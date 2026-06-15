Funcția Gmail care te poate salva de la trimiterea unui email greșit. Puțini utilizatori profită de ea
Trimiterea unui email greșit este una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite atât în mediul profesional, cât și în viața de zi cu zi. Fie că atașezi documentul nepotrivit, omiți un fișier important sau alegi destinatarul greșit, o simplă apăsare a butonului „Trimite” poate genera situații stânjenitoare sau chiar costisitoare.
Din fericire, Gmail include de ani buni o funcție extrem de utilă, dar pe care mulți utilizatori nu o folosesc la adevăratul ei potențial. Este vorba despre opțiunea „Undo Send”, care îți oferă posibilitatea de a anula trimiterea unui mesaj la câteva secunde după expediere.
Această funcție poate părea banală la prima vedere, însă în realitate reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de a preveni greșelile făcute în grabă.
Cum funcționează opțiunea „Undo Send” din Gmail
Contrar aparențelor, mesajul nu este expediat instantaneu în momentul în care apeși butonul de trimitere. Gmail păstrează emailul într-o perioadă scurtă de așteptare, oferind utilizatorului șansa de a reveni asupra deciziei.
După trimitere, în partea de jos a ecranului apare un mesaj care conține opțiunea „Undo”. Dacă apeși pe aceasta înainte de expirarea timpului alocat, emailul este retras și revine în modul de editare.
Practic, ai la dispoziție câteva secunde pentru a observa eventualele greșeli și pentru a le corecta înainte ca mesajul să ajungă efectiv la destinatar.
Funcția este disponibilă atât pe versiunea web a Gmail, cât și în aplicațiile mobile pentru Android și iPhone.
Cum mărești perioada de anulare a trimiterii
Mulți utilizatori nu știu că intervalul implicit poate fi modificat.
Pentru a face acest lucru, trebuie să accesezi meniul Setări din Gmail, apoi secțiunea General. Aici vei găsi opțiunea „Undo Send”, unde poți selecta durata dorită.
Google oferă patru variante:
- 5 secunde;
- 10 secunde;
- 20 de secunde;
- 30 de secunde.
Specialiștii recomandă alegerea valorii maxime, deoarece oferă suficient timp pentru a observa eventualele probleme.
Greșelile apar mai des decât credem. Poți trimite un document neterminat, poți uita să atașezi un fișier menționat în mesaj sau poți selecta din greșeală o persoană cu un nume asemănător din agenda de contacte.
În mediul profesional, astfel de erori pot afecta imaginea unei companii sau pot genera confuzii importante.
Funcția „Undo Send” este simplă, gratuită și nu necesită instalarea niciunei extensii suplimentare. Deși pare un detaliu minor, poate evita numeroase situații neplăcute și reprezintă una dintre cele mai utile opțiuni incluse în Gmail.