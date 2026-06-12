Glenn Close primește, în sfârșit, Oscarul. Academia îi onorează și pe Ridley Scott și Floyd Norman într-un an al marilor reparații
Glenn Close va primi, în sfârșit, un Oscar. Nu unul câștigat într-o cursă competițională, ci un premiu onorific acordat de Academia Americană de Film, dar vestea are totuși greutatea unui moment de reparație simbolică. Actrița, nominalizată de opt ori la Oscar fără să câștige vreodată, se numără printre personalitățile care vor fi onorate anul acesta la Governors Awards, conform presei străine de specialitate.
Alături de ea, Academia îi va premia pe regizorul Ridley Scott și pe animatorul Floyd Norman. Producătoarele Christine Vachon și Pamela Koffler vor primi Irving G. Thalberg Memorial Award, distincție acordată producătorilor cu o contribuție majoră la cinema. Ceremonia va avea loc pe 15 noiembrie 2026, la Ray Dolby Ballroom din Hollywood.
Glenn Close, eterna nominalizată care primește acum recunoașterea Academiei
Glenn Close este una dintre cele mai respectate actrițe americane, dar și unul dintre cele mai cunoscute exemple de artist ignorat repetat de Oscarurile competiționale. A fost nominalizată de opt ori, pentru roluri care au marcat cinemaul american, însă nu a plecat niciodată acasă cu statueta. Pentru mulți cinefili, situația ei devenise deja una dintre marile nedreptăți ale premiilor Oscar.
Cariera ei include filme precum „Fatal Attraction”, „Dangerous Liaisons”, „The Big Chill”, „Albert Nobbs”, „The Wife” și „Hillbilly Elegy”. De fiecare dată, Close a fost apreciată pentru intensitatea și complexitatea interpretărilor sale, dar competiția, contextul sau preferințele Academiei au făcut ca victoria să îi scape. Premiul onorific nu șterge aceste pierderi, dar confirmă că impactul ei asupra cinemaului nu mai poate fi ignorat.
Președinta Academiei, Lynette Howell Taylor, a descris cariera actriței drept una definită de o gamă emoțională remarcabilă și de personaje extrem de complexe. Este exact tipul de formulare care arată de ce acest premiu vine nu doar pentru un rol anume, ci pentru o întreagă prezență artistică.
Important este și faptul că Glenn Close nu a ieșit din joc. Actrița are în continuare proiecte importante, inclusiv apariții în filme așteptate, ceea ce înseamnă că un Oscar competitiv nu este complet exclus în viitor. Pentru moment, însă, Academia îi oferă o recunoaștere oficială pe care publicul și criticii o cereau de ani buni.
Ridley Scott, vizionarul care a schimbat cinemaul spectaculos
Ridley Scott primește și el un Oscar onorific, după o carieră în care a construit unele dintre cele mai influente lumi vizuale din istoria filmului. Regizorul britanic a semnat producții precum „Alien”, „Blade Runner”, „Thelma & Louise”, „Gladiator”, „Black Hawk Down” și „The Martian”, reușind să treacă prin genuri diferite fără să-și piardă identitatea vizuală.
Scott este unul dintre acei regizori care au schimbat felul în care arată cinemaul popular. „Alien” a redefinit horror-ul SF, „Blade Runner” a influențat aproape tot ce înseamnă imagine cyberpunk, iar „Gladiator” a readus epopeea istorică în centrul Hollywoodului modern. Cu toate acestea, ca regizor, Scott nu a câștigat niciodată un Oscar competițional.
Premiul onorific acordat acum funcționează ca o recunoaștere a unei cariere care a depășit de mult logica unui singur trofeu. Scott nu este doar un autor de filme mari, ci un creator de imagini care au intrat în cultura pop globală. Puțini regizori au reușit să rămână relevanți timp de mai multe decenii, într-o industrie care se schimbă agresiv de la o generație la alta.
Academia îl numește un vizionar cu un impact uriaș asupra cinemaului mondial. Formularea nu este deloc exagerată. Chiar și filmele sale mai controversate sau primite inegal au, de obicei, o ambiție vizuală și o scară de producție care îl separă de majoritatea regizorilor contemporani.
Floyd Norman și producătoarele care au ținut viu cinemaul independent
Floyd Norman va primi, la rândul său, un Oscar onorific pentru o carieră esențială în animație. Este cunoscut drept unul dintre pionierii care au spart bariere la Disney, fiind primul artist afro-american angajat pe termen lung în departamentul de animație al studioului. A lucrat la producții clasice precum „Sleeping Beauty” și „The Jungle Book”, dar și la proiecte pentru Hanna-Barbera și Pixar.
Premiul acordat lui Norman are o miză aparte, pentru că recunoaște nu doar talentul artistic, ci și rolul său istoric într-o industrie care nu a fost mereu deschisă diversității. Pentru generații întregi de animatori, Norman a fost o figură de referință, un artist care a lucrat în spatele unor imagini devenite parte din copilăria a milioane de oameni.
Christine Vachon și Pamela Koffler vor fi onorate cu Irving G. Thalberg Memorial Award pentru contribuția lor la cinemaul independent american. Prin compania Killer Films, cele două au susținut filme curajoase, incomode și distinctive, într-o zonă de industrie unde riscul artistic este adesea mai mare decât promisiunea comercială.
Portofoliul lor include producții precum „Boys Don’t Cry”, „Far from Heaven”, „Carol”, „May December” și „Past Lives”, film care le-a adus și o nominalizare la Oscar. Premiul acordat lor arată că Academia încearcă să recunoască nu doar starurile și regizorii celebri, ci și producătorii care fac posibile filmele importante.
Anunțul Academiei transformă ediția Governors Awards din 2026 într-un moment al marilor corecții simbolice. Glenn Close primește Oscarul care i-a lipsit prea mult timp, Ridley Scott este recunoscut pentru o carieră vizionară, Floyd Norman pentru contribuția sa istorică la animație, iar Vachon și Koffler pentru curajul de a susține cinemaul independent. Nu sunt premii pentru un singur film, ci pentru urme lăsate adânc în istoria Hollywoodului.