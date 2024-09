Lansarea PC pentru God of War: Ragnarok aduce îmbunătățiri mult așteptate

După aproape doi ani de la lansarea inițială pe PS4 și PS5, God of War: Ragnarok a ajuns în sfârșit pe PC, spre bucuria fanilor care au așteptat cu nerăbdare acest moment. Pe lângă faptul că portul PC oferă suport pentru monitoare ultrawide și integrare cu tehnologiile de upscaling NVIDIA și AMD, aduce și o nouă funcționalitate care îmbunătățește semnificativ experiența de joc. Una dintre cele mai frecvente plângeri ale jucătorilor, referitoare la comportamentul personajului Atreus, fiul lui Kratos, a fost soluționată: în versiunea pentru PC, jucătorii pot reduce sau chiar opri complet sugestiile puzzle-urilor oferite de acesta.

Deși jocul a fost primit cu recenzii pozitive încă de la lansarea inițială, comportamentul prea vorbăreț al lui Atreus a fost considerat un element deranjant. Acesta obișnuia să ofere indicii despre soluțiile puzzle-urilor, chiar și atunci când jucătorii nu cereau ajutor, uneori înainte ca aceștia să aibă ocazia să încerce singuri să rezolve problema. Noua setare din meniul opțiunilor permite reducerea acestor indicii, ceea ce aduce o experiență mai plăcută și mai imersivă pentru cei care preferă să descopere soluțiile pe cont propriu.

Funcții noi și îmbunătățiri specifice pentru versiunea PC

Portul PC al lui God of War: Ragnarok nu se limitează doar la ajustarea comportamentului lui Atreus. Versiunea aduce și alte funcționalități noi, printre care descrieri audio pentru cinematicele jocului, un element important pentru accesibilitate, și o colecție de GIF-uri pe care streamerii le pot folosi pe platforme precum Twitch și YouTube. Aceste adiții fac jocul mai atractiv și adaptat nevoilor unei game mai largi de jucători.

În plus, jocul suportă acum monitoare ultrawide cu un raport de aspect de 32:9, permițând jucătorilor să se bucure de o experiență cinematografică unică, extinsă pe ecrane mari. Tehnologiile de upscaling de la NVIDIA și AMD asigură, de asemenea, performanțe optime și o grafică îmbunătățită pentru cei care dispun de hardware compatibil.

Totuși, există și un dezavantaj pentru jucătorii de PC: God of War: Ragnarok necesită între 175 GB și 190 GB de spațiu de stocare, ceea ce înseamnă că instalarea jocului poate dura destul de mult.

Importanța jocului în serie

God of War Ragnarök, împreună cu predecesorul său din 2018, reprezintă intrări clasice în seria God of War. Jocul este apreciat pentru narațiunea captivantă și pentru stilul de joc axat pe poveste, caracteristici definitorii pentru multe dintre jocurile dezvoltate recent de studiourile de prim rang ale Sony. Pe lângă aceste aspecte, combatul rămâne la fel de impresionant, iar Ragnarök aduce multe noutăți în universul God of War.

Cu toate aceste îmbunătățiri și adăugiri, God of War Ragnarök se anunță a fi unul dintre cele mai impresionante jocuri disponibile pe PC în acest an. Lansat pe 19 septembrie, fanii seriei vor putea să se bucure de această nouă aventură la calitate maximă pe sistemele lor de jocuri.