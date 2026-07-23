Google a lansat o boxă inteligentă cu Gemini la 99 de dolari, dar funcțiile importante costă în plus
Google și-a extins gama de dispozitive pentru casă inteligentă cu o nouă boxă echipată cu Gemini, noul său asistent bazat pe inteligență artificială. Dispozitivul are un preț de 99 de dolari și promite interacțiuni mai naturale, capabile să înțeleagă cereri complexe și conversații formulate într-un limbaj obișnuit.
Totuși, o mare parte dintre funcțiile prezentate de Google nu sunt disponibile odată cu achiziția boxei. Pentru a le utiliza, este necesar un abonament Google Home Premium, care costă 10 dolari pe lună sau 120 de dolari pe an.
Cele mai avansate funcții sunt disponibile doar cu abonament
Noua boxă inteligentă poate controla dispozitivele compatibile și răspunde la comenzile vocale de bază fără costuri suplimentare. Însă funcțiile bazate pe inteligența artificială generativă sunt rezervate utilizatorilor care plătesc abonamentul Premium.
Printre acestea se numără Gemini Live, căutarea în istoricul camerelor de supraveghere folosind limbaj natural, rezumatele automate privind activitatea din locuință și posibilitatea de a crea automatizări complexe prin comenzi conversaționale. Practic, dispozitivul poate fi cumpărat cu 99 de dolari, însă experiența completă implică un cost anual suplimentar.
Google mizează pe AI, dar nu toată lumea este convinsă
Lansarea noului produs Google a reaprins discuțiile despre dependența tot mai mare a dispozitivelor inteligente de serviciile din cloud și de abonamente.
Tot mai mulți utilizatori preferă soluții precum Home Assistant, o platformă open-source care rulează local și permite controlul dispozitivelor fără ca datele să fie trimise permanent către serverele unei companii.
Susținătorii acestei abordări spun că automatizările locale răspund mai rapid și continuă să funcționeze chiar dacă internetul cade sau un serviciu online este modificat ori închis.
AI-ul conversațional nu înlocuiește automatizările clasice
Modelele lingvistice precum Gemini pot interpreta mai bine comenzile formulate natural, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că reprezintă cea mai bună soluție pentru controlul unei case inteligente.
În cazul unei automatizări simple, precum aprinderea luminilor sau blocarea unei uși, comenzile procesate local sunt, de regulă, mai rapide și mai previzibile decât cele trimise către un server din cloud pentru analiză.
De asemenea, specialiștii atrag atenția că modelele AI pot interpreta greșit unele solicitări sau pot introduce întârzieri suplimentare până la executarea unei comenzi.
Există și alternative fără abonament
Platforme precum Home Assistant permit integrarea unor asistenți vocali care rulează local, fără ca înregistrările audio sau datele locuinței să fie trimise către servere externe.
În plus, utilizatorii pot instala modele AI pe propriul server, folosind soluții precum Ollama și modele open-source, păstrând controlul complet asupra datelor.
Această abordare necesită însă mai multe cunoștințe tehnice și presupune întreținerea propriului sistem, inclusiv instalarea actualizărilor și administrarea echipamentelor.
Google merge tot mai mult pe modelul bazat pe abonamente
Noua boxă cu Gemini arată direcția în care Google își dezvoltă ecosistemul pentru locuințe inteligente. Hardware-ul rămâne relativ accesibil, însă funcțiile care diferențiază produsul sunt mutate în spatele unui abonament lunar.
Pentru cei care își doresc doar control vocal și funcții de bază, acest lucru poate să nu reprezinte o problemă. În schimb, cei interesați de experiența completă bazată pe inteligență artificială trebuie să ia în calcul costul suplimentar pe termen lung.