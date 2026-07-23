Cele mai recomandate plaje din Lefkada de către români. La ce să fii atent când alegi unde să mergi: „Fiecare are frumuseţea ei”
Lefkada continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar atunci când vine vorba despre plaje, recomandările diferă în funcție de preferințele fiecărui turist. Unii aleg golfurile liniștite, alții caută plaje spectaculoase cu ape turcoaz și peisaje impresionante. Există însă un lucru asupra căruia cei mai mulți sunt de acord: fiecare plajă are farmecul ei. Totuși, înainte de a pleca spre insulă, este bine să știi că majoritatea plajelor din Lefkada nu sunt cu nisip fin, ci cu pietricele sau pietre, un detaliu care poate influența alegerea locului în care îți vei petrece zilele de concediu.
Cele mai apreciate plaje din Lefkada și ce le face speciale
Printre plajele recomandate cel mai des de români se numără Porto Katsiki, una dintre imaginile emblematice ale insulei. Este cunoscută pentru stâncile albe spectaculoase și apa în nuanțe intense de albastru și turcoaz. Accesul se face pe scări, iar plaja este acoperită în mare parte cu pietricele, nu cu nisip fin.
O altă alegere foarte populară este Kathisma, una dintre cele mai accesibile plaje din Lefkada. Este întinsă, oferă suficient spațiu pentru turiști și este apreciată pentru apa limpede și peisajele spectaculoase. Și aici predomină pietricelele, iar în unele zone se găsesc pietre mai mari.
Megali Petra este recomandată celor care preferă un decor mai sălbatic. Numele plajei vine chiar de la bolovanii mari aflați atât pe mal, cât și în apă. Este o plajă apreciată pentru peisaj și pentru culoarea apei, însă încălțămintea pentru apă poate fi de mare ajutor.
Tot pe coasta de vest se află și Gialos, o plajă întinsă, cunoscută pentru aspectul natural și pentru spațiul generos. Aici turiștii găsesc aceeași combinație de apă cristalină și plajă cu pietricele, caracteristică multor locuri din Lefkada.
Golfuri liniștite pentru cei care caută relaxare
Pentru cei care preferă zone mai ferite și ape liniștite, Agiofili este una dintre recomandările frecvente. Plaja impresionează prin culoarea apei și dimensiunile reduse, fiind un loc apreciat de cei care vor o atmosferă mai retrasă.
Și Afteli este considerată o alegere potrivită pentru turiștii care caută liniște. Situată într-un golf, aceasta este recunoscută pentru apa foarte clară și cadrul natural. La fel ca în multe alte locuri de pe insulă, pietricelele înlocuiesc nisipul fin.
O altă plajă apreciată este Mikros Gialos, aflată într-un golf protejat. Apa este, în general, mai calmă, iar plaja este preferată de familii și de cei care vor să petreacă o zi fără valurile specifice coastei vestice. Și aici predomină pietricelele.
În partea sudică a insulei se află Vasiliki, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Lefkada. Plaja este apreciată atât pentru peisaj, cât și pentru atmosfera din zonă. Și în acest caz trebuie avut în vedere faptul că plaja este formată în mare parte din pietricele.
La ce să fii atent înainte să alegi plaja
Mulți turiști care ajung pentru prima dată în Lefkada se așteaptă să găsească plaje întinse cu nisip fin, însă realitatea este diferită. Cele mai multe plaje de pe insulă sunt acoperite cu pietricele sau pietre, iar acest aspect este bine de avut în vedere atunci când îți planifici vacanța.
Din acest motiv, mulți aleg să aibă la ei încălțăminte specială pentru apă sau sandale potrivite pentru mers pe pietre, astfel încât experiența pe plajă să fie mai confortabilă.
În schimb, ceea ce diferențiază Lefkada este combinația dintre apa extrem de limpede, culorile spectaculoase ale mării și peisajele dominate de stânci și vegetație. Tocmai de aceea, mulți români care au vizitat insula spun că este greu să desemnezi o singură plajă drept cea mai frumoasă.
Așa cum afirmă numeroși turiști, „fiecare are frumusețea ei”, iar alegerea depinde de ceea ce își dorește fiecare: o plajă animată, una retrasă, un golf liniștit sau un loc spectaculos pentru fotografii.