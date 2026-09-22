Republica Moldova se pregătește pentru situații de urgență în energie și apă. România, parte din planul de rezervă
Republica Moldova își pregătește măsurile pentru sezonul rece, pe fondul riscurilor din domeniul energetic și al situației hidrologice de pe Nistru. Consiliul Național de Securitate a convenit asupra necesității instituirii stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic, iar printre soluțiile pregătite de autorități se numără folosirea, în caz de nevoie, a interconexiunilor electrice cu România.
România, inclusă în planurile pentru aprovizionarea cu energie
Una dintre măsurile stabilite la Chișinău vizează menținerea unor rute alternative pentru importul de energie electrică. În cazul unei situații dificile, autoritățile moldovene vor putea utiliza în regim de urgență interconexiunile de 110 kV cu România și vor urmări maximizarea capacității comerciale la frontiera dintre cele două state.
În paralel, instituțiile vor pregăti scenarii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării și vor actualiza și testa procedurile de intervenție. Autoritățile vor monitoriza și constituirea stocurilor de gaze naturale, în timp ce rezervele de urgență de produse petroliere urmează să fie acumulate gradual.
Nistrul, una dintre principalele probleme
Situația hidrologică reprezintă un alt motiv de îngrijorare pentru autoritățile de la Chișinău. Potrivit comunicatului oficial, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a atins o cotă minimă istorică, iar debitul de intrare a fost, în perioada 1–20 septembrie, în medie de 23 de metri cubi pe secundă, față de 100–120 de metri cubi pe secundă, valoarea caracteristică acestei perioade.
În aceste condiții, planurile pentru situații de criză includ și protejarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare. Autoritățile vor verifica dacă obiectivele critice pot continua să funcționeze în cazul unor întreruperi ale energiei electrice, iar acolo unde va fi necesar vor fi asigurate surse autonome de energie și rezerve de combustibil.
Ce spune premierul Vasile Tofan
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a explicat că autoritățile nu vor să aștepte apariția unei crize pentru a începe să caute soluții. El a subliniat dependența țării de importurile de gaze naturale și produse petroliere, precum și faptul că o mare parte din energia electrică provine din exterior.
„Republica Moldova depinde de importurile pentru gaze naturale și produse petroliere, iar o mare parte din energia electrică vine tot din exterior. Într-un context internațional dificil, în care prețurile la energie cresc din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, rutele de aprovizionare sunt vulnerabile, iar debitul apei în Nistru a ajuns la un nivel alarmant, nu ne permitem să așteptăm apariția unei crize pentru a începe să căutăm soluții”, a transmis premierul.
Tofan a precizat că Guvernul va merge în Parlament pentru a cere instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic.
„Statul trebuie să aibă pârghiile legale pentru a acționa rapid în cazul în care situația se complică”, a spus acesta, explicând că măsura ar permite intervenția rapidă în funcție de evoluția situației.
Compensații pentru gospodăriile vulnerabile
Și sprijinul acordat populației în sezonul rece se află printre măsurile pregătite de autorități. Președinta Maia Sandu a transmis că Guvernul trebuie să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioadă rece.
„Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie”, a declarat Maia Sandu.
Totodată, până la 1 noiembrie urmează să fie elaborat un ghid pentru populație, cu recomandări privind reducerea consumului de energie, acțiunile necesare în cazul unor întreruperi temporare și soluțiile de rezervă pentru gospodării.
Măsuri pentru infrastructura critică și protecția împotriva dronelor
Autoritățile moldovene pregătesc și măsuri pentru consolidarea securității infrastructurii energetice. Va fi elaborat un plan etapizat pentru protejarea obiectivelor importante, iar procedurile privind continuarea și restabilirea activității în cazul unor avarii majore vor fi actualizate. Vulnerabilitățile cibernetice considerate critice urmează să fie remediate cu prioritate.
În cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate a fost analizată și protecția infrastructurii critice împotriva dronelor. În 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, față de 17 în anul 2025.
În același context, Ministerul Apărării din Republica Moldova a obținut o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie. Sistemul este destinat detectării și nimicirii țintelor aeriene.
Populația va primi recomandări în caz de criză
Autoritățile intenționează să pregătească și modalități de avertizare rapidă a populației. Până la finalizarea sistemului MD-Alert, vor fi analizate inclusiv instrumente digitale pentru transmiterea informațiilor în situații de criză.
Instituțiile responsabile trebuie să informeze Consiliul Național de Securitate, până la 15 decembrie 2026, despre măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a deciziei.