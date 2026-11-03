Ghostface se întoarce: „Scream 8” este în pregătire, iar Neve Campbell confirmă revenirea. Sidney Prescott nu a scăpat de coșmar

Neve Campbell confirmă că Sidney Prescott revine în „Scream 8”

Vestea nu este tocmai surprinzătoare, având în vedere succesul comercial al filmului „Scream 7”, dar reprezintă prima confirmare directă a participării actriței la noul capitol.

Campbell a explicat că proiectul este în pregătire și a confirmat că va face parte din distribuție. În schimb, atunci când a fost întrebată despre eventualele detalii ale scenariului, a preferat să păstreze misterul.

Sidney Prescott a apărut pentru prima dată pe marile ecrane în 1996, în filmul „Scream”, regizat de Wes Craven și scris de Kevin Williamson. Personajul a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute supraviețuitoare din istoria cinematografiei horror.

Spre deosebire de numeroase protagoniste ale genului, Sidney a evoluat de-a lungul filmelor. Dintr-o adolescentă traumatizată de un val de crime, ea s-a transformat într-o femeie care încearcă să își protejeze familia și să își construiască o viață departe de violența trecutului.

Totuși, fiecare continuare a demonstrat că fantomele din Woodsboro sunt greu de lăsat în urmă.

„Scream 7” a stabilit un record de încasări, în ciuda reacțiilor împărțite

Revenirea lui Neve Campbell în „Scream 7” a reprezentat unul dintre principalele puncte de atracție ale producției. Actrița lipsise din „Scream VI”, lansat în 2023, după un conflict legat de remunerația oferită pentru participarea sa.

Ulterior, Campbell a acceptat să revină în franciză, iar cel de-al șaptelea film a înregistrat rezultate comerciale importante.