General Motors pregătește bateriile viitorului fără litiu. Tehnologia care ar putea reduce costurile energiei cu 20%

De ce General Motors consideră că sodiul poate fi mai avantajos decât litiul

Bateriile litiu-ion au devenit standardul industriei datorită densității energetice ridicate și eficienței lor, însă nu toate aplicațiile au nevoie de o baterie cât mai ușoară sau compactă. Într-un automobil electric, fiecare kilogram contează, în timp ce într-o instalație staționară amplasată lângă o centrală fotovoltaică, prețul, durabilitatea și simplitatea întreținerii pot deveni mult mai importante.

Aici intervine tehnologia dezvoltată de Peak Energy. Sodiul este mult mai abundent decât litiul, iar folosirea sa poate reduce dependența de anumite materii prime și lanțuri de aprovizionare costisitoare. Nu înseamnă că toate bateriile sodiu-ion vor fi automat mai ieftine decât variantele consacrate, însă potențialul există, mai ales când tehnologia este integrată într-un sistem proiectat special pentru stocarea energiei la scară industrială.

Unul dintre avantajele promovate de Peak Energy este eliminarea sistemelor active de răcire. Bateriile industriale convenționale folosesc adesea echipamente suplimentare pentru controlul temperaturii, ceea ce înseamnă consum de electricitate, mentenanță și componente care se pot defecta. Soluția companiei americane este proiectată să funcționeze cu răcire pasivă, simplificând ansamblul și reducând energia consumată pentru operarea sa.

Potrivit estimărilor prezentate de Peak Energy, arhitectura propusă poate reduce cu până la 20% costul energiei stocate, comparativ cu sistemele convenționale. Compania vorbește și despre o disponibilitate operațională de peste 99%, însă aceste rezultate trebuie privite ca obiective și performanțe comunicate de dezvoltator, nu ca garanții universal valabile pentru orice instalație.

Ce legătură are tehnologia cu România și de ce contează pentru centrele de date

Pentru România, perspectiva este relevantă într-un moment în care producția de energie solară crește, iar numeroase gospodării și companii au început să investească în instalații fotovoltaice. Una dintre dificultățile energiei regenerabile este dezechilibrul dintre momentul producției și cel al consumului. Panourile pot genera cantități importante de electricitate la prânz, chiar dacă vârful cererii apare seara, când producția fotovoltaică scade considerabil.

Sistemele industriale de stocare pot contribui la reducerea acestei diferențe, permițând folosirea ulterioară a energiei produse în perioadele favorabile. Dacă tehnologia sodiu-ion se dovedește competitivă economic, ea ar putea deveni interesantă inclusiv pentru proiectele energetice din România. Nu există însă un anunț privind introducerea bateriilor Peak Energy pe piața românească, iar soluțiile industriale ale companiei nu trebuie confundate cu bateriile domestice destinate prosumatorilor.

O altă piață vizată direct este industria centrelor de date, unde dezvoltarea inteligenței artificiale aduce un consum energetic tot mai ridicat. Peak Energy afirmă că finanțarea recentă va contribui la extinderea capacităților de producție și la onorarea unor comenzi și angajamente comerciale care depășesc echivalentul a aproximativ 897 de milioane de euro. Compania pregătește inclusiv o fabrică la Sacramento, cu o capacitate anunțată de 4 GWh și un obiectiv de începere a producției în primul trimestru din 2027.