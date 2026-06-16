Google Earth are o funcție nouă pe care o poți încerca gratuit. Acum poți zbura virtual deasupra României
Google continuă să transforme Google Earth într-o platformă tot mai complexă, iar una dintre cele mai interesante noutăți anunțate în această perioadă îi va bucura în special pe cei pasionați de aviație și explorare virtuală. După aproape două decenii în care a fost disponibil exclusiv în aplicația desktop, simulatorul de zbor Google Earth poate fi folosit acum direct din browser, fără instalarea vreunui program suplimentar.
Funcția, considerată de mulți drept unul dintre „secretele” Google Earth, le permite utilizatorilor să piloteze un avion virtual deasupra aproape oricărui loc de pe planetă. De la marile metropole ale lumii până la zone greu accesibile sau obiective turistice celebre, totul poate fi explorat din perspectiva unui pilot, folosind imaginile și datele geografice disponibile în platformă.
Simulatorul de zbor din Google Earth ajunge pe web după aproape 20 de ani
Simulatorul de zbor a fost introdus pentru prima dată în Google Earth în 2007, însă până acum era disponibil doar în versiunea instalabilă a aplicației. Odată cu extinderea funcționalităților din versiunea web, Google a decis să aducă această opțiune și utilizatorilor care preferă accesul direct din browser.
Noua funcție face parte dintr-un efort mai amplu prin care compania încearcă să transfere în mediul online instrumente considerate până acum specifice aplicației desktop. În ultimii ani, Google Earth a primit mai multe opțiuni avansate dedicate atât profesioniștilor, cât și pasionaților de cartografie și analiză geografică.
Pe lângă simulatorul de zbor, utilizatorii pot accesa acum și profile de altitudine, noi tipuri de import pentru date, straturi suplimentare de informații și alte instrumente care până de curând necesitau instalarea software-ului dedicat.
Chiar dacă simulatorul nu oferă experiența complexă întâlnită în jocuri specializate precum Microsoft Flight Simulator, acesta compensează prin libertatea aproape nelimitată de explorare. Practic, orice loc prezent în baza de date Google Earth poate deveni destinația unui zbor virtual.
Cum poți pilota un avion direct din Google Earth
Accesarea simulatorului este simplă și nu necesită decât câteva clicuri. După deschiderea Google Earth în browser, utilizatorii trebuie să aleagă zona pe care doresc să o exploreze folosind bara de căutare. Ulterior, din meniul Tools, poate fi activată opțiunea Flight Simulator.
Controlul aeronavei se realizează cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor direcționale, în timp ce puterea motorului poate fi ajustată prin tastele Page Up și Page Down. Deși comenzile sunt relativ simple, menținerea controlului asupra avionului poate deveni o provocare, mai ales pentru cei care încearcă funcția pentru prima dată.
Dacă avionul se prăbușește, sesiunea se încheie, însă utilizatorii pot relua imediat experiența fără restricții. Tocmai această abordare relaxată transformă simulatorul într-o modalitate distractivă de a descoperi lumea dintr-o perspectivă diferită.
Nu există misiuni, obiective sau sisteme de progres, însă acesta nu pare să fie scopul proiectului. Simulatorul este gândit ca o experiență de explorare liberă, în care utilizatorii pot survola monumente celebre, canioane spectaculoase, munți, orașe sau chiar propriul cartier.
Pentru cei care și-au dorit vreodată să admire de sus locuri precum Marele Canion, Turnul Eiffel sau Podul Golden Gate, noua funcție din Google Earth oferă acum această posibilitate direct din browser, fără instalări și fără costuri suplimentare.