Gadgeturile care îți pot salva vacanța la munte sau la mare. Power bank-uri, căști și boxe care schimbă complet o ieșire în natură, ce recomandă Anker pentru vara aceasta

Bateria externă a devenit un accesoriu de siguranță, nu doar de confort

În urmă cu câțiva ani, un power bank era tratat mai degrabă ca un moft. Îl luai cu tine dacă voiai să stai mai mult pe rețele sociale sau dacă plecai într-un city break. Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Navigația GPS consumă multă baterie, mai ales când telefonul folosește mai multe sisteme de sateliți, iar aplicațiile de vreme, hărțile offline, pozele, filmările 4K și comunicarea prin mesaje pot goli rapid acumulatorul unui smartphone.

Pentru drumeții scurte sau excursii de o zi, Anker MagGo Power Bank 10K Slim este una dintre variantele mai practice. Are 10.000 mAh, cântărește aproximativ 200 de grame și este mai mic decât un telefon, ceea ce îl face ușor de pus într-un buzunar lateral al rucsacului. Încărcarea wireless de 15 W este utilă când nu vrei să scoți cabluri în fiecare pauză, iar portul USB-C de 30 W poate încărca rapid telefonul atunci când ai nevoie de energie într-un timp scurt.

Pentru excursii mai lungi, camping sau situații în care ai mai multe dispozitive, Anker Power Bank A1695 este o soluție mult mai serioasă. Are 25.000 mAh, echivalentul a 90 Wh, și poate livra până la 165 W în total. Practic, nu mai vorbim doar despre încărcarea unui telefon, ci despre alimentarea simultană a mai multor dispozitive, inclusiv căști, cameră foto, dronă mică sau laptop. Cele trei porturi USB-C, portul USB-A și cablurile integrate elimină o parte din haosul cablurilor uitate acasă.

Greutatea de aproximativ 595 de grame îl face mai potrivit pentru camping, ieșiri de grup sau ture în care nu mergi ultra-ușor. Nu este genul de accesoriu pe care îl pui în rucsac pentru o plimbare scurtă până la o cascadă, dar poate fi extrem de valoros dacă stai două-trei zile departe de priză. Pentru fotografii care merg pe teren, pentru cei care folosesc GPS constant sau pentru familii în vacanță, autonomia suplimentară poate fi mai importantă decât câteva sute de grame în plus.

Căști, somn mai bun și muzică la final de traseu

Pe lângă baterii externe, Anker mizează și pe zona audio, prin brandul soundcore. Pentru cei care aleargă, merg mult pe jos sau preferă drumețiile solo, soundcore Sport X20 sunt căști gândite pentru activitate fizică. Au cârlige ajustabile, autonomie de până la 12 ore cu o singură încărcare și până la 48 de ore cu tot cu carcasă. Rezistența la apă, praf și transpirație le face potrivite pentru trasee solicitante, zile foarte calde sau ploi ușoare.

Există însă o nuanță importantă pentru cei care folosesc căști pe munte. Funcția ANC poate fi utilă acasă, în avion, în tren sau la birou, dar pe traseu trebuie folosită cu grijă. În natură, este important să auzi bicicliști, mașini pe drumuri forestiere, animale, alți turiști sau eventuale avertismente din partea grupului. Din acest motiv, modul normal sau transparency poate fi o alegere mai sigură atunci când ești în mișcare.

Pentru cei care dorm greu la cort, în refugii montane sau în camere comune, soundcore Sleep A30 atacă o problemă diferită: zgomotul de noapte. Sunt căști foarte ușoare, de aproximativ 3 grame fiecare, realizate din silicon moale și gândite pentru somn. Autonomia ajunge la până la 9 ore cu o singură încărcare și până la 45 de ore cu tot cu carcasă, iar certificarea IPX4 le oferă rezistență la apă. În aplicația soundcore, utilizatorii pot urmări și calitatea somnului.