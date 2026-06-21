Ce a pățit o familie de români imediat după ce a trecut vama Kulata: „Urâtă senzație. Grecii nu erau așa. Ne-au spus că riscăm sute de euro amendă”
Drumul spre vacanța din Grecia nu a început deloc așa cum își imaginase o familie de români. La scurt timp după ce a trecut punctul de frontieră Kulata și a intrat în Bulgaria, aceasta a fost oprită de poliție și avertizată că riscă amenzi de sute de euro pentru o presupusă încălcare a regulilor de circulație.
Întâmplarea a fost povestită pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Grecia și a atras rapid numeroase reacții din partea altor turiști care tranzitează anual Bulgaria în drumul lor spre litoralul elen.
Oprire la câteva minute după trecerea frontierei
Potrivit relatării, incidentul s-a petrecut imediat după trecerea graniței și după achitarea taxei de autostradă.
„Tocmai ce am trecut vama la Kulata și imediat după plata autostrăzii ne-au oprit un grup de vreo 10 polițiști, printre care și niște învățăcei”, a scris românul pe grupul de vacanțe.
Acesta susține că polițiștii le-au reproșat faptul că pasagerii aflați pe bancheta din spate nu purtau centura de siguranță.
„Ne-au spus că ar fi trebuit să dea câte 150 de euro amendă pentru fiecare pasager și încă 150 de euro pentru șofer, pentru că era datoria lui să îi atenționeze. În plus, ni s-a spus că se poate ajunge și la suspendarea permisului pentru 30 de zile”, a relatat turistul.
Cum s-a încheiat totul
Potrivit aceleiași postări, sancțiunea aplicată în final a fost mult mai mică decât cea anunțată inițial.
„Cumva ne-au dat 30 de euro, invocând o altă contravenție, gen că ne iartă”, a mai povestit românul.
Experiența l-a lăsat cu un gust amar chiar la începutul concediului.
„Urâtă senzație când intri într-o țară pentru vacanță. Grecii nu erau așa”, a concluzionat acesta.
Reacții din partea altor turiști
Mesajul a stârnit numeroase comentarii. Unii utilizatori au spus că au observat și ei controale frecvente în apropierea frontierei dintre Bulgaria și Grecia, în special în perioada verii, când traficul turistic este foarte intens.
Alții au atras atenția că legislația rutieră prevede obligativitatea purtării centurii de siguranță de către toți ocupanții vehiculului, inclusiv cei aflați pe locurile din spate.
Mai mulți șoferi au recomandat turiștilor care tranzitează Bulgaria să verifice cu atenție respectarea tuturor regulilor de circulație, deoarece amenzile pot fi considerabil mai mari decât cele aplicate în România.
Ce trebuie să știe românii care merg spre Grecia
În sezonul estival, mii de români aleg să ajungă în Grecia cu mașina personală, iar ruta prin Bulgaria este una dintre cele mai utilizate.
Pe grupurile de călătorii apar frecvent relatări despre filtre de poliție, radare și controale efectuate în apropierea punctelor de frontieră. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să se asigure că toți pasagerii poartă centura de siguranță, să respecte limitele de viteză și să aibă la îndemână toate documentele necesare.
O simplă neatenție poate transforma începutul vacanței într-o experiență neplăcută și poate aduce cheltuieli suplimentare chiar înainte de a ajunge la destinație.