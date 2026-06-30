Google avertizează Uniunea Europeană că noile reguli anti-monopol ar putea pune în pericol datele utilizatorilor

De ce se teme Google de regulile europene pentru Android și AI

Una dintre schimbările analizate de Uniunea Europeană vizează modul în care funcționează inteligența artificială pe dispozitivele Android. În prezent, Google Gemini are un statut privilegiat în ecosistemul companiei, având acces la funcții precum fișierele utilizatorilor, conținutul ecranului și interacțiuni vocale mai avansate.

Autoritățile europene vor ca utilizatorii să poată integra și alte modele AI în telefoanele Android, nu doar serviciul Google. Practic, concurenții ar putea primi acces la funcții similare celor oferite de Gemini.

Heather Adkins, vicepreședinte pentru securitate în cadrul Google, susține că această schimbare ar putea fi exploatată de atacatori. Potrivit ei, dacă alte servicii AI ar primi permisiuni extinse pe Android, utilizatorii ar putea fi expuși unor aplicații malițioase capabile să acceseze date personale sau să manipuleze experiența de utilizare.

Google argumentează că problema nu este concurența, ci faptul că deschiderea completă a sistemului ar putea permite unor servicii mai puțin sigure să primească acces la niveluri de control pe care compania le gestionează în prezent.

Totuși, criticii susțin că Google are și un interes comercial evident în menținerea poziției dominante a propriilor servicii. Compania deține o parte covârșitoare din piața motoarelor de căutare, iar orice regulă care reduce avantajul său competitiv poate afecta modelul de business.

Datele de căutare Google, între transparență pentru concurență și riscuri de confidențialitate

O altă propunere a Comisiei Europene prevede ca Google să ofere competitorilor acces la anumite date anonimizate provenite din căutări. Aceste informații ar putea include tipurile de căutări efectuate, poziționarea rezultatelor și rata de accesare a linkurilor.

Pentru concurenți, asemenea date ar reprezenta un avantaj uriaș. Ele ar putea ajuta alte companii să își îmbunătățească propriile servicii de căutare și să concureze mai eficient cu Google.