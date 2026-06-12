Glenn Close primește, în sfârșit, Oscarul. Academia îi onorează și pe Ridley Scott și Floyd Norman într-un an al marilor reparații

Glenn Close, eterna nominalizată care primește acum recunoașterea Academiei

Glenn Close este una dintre cele mai respectate actrițe americane, dar și unul dintre cele mai cunoscute exemple de artist ignorat repetat de Oscarurile competiționale. A fost nominalizată de opt ori, pentru roluri care au marcat cinemaul american, însă nu a plecat niciodată acasă cu statueta. Pentru mulți cinefili, situația ei devenise deja una dintre marile nedreptăți ale premiilor Oscar.

Cariera ei include filme precum „Fatal Attraction”, „Dangerous Liaisons”, „The Big Chill”, „Albert Nobbs”, „The Wife” și „Hillbilly Elegy”. De fiecare dată, Close a fost apreciată pentru intensitatea și complexitatea interpretărilor sale, dar competiția, contextul sau preferințele Academiei au făcut ca victoria să îi scape. Premiul onorific nu șterge aceste pierderi, dar confirmă că impactul ei asupra cinemaului nu mai poate fi ignorat.

Președinta Academiei, Lynette Howell Taylor, a descris cariera actriței drept una definită de o gamă emoțională remarcabilă și de personaje extrem de complexe. Este exact tipul de formulare care arată de ce acest premiu vine nu doar pentru un rol anume, ci pentru o întreagă prezență artistică.

Important este și faptul că Glenn Close nu a ieșit din joc. Actrița are în continuare proiecte importante, inclusiv apariții în filme așteptate, ceea ce înseamnă că un Oscar competitiv nu este complet exclus în viitor. Pentru moment, însă, Academia îi oferă o recunoaștere oficială pe care publicul și criticii o cereau de ani buni.

Ridley Scott, vizionarul care a schimbat cinemaul spectaculos

Ridley Scott primește și el un Oscar onorific, după o carieră în care a construit unele dintre cele mai influente lumi vizuale din istoria filmului. Regizorul britanic a semnat producții precum „Alien”, „Blade Runner”, „Thelma & Louise”, „Gladiator”, „Black Hawk Down” și „The Martian”, reușind să treacă prin genuri diferite fără să-și piardă identitatea vizuală.

Scott este unul dintre acei regizori care au schimbat felul în care arată cinemaul popular. „Alien” a redefinit horror-ul SF, „Blade Runner” a influențat aproape tot ce înseamnă imagine cyberpunk, iar „Gladiator” a readus epopeea istorică în centrul Hollywoodului modern. Cu toate acestea, ca regizor, Scott nu a câștigat niciodată un Oscar competițional.

Premiul onorific acordat acum funcționează ca o recunoaștere a unei cariere care a depășit de mult logica unui singur trofeu. Scott nu este doar un autor de filme mari, ci un creator de imagini care au intrat în cultura pop globală. Puțini regizori au reușit să rămână relevanți timp de mai multe decenii, într-o industrie care se schimbă agresiv de la o generație la alta.