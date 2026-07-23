Google a lansat o boxă inteligentă cu Gemini la 99 de dolari, dar funcțiile importante costă în plus

Cele mai avansate funcții sunt disponibile doar cu abonament

Noua boxă inteligentă poate controla dispozitivele compatibile și răspunde la comenzile vocale de bază fără costuri suplimentare. Însă funcțiile bazate pe inteligența artificială generativă sunt rezervate utilizatorilor care plătesc abonamentul Premium.

Printre acestea se numără Gemini Live, căutarea în istoricul camerelor de supraveghere folosind limbaj natural, rezumatele automate privind activitatea din locuință și posibilitatea de a crea automatizări complexe prin comenzi conversaționale. Practic, dispozitivul poate fi cumpărat cu 99 de dolari, însă experiența completă implică un cost anual suplimentar.

Google mizează pe AI, dar nu toată lumea este convinsă

Lansarea noului produs Google a reaprins discuțiile despre dependența tot mai mare a dispozitivelor inteligente de serviciile din cloud și de abonamente.

Tot mai mulți utilizatori preferă soluții precum Home Assistant, o platformă open-source care rulează local și permite controlul dispozitivelor fără ca datele să fie trimise permanent către serverele unei companii.

Susținătorii acestei abordări spun că automatizările locale răspund mai rapid și continuă să funcționeze chiar dacă internetul cade sau un serviciu online este modificat ori închis.

AI-ul conversațional nu înlocuiește automatizările clasice

Modelele lingvistice precum Gemini pot interpreta mai bine comenzile formulate natural, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că reprezintă cea mai bună soluție pentru controlul unei case inteligente.

În cazul unei automatizări simple, precum aprinderea luminilor sau blocarea unei uși, comenzile procesate local sunt, de regulă, mai rapide și mai previzibile decât cele trimise către un server din cloud pentru analiză.