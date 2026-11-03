Ghostface se întoarce: „Scream 8” este în pregătire, iar Neve Campbell confirmă revenirea. Sidney Prescott nu a scăpat de coșmar
Unele personaje din filmele horror par condamnate să se confrunte la nesfârșit cu propriii demoni. Sidney Prescott este unul dintre ele. După trei decenii în care a supraviețuit atacurilor unor criminali ascunși sub masca Ghostface, protagonista francizei „Scream” se pregătește pentru încă o confruntare. Neve Campbell a confirmat că va reveni în cel de-al optulea film al seriei, aflat deja în dezvoltare.
Potrivit Variety, actrița a făcut anunțul pe 2 noiembrie 2026, într-un interviu acordat Associated Press, în timpul promovării sezonului al doilea din serialul Netflix „Black Doves”. Campbell a dezvăluit că „Scream 8” se numără printre proiectele sale viitoare, însă a evitat să ofere informații despre poveste sau despre amenințările care o vor urmări pe Sidney.
Neve Campbell confirmă că Sidney Prescott revine în „Scream 8”
Vestea nu este tocmai surprinzătoare, având în vedere succesul comercial al filmului „Scream 7”, dar reprezintă prima confirmare directă a participării actriței la noul capitol.
Campbell a explicat că proiectul este în pregătire și a confirmat că va face parte din distribuție. În schimb, atunci când a fost întrebată despre eventualele detalii ale scenariului, a preferat să păstreze misterul.
Sidney Prescott a apărut pentru prima dată pe marile ecrane în 1996, în filmul „Scream”, regizat de Wes Craven și scris de Kevin Williamson. Personajul a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute supraviețuitoare din istoria cinematografiei horror.
Spre deosebire de numeroase protagoniste ale genului, Sidney a evoluat de-a lungul filmelor. Dintr-o adolescentă traumatizată de un val de crime, ea s-a transformat într-o femeie care încearcă să își protejeze familia și să își construiască o viață departe de violența trecutului.
Totuși, fiecare continuare a demonstrat că fantomele din Woodsboro sunt greu de lăsat în urmă.
„Scream 7” a stabilit un record de încasări, în ciuda reacțiilor împărțite
Revenirea lui Neve Campbell în „Scream 7” a reprezentat unul dintre principalele puncte de atracție ale producției. Actrița lipsise din „Scream VI”, lansat în 2023, după un conflict legat de remunerația oferită pentru participarea sa.
Ulterior, Campbell a acceptat să revină în franciză, iar cel de-al șaptelea film a înregistrat rezultate comerciale importante.
Cu încasări globale de aproximativ 208 milioane de dolari, „Scream 7” a devenit filmul cu cele mai mari încasări din istoria seriei. Producția a avut un buget estimat la 45 de milioane de dolari, ceea ce explică interesul studiourilor pentru o nouă continuare.
Succesul financiar nu a însemnat însă și un consens critic. Filmul a primit reacții împărțite, iar unii spectatori au considerat că franciza începe să repete formulele care au făcut-o celebră.
În recenzia „Scream 7” publicată pe Playtech, au fost discutate tocmai dificultățile seriei de a păstra suspansul și originalitatea care au consacrat-o.
Dincolo de aceste observații, publicul continuă să fie atras de personajul Ghostface, iar rezultatele de la box office arată că interesul pentru franciză rămâne ridicat.
Cine va realiza „Scream 8” și când ar putea apărea filmul
Deocamdată, „Scream 8” se află într-o etapă timpurie de dezvoltare. Scenariul urmează să fie scris de Lilla și Nora Zuckerman, cunoscute pentru activitatea lor în televiziune.
Kevin Williamson, creatorul francizei și regizorul celui de-al șaptelea film, nu va reveni la conducerea noului proiect, urmând să se implice ca producător.
Numele viitorului regizor nu a fost încă anunțat, iar studiourile nu au comunicat o dată oficială a premierei.
O altă întrebare importantă privește distribuția. Nu se știe dacă toate personajele supraviețuitoare din „Scream 7” vor reveni sau dacă scenariul va introduce o nouă generație de potențiale victime și suspecți.
Franciza a rămas relevantă și datorită felului în care a ironizat convențiile filmelor de groază. Această influență se regăsește inclusiv în producții precum „Scary Movie 6”, care parodiază formulele horror moderne.
Pentru Neve Campbell, întoarcerea în rolul Sidney Prescott înseamnă continuarea unei relații cinematografice începute în urmă cu 30 de ani. Pentru fanii seriei, confirmarea readuce aceeași întrebare care a însoțit fiecare film: cine se ascunde de această dată sub masca Ghostface?