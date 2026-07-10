Google îți urmărește acum și somnul de la prânz: cum se schimbă scorul zilnic de odihnă

Google va păstra, însă, o separare între somnul principal, de obicei cel de noapte, și reprizele scurte din timpul zilei. În Sleep Score, metricul prin care aplicația îți arată cât de bine ai dormit, vei putea vedea separat somnul principal și naps-urile înregistrate.

De ce contează un somn de 20 de minute

Până acum, multe aplicații de sănătate și fitness tratau somnul aproape exclusiv ca pe o activitate nocturnă. Dormeai noaptea, ceasul sau telefonul înregistra durata, iar aplicația îți oferea un scor.

Realitatea este mai nuanțată. Mulți oameni recuperează energie prin reprize scurte de somn în timpul zilei, mai ales după nopți agitate, perioade intense de muncă sau schimbări de program.

Google pare să recunoască această realitate prin noul update. Un pui de somn mai lung de 20 de minute nu mai este doar o pauză ratată pe canapea, ci devine o parte a totalului zilnic de odihnă.

Această schimbare are sens într-un ecosistem în care Google Health și Fitbit Air încearcă să transforme datele de sănătate în recomandări mai ușor de înțeles. Dacă aplicația urmărește recuperarea, nivelul de energie și tendințele de somn, ignorarea somnului de zi devenea o limitare evidentă.

Totuși, faptul că o repriză de somn intră în calcul nu înseamnă automat că orice ațipeală este la fel de valoroasă. Contează durata, momentul zilei, calitatea somnului și felul în care te simți după.

Ce spune știința despre power nap

Somnul scurt poate avea beneficii reale. Un studiu publicat în februarie 2026 în NeuroImage, citat de CNET, a analizat 20 de adulți într-un laborator de somn și a urmărit efectele unei reprize de somn de o oră asupra funcțiilor creierului și mușchilor.