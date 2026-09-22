Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui
Toamna aduce o problemă cunoscută proprietarilor de case: copacul aflat în curtea vecinului își pierde frunzele, iar o bună parte dintre ele ajung peste gard. Situația poate deveni enervantă atunci când curtea, terasa, jgheaburile sau aleile trebuie curățate în mod repetat, însă simplul fapt că frunzele unui arbore ajung pe proprietatea vecină nu înseamnă automat că proprietarul poate cere tăierea copacului. Codul civil stabilește însă reguli clare atunci când arborele este amplasat prea aproape de hotar sau când ramurile și rădăcinile sale trec pe proprietatea alăturată.
Frunzele căzute în curte nu înseamnă automat că arborele trebuie tăiat
Primul lucru care trebuie diferențiat este inconvenientul obișnuit produs de existența vegetației de o problemă juridică propriu-zisă.
Codul civil reglementează situațiile în care folosirea unei proprietăți produce vecinului inconveniente mai mari decât cele normale ale relațiilor de vecinătate. Dacă această limită este depășită, instanța poate, în anumite condiții, să acorde despăgubiri și chiar să dispună restabilirea situației anterioare.
Câteva frunze purtate de vânt dintr-o curte în alta nu înseamnă, prin ele însele, că proprietarul copacului poate fi obligat să îl doboare. Situația trebuie analizată în funcție de amploarea inconvenientului, eventualele pagube și celelalte împrejurări concrete.
Lucrurile se schimbă însă atunci când arborele nu respectă regulile privind distanța față de hotar.
Regula celor 2 metri față de gard
Articolul 613 din Codul civil stabilește că, în lipsa unor prevederi speciale din lege, din regulamentul de urbanism sau a unui obicei al locului, arborii trebuie sădiți la cel puțin 2 metri de linia de hotar. Regula are însă excepții pentru arborii mai mici de 2 metri, plantații și gardurile vii.
Important este că cei 2 metri se raportează la linia de hotar dintre proprietăți, nu neapărat la un gard amplasat greșit față de limita cadastrală.
De exemplu, dacă vecinul plantează un arbore care va depăși 2 metri înălțime la numai 50 de centimetri de hotar, situația poate intra sub incidența acestei reguli, dacă nu există o dispoziție specială aplicabilă.
Ce poți cere dacă arborele este prea aproape
Codul civil merge mai departe și stabilește ce se poate întâmpla atunci când distanța legală nu este respectată. Proprietarul vecin este îndreptățit să solicite scoaterea arborelui sau, după caz, tăierea acestuia la înălțimea cuvenită, iar cheltuiala revine proprietarului terenului pe care se află arborele.
Prin urmare, nu frunzele reprezintă neapărat argumentul principal. Mult mai important poate fi dacă arborele respectă distanța prevăzută de lege și dacă există eventuale reguli locale aplicabile.
Înainte de apariția unui conflict, proprietarii ar trebui să verifice și regulamentul local de urbanism, deoarece chiar Codul civil precizează că regula generală a celor 2 metri se aplică în lipsa altor dispoziții.
Ramurile au trecut gardul? Le poți tăia
O situație foarte frecventă apare atunci când trunchiul copacului se află în curtea vecinului, dar coroana s-a dezvoltat atât de mult încât ramurile au trecut linia de hotar.
Aici Codul civil este explicit: proprietarul terenului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor vecinului are dreptul să le taie.
Aceeași prevedere stabilește un detaliu interesant: proprietarul poate păstra fructele care cad în mod natural pe terenul său. Asta nu înseamnă însă că poate intra în curtea vecinului sau că poate tăia după bunul plac părți ale copacului aflate pe proprietatea acestuia.
Când problema devine mai serioasă decât câteva frunze
Situația trebuie privită diferit dacă nu mai vorbim doar despre frunze pe gazon, ci despre rădăcini care afectează o construcție, ramuri care produc pagube ori un arbore care creează un risc concret.
Codul civil permite intervenția instanței atunci când inconvenientele produse vecinului depășesc limitele considerate normale, inclusiv acordarea unor despăgubiri, iar dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instanța poate încuviința măsurile necesare pentru prevenirea pagubei.
Așadar, un copac care îți umple curtea cu frunze în fiecare octombrie nu poate fi pus în aceeași categorie cu un arbore plantat nelegal lângă hotar, ale cărui rădăcini afectează fundația sau ale cărui ramuri intră pe proprietatea ta. Înainte de a cere tăierea întregului copac, trebuie verificată distanța față de hotar, existența unor reguli locale și problema concretă produsă de arbore. Legea protejează dreptul proprietarului de a-și folosi curtea, dar stabilește în același timp limite pentru ca acest drept să nu afecteze în mod nejustificat proprietatea vecinului.