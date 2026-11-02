Fostul șef Tesla Autopilot critică dur strategia lui Elon Musk. Spune că eliminarea radarului ignoră legile fizicii

De ce fostul șef Autopilot consideră periculoasă dependența exclusivă de camere video

Sterling Anderson nu este un observator exterior al industriei de conducere autonomă. A coordonat dezvoltarea programului Autopilot în perioada de început a Tesla și a participat la proiecte importante ale constructorului american, inclusiv dezvoltarea modelului Model X.

După plecarea de la Tesla, Anderson a contribuit la fondarea companiei Aurora, specializată în tehnologii de conducere autonomă. În 2025, acesta a ajuns la General Motors, unde ocupă funcția de director de produs și participă la definirea strategiei tehnologice a grupului.

În interviul acordat The Verge, Anderson a explicat că o abordare bazată exclusiv pe camere video poate întâmpina limitări fundamentale în anumite situații. Potrivit acestuia, radarul are avantaje fizice clare, inclusiv capacitatea de a măsura direct viteza relativă a obiectelor și de a funcționa în anumite condiții în care vizibilitatea camerelor este afectată.

De exemplu, ceața densă, strălucirea puternică a soarelui sau praful pot reduce calitatea informațiilor furnizate de sistemele optice. Radarul utilizează unde electromagnetice și poate continua să ofere informații relevante în situații în care camerele întâmpină dificultăți.

Asta nu înseamnă că radarul este infailibil. Și acest tip de senzor are limitări privind rezoluția, interpretarea obiectelor și funcționarea în anumite condiții. Avantajul principal al utilizării mai multor tehnologii constă în complementaritatea informațiilor obținute.

Anderson consideră că eliminarea radarului din motive care țin mai degrabă de o filozofie tehnologică decât de eficiența demonstrată a sistemului reprezintă o decizie discutabilă. El a descris într-o formulare neobișnuit de critică abordarea exclusiv vizuală ca fiind o poziție aproape dogmatică, ce ignoră realități ale fizicii.

Acesta a evidențiat și rolul senzorilor LiDAR, care pot furniza informații tridimensionale despre mediul înconjurător și pot fi utilizați împreună cu datele camerelor pentru dezvoltarea algoritmilor de percepție.