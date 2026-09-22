Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui

Codul civil reglementează situațiile în care folosirea unei proprietăți produce vecinului inconveniente mai mari decât cele normale ale relațiilor de vecinătate. Dacă această limită este depășită, instanța poate, în anumite condiții, să acorde despăgubiri și chiar să dispună restabilirea situației anterioare.

Câteva frunze purtate de vânt dintr-o curte în alta nu înseamnă, prin ele însele, că proprietarul copacului poate fi obligat să îl doboare. Situația trebuie analizată în funcție de amploarea inconvenientului, eventualele pagube și celelalte împrejurări concrete.

Lucrurile se schimbă însă atunci când arborele nu respectă regulile privind distanța față de hotar.

Regula celor 2 metri față de gard

Articolul 613 din Codul civil stabilește că, în lipsa unor prevederi speciale din lege, din regulamentul de urbanism sau a unui obicei al locului, arborii trebuie sădiți la cel puțin 2 metri de linia de hotar. Regula are însă excepții pentru arborii mai mici de 2 metri, plantații și gardurile vii.

Important este că cei 2 metri se raportează la linia de hotar dintre proprietăți, nu neapărat la un gard amplasat greșit față de limita cadastrală.

De exemplu, dacă vecinul plantează un arbore care va depăși 2 metri înălțime la numai 50 de centimetri de hotar, situația poate intra sub incidența acestei reguli, dacă nu există o dispoziție specială aplicabilă.

Ce poți cere dacă arborele este prea aproape

Codul civil merge mai departe și stabilește ce se poate întâmpla atunci când distanța legală nu este respectată. Proprietarul vecin este îndreptățit să solicite scoaterea arborelui sau, după caz, tăierea acestuia la înălțimea cuvenită, iar cheltuiala revine proprietarului terenului pe care se află arborele.