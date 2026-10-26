General Motors a construit un Chevrolet Silverado militar fără cabină și fără șofer. Vehiculul poate transporta răniți
Un automobil militar nu trebuie neapărat să transporte soldați în interior pentru a fi util pe câmpul de operațiuni. În anumite situații, eliminarea cabinei și a conducătorului poate reprezenta chiar un avantaj, permițând transportul de echipamente în zone periculoase fără expunerea directă a personalului. General Motors explorează această direcție printr-un concept construit pe baza uneia dintre cele mai cunoscute platforme de pickup-uri americane.
GM Defense, divizia specializată în aplicații militare a grupului General Motors, a prezentat un vehicul terestru fără echipaj, denumit UGV, dezvoltat pe arhitectura Chevrolet Silverado 3500 HD. Conceptul nu dispune de o cabină convențională și este destinat operațiunilor logistice, transportului de materiale și evacuării răniților. Testele funcționale sunt planificate pentru 2027.
Cum funcționează camioneta militară fără cabină și fără conducător
Noul UGV utilizează o platformă robustă cu roți duble pe puntea din spate, derivată din arhitectura Chevrolet Silverado 3500 HD.
Această soluție permite folosirea unor componente și tehnologii deja dezvoltate pentru vehicule comerciale grele, reducând necesitatea proiectării întregului sistem de la zero.
Vehiculul a fost conceput pentru operațiuni în care transportul de echipamente, provizii sau persoane rănite presupune riscuri importante pentru personal.
Eliminarea cabinei creează spațiu pentru încărcături și permite configurarea vehiculului în funcție de misiune.
GM Defense promovează utilizarea propulsiei electrificate pentru reducerea zgomotului în anumite condiții. Un vehicul care poate deplasa încărcături fără funcționarea permanentă a unui motor termic are avantaje în misiuni unde discreția acustică este importantă.
Conceptul este asociat unor soluții de autonomie dezvoltate pentru vehicule terestre militare. Acestea pot combina camere, senzori, algoritmi de navigație și sisteme de control capabile să gestioneze deplasarea fără un conducător aflat la bord.
Totuși, GM nu a confirmat public toate specificațiile vehiculului, iar detaliile privind bateria, motorul termic auxiliar și autonomia de deplasare nu trebuie considerate definitive.
În relatările despre proiect au apărut informații despre posibilitatea utilizării unei baterii de aproximativ 102 kWh și a unui generator termic pentru extinderea autonomiei. Aceste cifre reprezintă informații asociate conceptului, nu o fișă tehnică oficială completă.
Tot în cadrul evenimentului militar AUSA 2026, GM Defense a prezentat separat prototipul EPIQ Hybrid, conceput ca sistem energetic expediționar.
Acesta combină stocarea energiei cu generarea electricității la bord și poate alimenta echipamente în zone unde infrastructura convențională lipsește.
De ce tehnologia militară poate influența viitoarele pickup-uri electrice
General Motors folosește proiectul UGV pentru a demonstra modul în care arhitecturile comerciale existente pot fi adaptate rapid unor cerințe militare.
Strategia este importantă din punct de vedere economic. În locul dezvoltării unui vehicul complet nou, compania poate utiliza componente, procese de fabricație și lanțuri de aprovizionare deja testate.
În același timp, soluțiile de propulsie electrică cu autonomie extinsă ar putea deveni interesante pentru segmentul civil al pickup-urilor grele.
Un asemenea sistem folosește motorul electric pentru deplasare și poate utiliza un generator cu ardere internă pentru producerea energiei atunci când bateria se descarcă.
Această configurație poate fi atractivă pentru vehicule care tractează sarcini importante sau lucrează în zone fără stații de încărcare. Totuși, avantajele depind de eficiența generatorului, greutatea bateriei și condițiile de exploatare.
Pentru România, proiectul are relevanță și din perspectiva mobilității militare. Armatele europene analizează tot mai frecvent utilizarea vehiculelor fără echipaj pentru transport logistic, supraveghere și reducerea expunerii personalului.
Un vehicul autonom destinat evacuării răniților ar putea permite preluarea unei persoane dintr-o zonă periculoasă fără trimiterea imediată a unui echipaj complet.
Există însă și limitări importante. Navigația autonomă în teren accidentat, rezistența la interferențe electronice și securitatea comunicațiilor sunt mult mai dificile decât în traficul civil.
GM Defense nu a anunțat producția de serie a UGV și nici comercializarea unei variante civile bazate pe acest concept.
Prototipul reprezintă o etapă de dezvoltare, cu teste funcționale prevăzute pentru 2027. Chiar și așa, el ilustrează modul în care platformele automobilelor comerciale, electrificarea și inteligența artificială pot fi combinate pentru a crea categorii complet noi de vehicule.