Alternativele la ChatGPT și Claude devin tot mai ieftine și mai performante. Cum poți folosi modele AI avansate fără să investești în calculatoare puternice

Potrivit unei analize publicate de VentureBeat, semnată de Sean Falconer, vicepreședinte pentru produse AI și strategie la Confluent, soluția pentru multe organizații ar putea fi utilizarea modelelor deschise prin furnizori specializați. Astfel, companiile pot beneficia de costuri mai reduse și de flexibilitate, fără să fie nevoite să cumpere servere sau să administreze infrastructuri complexe.

Modelele AI open-weight câștigă teren în fața ChatGPT și Claude

Piața inteligenței artificiale este dominată în continuare de modele proprietare, precum cele dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Totuși, alternativele open-weight devin din ce în ce mai atractive, în special pentru companiile care au nevoie de soluții personalizate.

Spre deosebire de modelele complet proprietare, accesibile de regulă prin servicii online și interfețe de programare, modelele open-weight permit descărcarea parametrilor antrenați și utilizarea acestora în infrastructuri independente, în condițiile stabilite de licență.

Această abordare oferă mai multă libertate în alegerea mediului de execuție, în adaptarea modelului și în gestionarea informațiilor procesate.

Un studiu realizat în 2025 de firma de investiții Andreessen Horowitz arăta că 37% dintre companiile participante utilizau cel puțin cinci modele AI, comparativ cu 29% în anul precedent.

Datele sugerează că organizațiile încep să renunțe la dependența exclusivă de un singur furnizor, preferând să combine mai multe tehnologii în funcție de necesități.

Această tendință este alimentată și de dezvoltarea unor modele precum Gemma 4 de la Google, care poate fi utilizat inclusiv pe dispozitive locale, în anumite configurații.

Totuși, modelele open-weight nu sunt automat echivalente cu software-ul open-source. Publicarea parametrilor unui sistem AI nu înseamnă neapărat că dezvoltatorul oferă acces la datele de antrenare, codul complet sau toate informațiile necesare pentru reproducerea procesului de dezvoltare.

Diferența este importantă deoarece licențele și condițiile de utilizare pot varia considerabil.

De ce un model AI gratuit poate ajunge să coste foarte mult

La prima vedere, posibilitatea de a descărca gratuit un model AI pare o alternativă ideală la serviciile comerciale. În realitate, lucrurile sunt mai complicate.

Un model lingvistic performant are nevoie de resurse hardware pentru a procesa solicitările. În cazul sistemelor mari, acestea pot include acceleratoare grafice costisitoare, cantități importante de memorie și infrastructură capabilă să gestioneze simultan numeroși utilizatori.

Pe lângă investiția inițială, apar costuri legate de electricitate, mentenanță, securitate și personal specializat.

De exemplu, instalarea unui model printr-un instrument precum Ollama poate fi relativ simplă pentru un utilizator cu experiență tehnică. Asigurarea unei funcționări stabile pentru sute sau mii de solicitări reprezintă însă o provocare complet diferită.

Viteza de generare a răspunsurilor, latența și disponibilitatea serviciului devin esențiale, mai ales atunci când AI este integrată într-o aplicație destinată clienților.

Așa cum au arătat și testele de rulare locală a modelelor AI, performanța poate varia considerabil în funcție de hardware, de dimensiunea modelului și de optimizările folosite. În anumite situații, un model gratuit poate ajunge să fie mai scump decât o soluție comercială, dacă sunt luate în calcul toate cheltuielile necesare funcționării sale.

Prin urmare, costul real nu este determinat doar de prețul accesului la model, ci și de resursele necesare pentru utilizarea acestuia.

Cum poți folosi modele AI open-weight fără să cumperi servere și plăci video

O alternativă tot mai populară este utilizarea furnizorilor specializați în găzduirea și executarea modelelor AI.

Companii precum Fireworks AI, Together AI și Baseten oferă infrastructură prin care dezvoltatorii pot accesa modele open-weight fără să le ruleze pe propriile calculatoare.

Aceste servicii gestionează resursele hardware, optimizarea performanței și scalarea în funcție de numărul solicitărilor.

Astfel, o companie poate integra un model AI într-o aplicație folosind un API și poate plăti pentru resursele consumate, evitând investițiile inițiale în echipamente.

Abordarea este utilă mai ales pentru sarcini bine definite, precum clasificarea documentelor, identificarea informațiilor personale, analiza mesajelor sau generarea reprezentărilor vectoriale utilizate în sistemele de căutare semantică.

Pentru asemenea activități, un model specializat și relativ mic poate oferi rezultate suficiente la un cost considerabil mai redus decât utilizarea permanentă a unui model AI de frontieră.

De exemplu, o companie care trebuie să clasifice mii de solicitări primite de la clienți nu are neapărat nevoie de cel mai avansat model disponibil pe piață.

Un sistem adaptat acestei activități poate procesa informațiile mai eficient, fără costurile suplimentare asociate unui model generalist.

Totuși, găzduirea externă nu oferă automat aceleași garanții de confidențialitate ca rularea locală. Datele sunt în continuare procesate prin infrastructura unui furnizor, iar condițiile privind stocarea, utilizarea și protecția acestora trebuie evaluate separat.

Modelele proprietare rămân mai puternice în anumite domenii, iar siguranța este o provocare

Deși alternativele deschise înregistrează progrese importante, modelele proprietare continuă să ofere avantaje în anumite categorii de sarcini.

Raportul Stanford AI Index 2026 arată că diferența de performanță dintre cele mai bune modele deschise și cele proprietare s-a mărit ușor, după ce se redusese anterior.

Această constatare contrazice ideea că modelele open-weight au ajuns deja să ofere aceleași rezultate în orice situație.

Sistemele proprietare pot beneficia de infrastructuri puternic optimizate, mecanisme integrate de siguranță și capacități avansate de raționament.

În schimb, modelele open-weight oferă posibilitatea personalizării și a unui control mai mare asupra implementării.

Această libertate aduce însă responsabilități suplimentare. Organizațiile care modifică sau reantrenează un model trebuie să se asigure că nu compromit mecanismele sale de protecție.

Cercetările au demonstrat că anumite restricții de siguranță ale modelelor AI pot fi slăbite sau eliminate prin proceduri de ajustare relativ simple.

Prin urmare, o companie care utilizează propriul model trebuie să gestioneze nu doar performanța, ci și securitatea, evaluarea comportamentului și respectarea cerințelor legale aplicabile.

Aceste riscuri devin deosebit de importante în domenii precum sănătatea, finanțele și serviciile juridice, unde informațiile procesate pot fi extrem de sensibile.

Viitorul AI nu va depinde de un singur model

Una dintre concluziile importante ale analizei VentureBeat este că piața inteligenței artificiale ar putea evolua într-un mod asemănător industriei software.

Apariția alternativelor deschise nu înseamnă neapărat dispariția produselor proprietare. Cele două categorii pot continua să existe în paralel, deservind utilizatori și necesități diferite.

Pentru multe companii, soluția eficientă ar putea fi combinarea mai multor modele. Sarcinile repetitive și bine definite pot fi gestionate de sisteme open-weight mai ieftine, în timp ce activitățile complexe pot fi atribuite unor modele comerciale avansate.

Această strategie poate reduce costurile și dependența de un singur furnizor, dar presupune evaluarea atentă a performanței fiecărui model în condiții reale.

Tendința este vizibilă și în dezvoltarea unor noi alternative open-weight la modelele comerciale, care încearcă să reducă resursele necesare pentru obținerea unor rezultate competitive.

Pe termen lung, competiția s-ar putea muta de la modelele AI propriu-zise către aplicațiile și serviciile construite pe baza acestora.

Pentru utilizatori și companii, întrebarea importantă nu va mai fi neapărat care model este cel mai performant în clasamente, ci care oferă rezultatele necesare, la un cost justificat și cu un nivel adecvat de control asupra datelor.