George Lucas, noua voce-surpriză din „Minions & Monsters”: creatorul „Star Wars” este fan declarat al personajelor galbene

George Lucas și pasiunea neașteptată pentru Minioni

Chris Meledandri, fondatorul și CEO-ul Illumination, a povestit că l-a cunoscut pe George Lucas în urmă cu aproximativ doi ani, iar discuția a pornit chiar de la filmele studioului. Lucas nu doar că urmărește producțiile Illumination, ci are o slăbiciune specială pentru seria „Despicable Me” și, mai ales, pentru personajele galbene care au devenit între timp mai populare decât multe mascote clasice de cinema.

Pentru publicul care a crescut cu „Star Wars”, asocierea poate părea neașteptată, însă nu este chiar atât de greu de înțeles. Filmele lui Lucas au avut mereu loc pentru personaje comice, de la droidul R2-D2 și Chewbacca până la Ewoks sau droizii de luptă din prequel-uri. Chiar și în mijlocul unor povești despre război, dictatură, galaxii aflate în pericol și familii distruse de ambiție, Lucas a păstrat aproape ideea că un blockbuster trebuie să lase loc și pentru slapstick, haos simpatic și personaje care comunică mai mult prin reacții decât prin replici.

Minionii se încadrează perfect în această formulă. Nu au nevoie de dialog complex pentru a funcționa, transformă orice decor într-un accident în așteptare și pot trece într-o secundă de la ajutoare devotate la sursa principală a dezastrului. Este genul de comedie fizică și absurdă care funcționează la fel de bine pentru copii, părinți și spectatori care nu au nevoie de o explicație sofisticată ca să râdă când cineva alunecă, explodează sau strică tot ce atinge.

Meledandri a declarat că, atunci când a apărut ideea unui rol pentru George Lucas, echipa filmului nu știa cât de receptiv va fi acesta. Răspunsul a venit însă foarte repede, iar cineastul a acceptat să își împrumute vocea pentru proiect. Mai mult decât atât, după înregistrări, Lucas ar fi început deja să vorbească despre o posibilă apariție și într-un viitor film cu Minioni.

„Minions & Monsters” duce haosul personajelor galbene în Hollywoodul anilor ’20

„Minions & Monsters” schimbă decorul obișnuit al francizei și îi trimite pe Minioni în Hollywoodul anilor 1920, într-o perioadă în care cinematografia își construia primele mituri. Filmul urmărește o nouă generație de personaje galbene care ajung să se strecoare într-un studio de film și să transforme industria în propriul lor teren de joacă.

Ideea permite echipei Illumination să se joace cu epoca filmului mut, cu marile decoruri de studio și cu tradiția comediei fizice care a făcut celebri artiști precum Charlie Chaplin, Harold Lloyd sau Buster Keaton. Pentru Minioni, un univers în care o simplă cameră de filmat, o platformă mobilă sau un decor uriaș pot deveni sursa unui accident pare aproape prea potrivit.

Filmul este regizat de Pierre Coffin, cineastul care a devenit una dintre figurile esențiale din spatele francizei și cel care dă voce Minionilor în original. Distribuția vocală îi mai include pe Jeff Bridges, Allison Janney, Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr și Trey Parker, ceea ce transformă animația într-unul dintre cele mai interesante pariuri ale verii pentru Universal și Illumination.