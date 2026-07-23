Cele mai recomandate plaje din Lefkada de către români. La ce să fii atent când alegi unde să mergi: „Fiecare are frumuseţea ei”

O altă alegere foarte populară este Kathisma, una dintre cele mai accesibile plaje din Lefkada. Este întinsă, oferă suficient spațiu pentru turiști și este apreciată pentru apa limpede și peisajele spectaculoase. Și aici predomină pietricelele, iar în unele zone se găsesc pietre mai mari.

Megali Petra este recomandată celor care preferă un decor mai sălbatic. Numele plajei vine chiar de la bolovanii mari aflați atât pe mal, cât și în apă. Este o plajă apreciată pentru peisaj și pentru culoarea apei, însă încălțămintea pentru apă poate fi de mare ajutor.

Tot pe coasta de vest se află și Gialos, o plajă întinsă, cunoscută pentru aspectul natural și pentru spațiul generos. Aici turiștii găsesc aceeași combinație de apă cristalină și plajă cu pietricele, caracteristică multor locuri din Lefkada.

Golfuri liniștite pentru cei care caută relaxare

Pentru cei care preferă zone mai ferite și ape liniștite, Agiofili este una dintre recomandările frecvente. Plaja impresionează prin culoarea apei și dimensiunile reduse, fiind un loc apreciat de cei care vor o atmosferă mai retrasă.

Și Afteli este considerată o alegere potrivită pentru turiștii care caută liniște. Situată într-un golf, aceasta este recunoscută pentru apa foarte clară și cadrul natural. La fel ca în multe alte locuri de pe insulă, pietricelele înlocuiesc nisipul fin.

O altă plajă apreciată este Mikros Gialos, aflată într-un golf protejat. Apa este, în general, mai calmă, iar plaja este preferată de familii și de cei care vor să petreacă o zi fără valurile specifice coastei vestice. Și aici predomină pietricelele.

În partea sudică a insulei se află Vasiliki, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Lefkada. Plaja este apreciată atât pentru peisaj, cât și pentru atmosfera din zonă. Și în acest caz trebuie avut în vedere faptul că plaja este formată în mare parte din pietricele.