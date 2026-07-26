Dacia Duster pierde lupta din Europa. Chinezii și Tesla schimbă complet clasamentul SUV-urilor

Tesla revine în frunte, iar Dacia Duster pierde poziții

Marea surpriză a acestui început de an este revenirea modelului Tesla Model Y pe primul loc în topul celor mai vândute SUV-uri din Europa. Cu peste 113.000 de unități livrate și o creștere de peste 63%, modelul american a depășit Volkswagen T-Roc și Volkswagen Tiguan, care au dominat clasamentul în ultimii ani.

Dacia Duster, unul dintre cele mai importante modele pentru constructorul român, a coborât de pe locul 4 pe locul 8, după o scădere de peste 15% a înmatriculărilor. Potrivit analizei, modelul a fost afectat atât de concurența internă cu noul Bigster, cât și de avalanșa de SUV-uri noi lansate de constructorii chinezi în exact segmentul în care Duster a făcut legea ani la rând.

Am explicat într-un material anterior și cum Dacia Bigster începe să schimbe strategia constructorilor europeni, însă concurența din segmentul SUV devine din ce în ce mai dură.

Loc Model S1 2026 Variație 1 Tesla Model Y 113.260 +63,2% 2 Volkswagen T-Roc 108.808 -6,0% 3 Volkswagen Tiguan 103.302 -5,3% 4 Peugeot 2008 99.921 -9,0% 5 Toyota Yaris Cross 98.247 +0,8% 8 Dacia Duster 90.133 -15,3% Sursa: Date Profit.ro

Ce arată clasamentul, pe scurt:

Tesla Model Y revine pe primul loc în Europa, cu o creștere de peste 63%.

Dacia Duster coboară de pe locul 4 pe locul 8, după un recul de peste 15%.

Constructorii chinezi aproape și-au dublat vânzările de SUV-uri în Europa.

SUV-urile reprezintă deja 61,5% din toate mașinile noi vândute pe continent.

Chinezii schimbă regulile jocului

Dacă în urmă cu doar câțiva ani mărcile din China erau privite cu neîncredere de cumpărătorii europeni, în 2026 acestea au devenit unul dintre motoarele de creștere ale pieței.

În primele șase luni ale anului, SUV-urile produse de constructorii chinezi au ajuns la peste 518.000 de unități vândute în Europa, în creștere cu 92% față de aceeași perioadă din 2025. Cota lor de piață a urcat astfel la aproape 11%, față de doar 6,3% în urmă cu un an.

BYD a devenit cel mai mare constructor chinez în segmentul SUV, depășind la limită MG, în timp ce grupul Chery, prin mărcile Omoda și Jaecoo, continuă să câștige rapid teren pe piețe precum Spania, Italia și Marea Britanie.