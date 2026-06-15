Funcția Gmail care te poate salva de la trimiterea unui email greșit. Puțini utilizatori profită de ea

Această funcție poate părea banală la prima vedere, însă în realitate reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de a preveni greșelile făcute în grabă.

Cum funcționează opțiunea „Undo Send” din Gmail

Contrar aparențelor, mesajul nu este expediat instantaneu în momentul în care apeși butonul de trimitere. Gmail păstrează emailul într-o perioadă scurtă de așteptare, oferind utilizatorului șansa de a reveni asupra deciziei.

După trimitere, în partea de jos a ecranului apare un mesaj care conține opțiunea „Undo”. Dacă apeși pe aceasta înainte de expirarea timpului alocat, emailul este retras și revine în modul de editare.

Practic, ai la dispoziție câteva secunde pentru a observa eventualele greșeli și pentru a le corecta înainte ca mesajul să ajungă efectiv la destinatar.

Funcția este disponibilă atât pe versiunea web a Gmail, cât și în aplicațiile mobile pentru Android și iPhone.

Cum mărești perioada de anulare a trimiterii

Mulți utilizatori nu știu că intervalul implicit poate fi modificat.

Pentru a face acest lucru, trebuie să accesezi meniul Setări din Gmail, apoi secțiunea General. Aici vei găsi opțiunea „Undo Send”, unde poți selecta durata dorită.