General Motors a construit un Chevrolet Silverado militar fără cabină și fără șofer. Vehiculul poate transporta răniți

Cum funcționează camioneta militară fără cabină și fără conducător

Noul UGV utilizează o platformă robustă cu roți duble pe puntea din spate, derivată din arhitectura Chevrolet Silverado 3500 HD.

Această soluție permite folosirea unor componente și tehnologii deja dezvoltate pentru vehicule comerciale grele, reducând necesitatea proiectării întregului sistem de la zero.

Vehiculul a fost conceput pentru operațiuni în care transportul de echipamente, provizii sau persoane rănite presupune riscuri importante pentru personal.

Eliminarea cabinei creează spațiu pentru încărcături și permite configurarea vehiculului în funcție de misiune.

GM Defense promovează utilizarea propulsiei electrificate pentru reducerea zgomotului în anumite condiții. Un vehicul care poate deplasa încărcături fără funcționarea permanentă a unui motor termic are avantaje în misiuni unde discreția acustică este importantă.

Conceptul este asociat unor soluții de autonomie dezvoltate pentru vehicule terestre militare. Acestea pot combina camere, senzori, algoritmi de navigație și sisteme de control capabile să gestioneze deplasarea fără un conducător aflat la bord.

Totuși, GM nu a confirmat public toate specificațiile vehiculului, iar detaliile privind bateria, motorul termic auxiliar și autonomia de deplasare nu trebuie considerate definitive.