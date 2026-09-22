Vânzările de mașini electrice s-au dublat în Rusia după atacurile asupra rafinăriilor

O criză a carburanților schimbă calculul cumpărătorului

Relatările disponibile indică faptul că 24 dintre cele 33 de rafinării mari ale Rusiei au fost lovite, iar capacitatea funcțională ar fi coborât spre nivelul necesar doar pentru aproximativ 70% din consumul intern. Moscova a limitat exporturile de benzină, iar în unele zone șoferii s-au confruntat cu raționalizare sau cu timpi mari de așteptare.

În asemenea condiții, avantajul unei mașini electrice nu mai ține doar de costul pe kilometru sau de emisii. Posibilitatea de a încărca acasă devine o formă de independență față de stațiile de alimentare. Pentru un utilizator urban cu acces la priză, un electric sau un plug-in hybrid poate părea brusc o alegere pragmatică, chiar într-o țară în care infrastructura publică nu este uniform dezvoltată.

Cu toate acestea, cele aproximativ 26.500 de unități electrificate reprezintă doar o parte modestă din cele aproape 400.000 de automobile vândute în Rusia în perioada analizată. Cota se situează în jurul a 6%, mult sub media globală apropiată de un sfert din piață. Dublarea pornește, așadar, de la o bază mică și nu indică încă o tranziție structurală completă.

Lecția pentru România nu ține doar de război

România nu se confruntă cu același context, însă episodul evidențiază importanța securității energetice. O flotă dependentă aproape integral de benzină și motorină rămâne vulnerabilă la întreruperi logistice și la oscilații rapide de preț. Mașinile electrice mută o parte din consum către sistemul energetic, unde sursele pot fi mai diverse, inclusiv producție nucleară, hidro, solară și eoliană.

Aceasta nu înseamnă că electrificarea elimină dependențele. Rețeaua trebuie întărită, energia trebuie produsă și transportată, iar bateriile depind de propriile lanțuri de aprovizionare. Pentru șoferul român, avantajul concret apare mai ales dacă poate încărca acasă la un tarif previzibil sau poate folosi energie produsă de panouri fotovoltaice.

Creșterea din Rusia arată că adopția automobilelor electrice poate fi accelerată nu doar de subvenții, ci și de șocuri care fac alternativa convențională mai puțin sigură. Este însă prematur să fie prezentată drept o victorie definitivă a electromobilității. Evoluția depinde de durata problemelor din rafinării, de prețurile mașinilor și de disponibilitatea modelelor importate.