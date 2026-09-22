Republica Moldova se pregătește pentru situații de urgență în energie și apă. România, parte din planul de rezervă

În paralel, instituțiile vor pregăti scenarii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării și vor actualiza și testa procedurile de intervenție. Autoritățile vor monitoriza și constituirea stocurilor de gaze naturale, în timp ce rezervele de urgență de produse petroliere urmează să fie acumulate gradual.

Nistrul, una dintre principalele probleme

Situația hidrologică reprezintă un alt motiv de îngrijorare pentru autoritățile de la Chișinău. Potrivit comunicatului oficial, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a atins o cotă minimă istorică, iar debitul de intrare a fost, în perioada 1–20 septembrie, în medie de 23 de metri cubi pe secundă, față de 100–120 de metri cubi pe secundă, valoarea caracteristică acestei perioade.

În aceste condiții, planurile pentru situații de criză includ și protejarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare. Autoritățile vor verifica dacă obiectivele critice pot continua să funcționeze în cazul unor întreruperi ale energiei electrice, iar acolo unde va fi necesar vor fi asigurate surse autonome de energie și rezerve de combustibil.

Ce spune premierul Vasile Tofan

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a explicat că autoritățile nu vor să aștepte apariția unei crize pentru a începe să caute soluții. El a subliniat dependența țării de importurile de gaze naturale și produse petroliere, precum și faptul că o mare parte din energia electrică provine din exterior.

„Republica Moldova depinde de importurile pentru gaze naturale și produse petroliere, iar o mare parte din energia electrică vine tot din exterior. Într-un context internațional dificil, în care prețurile la energie cresc din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, rutele de aprovizionare sunt vulnerabile, iar debitul apei în Nistru a ajuns la un nivel alarmant, nu ne permitem să așteptăm apariția unei crize pentru a începe să căutăm soluții”, a transmis premierul.

Tofan a precizat că Guvernul va merge în Parlament pentru a cere instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic.

„Statul trebuie să aibă pârghiile legale pentru a acționa rapid în cazul în care situația se complică”, a spus acesta, explicând că măsura ar permite intervenția rapidă în funcție de evoluția situației.

Compensații pentru gospodăriile vulnerabile

Și sprijinul acordat populației în sezonul rece se află printre măsurile pregătite de autorități. Președinta Maia Sandu a transmis că Guvernul trebuie să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioadă rece.