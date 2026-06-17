Sean Penn pregătește un film despre evenimentele de la Capitoliu: actorul pe care îl vrea în rol principal
Sean Penn se pregătește să revină în spatele camerei de filmat cu un proiect inspirat de unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a Statelor Unite. Actorul și regizorul lucrează la un lungmetraj care are legătură cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, când susținători ai fostului președinte Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului din Washington.
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Sean Penn nu doar că va regiza producția, ci a scris și scenariul. Mai mult, acesta și-ar dori ca rolul principal să fie interpretat de Bradley Cooper, deși până în prezent nu există un acord oficial între actor și studioul implicat în proiect, scrie AVClub.
Filmul nu se va concentra exclusiv pe atacul de la Capitoliu
Deși povestea are ca punct de plecare evenimentele din 6 ianuarie, surse apropiate producției susțin că filmul nu va fi construit ca o relatare clasică a revoltei de la Capitoliu. În schimb, accentul va cădea pe parcursul personal al unui polițist care a fost prezent în acea zi și pe relațiile umane dezvoltate de acesta înainte și după momentul care a șocat America.
Producătorii descriu proiectul drept o poveste despre prietenie și despre transformarea unui om care, în timp, a ajuns să fie privit de mulți americani drept un erou. Mai multe persoane implicate direct în evenimentele de atunci ar fi oferit sprijin pentru realizarea filmului, însă identitatea acestora nu a fost confirmată oficial.
Sean Penn nu este la primul proiect care explorează subiecte politice sau sociale sensibile. În ultimii ani, actorul s-a implicat activ în documentarea conflictelor internaționale și a realizat inclusiv un documentar dedicat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Cine ar putea inspira personajul principal
În prezent, titlul filmului nu a fost dezvăluit, însă publicațiile de specialitate speculează că povestea ar putea fi inspirată de experiențele lui Michael Fanone, fost ofițer de poliție care a intervenit în timpul atacului asupra Capitoliului.
Fanone a devenit cunoscut după ce a relatat public agresiunile la care a fost supus în timpul confruntărilor din 6 ianuarie 2021. De-a lungul timpului, acesta a vorbit despre efectele psihologice ale evenimentelor și despre modul în care experiența i-a schimbat viața.
Suspiciunile privind legătura dintre film și povestea lui Fanone sunt alimentate și de faptul că Sean Penn a avut contacte directe cu fostul polițist. Cei doi au fost văzuți împreună în timpul audierilor publice organizate de Congresul american pentru investigarea atacului asupra Capitoliului.
În plus, Penn a promovat în trecut cartea autobiografică a lui Fanone, ceea ce îi face pe mulți observatori să creadă că aceasta ar putea reprezenta una dintre principalele surse de inspirație pentru scenariu.