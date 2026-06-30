„FROM” sezonul 4 a schimbat totul pentru Fatima. Actrița Pegah Ghafoori dezvăluie ce urmează pentru personaj

Finalul sezonului 4 a dus povestea ei într-o direcție neașteptată. Fatima ajunge să accepte că pentru a-i salva pe ceilalți trebuie să își confrunte propriul destin, chiar dacă asta presupune o schimbare terifiantă.

Pentru Pegah Ghafoori, această călătorie nu a fost doar despre groază și supranatural, ci despre pierderea treptată a unei versiuni vechi a personajului și despre încercarea de a păstra umanitatea într-o situație imposibilă.

Fatima, de la simbol al speranței la una dintre cele mai tragice povești din „FROM”

Actrița a explicat că una dintre cele mai interesante părți ale interpretării Fatimei a fost faptul că personajul nu a devenit brusc altcineva, conform Deadline.

Schimbarea s-a produs treptat, pe măsură ce lumea misterioasă din „FROM” a început să își lase amprenta asupra ei. Dacă în primul sezon Fatima era asociată cu optimismul și dorința de a rezista, sezoanele următoare au transformat-o într-un personaj prins între supraviețuire, sacrificiu și consecințele unor adevăruri pe care nimeni din oraș nu le poate controla.

Ghafoori a vorbit despre dificultatea scenelor din sezonul 4, mai ales a celor în care Fatima trebuie să accepte ce i se întâmplă. Pentru actriță, provocarea nu a fost doar partea fizică a transformării, ci și să transmită conflictul interior al unui om care încă încearcă să rămână el însuși într-un context în care totul pare pierdut.

Un moment important din final este replica lui Fatima, „Amintește-ți cine am fost”, o frază care rezumă întreaga ei evoluție. Nu este doar o rugăminte adresată celorlalte personaje, ci și o încercare de a păstra vie identitatea unei persoane care simte că se îndepărtează de propria versiune de odinioară.

Serialul produs de MGM+ a devenit una dintre cele mai urmărite producții ale platformei, iar misterele sale au generat de-a lungul timpului numeroase teorii din partea fanilor. De la creaturile care apar noaptea până la regulile inexplicabile ale orașului, fiecare sezon a adăugat noi întrebări fără să ofere toate răspunsurile.