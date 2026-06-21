Ce a pățit o familie de români imediat după ce a trecut vama Kulata: „Urâtă senzație. Grecii nu erau așa. Ne-au spus că riscăm sute de euro amendă”

Oprire la câteva minute după trecerea frontierei

Potrivit relatării, incidentul s-a petrecut imediat după trecerea graniței și după achitarea taxei de autostradă.

„Tocmai ce am trecut vama la Kulata și imediat după plata autostrăzii ne-au oprit un grup de vreo 10 polițiști, printre care și niște învățăcei”, a scris românul pe grupul de vacanțe.

Acesta susține că polițiștii le-au reproșat faptul că pasagerii aflați pe bancheta din spate nu purtau centura de siguranță.

„Ne-au spus că ar fi trebuit să dea câte 150 de euro amendă pentru fiecare pasager și încă 150 de euro pentru șofer, pentru că era datoria lui să îi atenționeze. În plus, ni s-a spus că se poate ajunge și la suspendarea permisului pentru 30 de zile”, a relatat turistul.

Cum s-a încheiat totul

Potrivit aceleiași postări, sancțiunea aplicată în final a fost mult mai mică decât cea anunțată inițial.

„Cumva ne-au dat 30 de euro, invocând o altă contravenție, gen că ne iartă”, a mai povestit românul.

Experiența l-a lăsat cu un gust amar chiar la începutul concediului.