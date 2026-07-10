Google îți urmărește acum și somnul de la prânz: cum se schimbă scorul zilnic de odihnă
Google Health începe să trateze mai serios somnul de peste zi, nu doar orele dormite noaptea. Potrivit CNET, aplicația va include acum reprizele de somn mai lungi de 20 de minute în totalul de somn pe 24 de ore, printr-un update disponibil pentru utilizatorii de Android și iOS.
Funcția apare în versiunea 5.03 a aplicației Google Health și extinde pe iPhone o opțiune care fusese deja introdusă pentru Android. Practic, dacă dormi puțin în timpul zilei, aplicația nu va mai ignora acea perioadă, ci o va adăuga în imaginea generală a recuperării tale.
Google va păstra, însă, o separare între somnul principal, de obicei cel de noapte, și reprizele scurte din timpul zilei. În Sleep Score, metricul prin care aplicația îți arată cât de bine ai dormit, vei putea vedea separat somnul principal și naps-urile înregistrate.
De ce contează un somn de 20 de minute
Până acum, multe aplicații de sănătate și fitness tratau somnul aproape exclusiv ca pe o activitate nocturnă. Dormeai noaptea, ceasul sau telefonul înregistra durata, iar aplicația îți oferea un scor.
Realitatea este mai nuanțată. Mulți oameni recuperează energie prin reprize scurte de somn în timpul zilei, mai ales după nopți agitate, perioade intense de muncă sau schimbări de program.
Google pare să recunoască această realitate prin noul update. Un pui de somn mai lung de 20 de minute nu mai este doar o pauză ratată pe canapea, ci devine o parte a totalului zilnic de odihnă.
Această schimbare are sens într-un ecosistem în care Google Health și Fitbit Air încearcă să transforme datele de sănătate în recomandări mai ușor de înțeles. Dacă aplicația urmărește recuperarea, nivelul de energie și tendințele de somn, ignorarea somnului de zi devenea o limitare evidentă.
Totuși, faptul că o repriză de somn intră în calcul nu înseamnă automat că orice ațipeală este la fel de valoroasă. Contează durata, momentul zilei, calitatea somnului și felul în care te simți după.
Ce spune știința despre power nap
Somnul scurt poate avea beneficii reale. Un studiu publicat în februarie 2026 în NeuroImage, citat de CNET, a analizat 20 de adulți într-un laborator de somn și a urmărit efectele unei reprize de somn de o oră asupra funcțiilor creierului și mușchilor.
Cercetătorii au observat că somnul de zi poate ajuta la restaurarea unor funcții cerebrale, inclusiv comunicarea dintre creier și mușchi și procesele implicate în învățare. Cu alte cuvinte, o pauză de somn nu este doar lene, ci poate fi o formă reală de resetare.
Asta explică de ce un power nap bine plasat poate să te ajute să te concentrezi mai bine, să reduci senzația de oboseală și să treci mai ușor peste un blocaj mental. Într-o perioadă în care ecranele, notificările și multitaskingul îți consumă atenția, recuperarea devine tot mai importantă.
Somnul nu este afectat doar de durata totală, ci și de obiceiurile din jurul lui. De exemplu, utilizarea telefonului seara poate întârzia adormirea și poate reduce calitatea odihnei, așa cum explică și discuțiile despre efectele ecranelor asupra somnului.
Limitele unei funcții utile
Noua funcție Google Health ridică și câteva întrebări. De exemplu, va putea aplicația să distingă între un somn real, profund, și o simplă moțăială la birou sau pe canapea? Momentan, pare că accentul cade mai ales pe durată, nu neapărat pe calitate.
Asta poate fi util pentru o imagine generală, dar nu spune tot. Două reprize de 25 de minute pot arăta la fel în aplicație, deși una poate fi odihnitoare, iar alta poate fi fragmentată și superficială.
În viitor, ar fi important ca Google Health să arate nu doar cât ai dormit, ci și cât de bună a fost acea repriză. Pentru utilizatori, diferența dintre „am stat cu ochii închiși” și „m-am trezit mai bine” contează enorm.
Totuși, update-ul este un pas în direcția bună. În loc să trateze somnul ca pe un bloc unic, Google începe să vadă recuperarea ca pe un proces distribuit pe parcursul zilei.
Pentru cei care folosesc aplicații de sănătate, ceasuri inteligente sau aplicații de fitness, schimbarea poate oferi o imagine mai corectă asupra odihnei reale. Un pui de somn de 20-30 de minute nu înlocuiește o noapte bună, dar poate conta.
Iar dacă telefonul îți spune, în sfârșit, că acea pauză scurtă chiar a avut valoare, poate că somnul de după-amiază nu va mai părea un mic eșec de productivitate, ci o strategie de recuperare.