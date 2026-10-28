Anthropic avertizează că AI-ul ar putea amenința existența omenirii, chiar în documentele pentru listarea la bursă

Anthropic recunoaște riscurile sistemelor AI avansate

În prospectul pentru oferta publică inițială, Anthropic explică faptul că evaluarea siguranței modelelor sale presupune decizii dificile, ale căror consecințe devin mai importante pe măsură ce sistemele AI capătă noi capacități. Un model care nu respectă obiectivele stabilite sau este folosit în scopuri abuzive ar putea provoca daune tot mai grave.

Compania menționează că cercetători și factori de decizie și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca sistemele AI suficient de avansate să genereze riscuri catastrofale sau existențiale. Anthropic susține că abordarea sa, axată pe siguranță, urmărește să reducă aceste pericole, dar avertizează că nu există garanții privind succesul măsurilor adoptate.

Documentul mai precizează că nici adoptarea unor reguli de protecție de către întreaga industrie nu este sigură. Astfel, chiar o companie care pune siguranța în centrul strategiei sale recunoaște că nu poate controla toate riscurile asociate tehnologiei pe care o dezvoltă.

Listarea la bursă vine cu o evaluare uriașă și pierderi importante

Potrivit Futurism, Anthropic ar urmări o evaluare de până la 2.000 de miliarde de dolari în perspectiva listării. Publicația susține că firma ar fi înregistrat pierderi de 80 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2026. Aceste cifre conturează un debut potențial neobișnuit pe piețele financiare, în condițiile în care investitorii ar trebui să evalueze atât perspectivele comerciale, cât și riscurile tehnologice.

Compania se confruntă și cu alte obstacole. Extinderea centrelor de date stârnește opoziție în mai multe comunități, iar infrastructura disponibilă și accesul la suficientă energie electrică pot limita dezvoltarea industriei. În paralel, utilizarea produselor AI poate genera probleme juridice, în funcție de modul în care sunt folosite și de consecințele acestora.

În acest context, avertismentele privind riscurile existențiale pot fi interpretate în mai multe feluri. Ele reflectă preocupările declarate ale companiei privind siguranța, dar pot contribui și la imaginea Anthropic ca alternativă mai responsabilă pentru investitori, în comparație cu alți dezvoltatori de AI.

Compania susține încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele

Anthropic a cerut o încetinire la nivelul industriei în dezvoltarea modelelor AI de ultimă generație, invocând riscurile asociate progresului rapid. Poziția face parte din strategia prin care compania încearcă să pună accent pe siguranță, însă nu elimină contradicțiile dintre obiectivele declarate și presiunile comerciale.