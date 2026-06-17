Sean Penn pregătește un film despre evenimentele de la Capitoliu: actorul pe care îl vrea în rol principal

Filmul nu se va concentra exclusiv pe atacul de la Capitoliu

Deși povestea are ca punct de plecare evenimentele din 6 ianuarie, surse apropiate producției susțin că filmul nu va fi construit ca o relatare clasică a revoltei de la Capitoliu. În schimb, accentul va cădea pe parcursul personal al unui polițist care a fost prezent în acea zi și pe relațiile umane dezvoltate de acesta înainte și după momentul care a șocat America.

Producătorii descriu proiectul drept o poveste despre prietenie și despre transformarea unui om care, în timp, a ajuns să fie privit de mulți americani drept un erou. Mai multe persoane implicate direct în evenimentele de atunci ar fi oferit sprijin pentru realizarea filmului, însă identitatea acestora nu a fost confirmată oficial.

Sean Penn nu este la primul proiect care explorează subiecte politice sau sociale sensibile. În ultimii ani, actorul s-a implicat activ în documentarea conflictelor internaționale și a realizat inclusiv un documentar dedicat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Cine ar putea inspira personajul principal

În prezent, titlul filmului nu a fost dezvăluit, însă publicațiile de specialitate speculează că povestea ar putea fi inspirată de experiențele lui Michael Fanone, fost ofițer de poliție care a intervenit în timpul atacului asupra Capitoliului.

Fanone a devenit cunoscut după ce a relatat public agresiunile la care a fost supus în timpul confruntărilor din 6 ianuarie 2021. De-a lungul timpului, acesta a vorbit despre efectele psihologice ale evenimentelor și despre modul în care experiența i-a schimbat viața.

Suspiciunile privind legătura dintre film și povestea lui Fanone sunt alimentate și de faptul că Sean Penn a avut contacte directe cu fostul polițist. Cei doi au fost văzuți împreună în timpul audierilor publice organizate de Congresul american pentru investigarea atacului asupra Capitoliului.

În plus, Penn a promovat în trecut cartea autobiografică a lui Fanone, ceea ce îi face pe mulți observatori să creadă că aceasta ar putea reprezenta una dintre principalele surse de inspirație pentru scenariu.