. Cota lor de piață a urcat astfel la aproape 11%, față de doar 6,3% în urmă cu un an.
BYD a devenit cel mai mare constructor chinez în segmentul SUV, depășind la limită MG, în timp ce grupul Chery, prin mărcile Omoda și Jaecoo, continuă să câștige rapid teren pe piețe precum Spania, Italia și Marea Britanie.
Am mai scris pe Playtech și despre ofensiva constructorilor chinezi și modul în care aceasta începe să schimbe piața auto europeană, iar cifrele din prima jumătate a lui 2026 confirmă că tendința se accelerează.
Tot mai multe modele chinezești oferă autonomie mare, dotări generoase și prețuri competitive, iar efectele se văd deja în clasamente. Nu doar Dacia pierde teren, ci și nume consacrate precum Volkswagen, Toyota sau Nissan, în timp ce Tesla profită din nou de interesul pentru mașinile electrice și de reducerile de preț operate în ultimele luni.