„FROM” sezonul 4 a schimbat totul pentru Fatima. Actrița Pegah Ghafoori dezvăluie ce urmează pentru personaj
Personajul Fatima din serialul horror FROM a trecut prin una dintre cele mai spectaculoase transformări din întreaga poveste, iar actrița Pegah Ghafoori spune că evoluția acestui rol a fost una dintre cele mai dificile provocări ale carierei sale.
După un debut în care Fatima era una dintre puținele surse de speranță într-un oraș dominat de frică și disperare, personajul a ajuns în centrul celor mai întunecate mistere ale serialului.
Finalul sezonului 4 a dus povestea ei într-o direcție neașteptată. Fatima ajunge să accepte că pentru a-i salva pe ceilalți trebuie să își confrunte propriul destin, chiar dacă asta presupune o schimbare terifiantă.
Pentru Pegah Ghafoori, această călătorie nu a fost doar despre groază și supranatural, ci despre pierderea treptată a unei versiuni vechi a personajului și despre încercarea de a păstra umanitatea într-o situație imposibilă.
Fatima, de la simbol al speranței la una dintre cele mai tragice povești din „FROM”
Actrița a explicat că una dintre cele mai interesante părți ale interpretării Fatimei a fost faptul că personajul nu a devenit brusc altcineva, conform Deadline.
Schimbarea s-a produs treptat, pe măsură ce lumea misterioasă din „FROM” a început să își lase amprenta asupra ei. Dacă în primul sezon Fatima era asociată cu optimismul și dorința de a rezista, sezoanele următoare au transformat-o într-un personaj prins între supraviețuire, sacrificiu și consecințele unor adevăruri pe care nimeni din oraș nu le poate controla.
Ghafoori a vorbit despre dificultatea scenelor din sezonul 4, mai ales a celor în care Fatima trebuie să accepte ce i se întâmplă. Pentru actriță, provocarea nu a fost doar partea fizică a transformării, ci și să transmită conflictul interior al unui om care încă încearcă să rămână el însuși într-un context în care totul pare pierdut.
Un moment important din final este replica lui Fatima, „Amintește-ți cine am fost”, o frază care rezumă întreaga ei evoluție. Nu este doar o rugăminte adresată celorlalte personaje, ci și o încercare de a păstra vie identitatea unei persoane care simte că se îndepărtează de propria versiune de odinioară.
Serialul produs de MGM+ a devenit una dintre cele mai urmărite producții ale platformei, iar misterele sale au generat de-a lungul timpului numeroase teorii din partea fanilor. De la creaturile care apar noaptea până la regulile inexplicabile ale orașului, fiecare sezon a adăugat noi întrebări fără să ofere toate răspunsurile.
Ce spune Pegah Ghafoori despre ultimul sezon și viitorul universului „FROM”
După finalul sezonului 4, interesul pentru ultimul capitol al poveștii este mai mare ca niciodată. Pegah Ghafoori a sugerat că sezonul final va continua să exploreze consecințele transformărilor prin care au trecut personajele și că nimeni nu va ieși neschimbat din această experiență.
Actrița a povestit că, pe măsură ce producția a avansat, echipa a primit mai multe informații despre direcția personajelor, însă multe elemente au rămas ascunse pentru a păstra misterul serialului. Această metodă de lucru a contribuit la atmosfera de incertitudine care a devenit una dintre semnăturile producției.
Pentru Fatima, sezonul 4 pare să fie punctul în care trecutul, prezentul și viitorul personajului se întâlnesc. Transformarea ei nu reprezintă doar o schimbare fizică, ci și una simbolică: sacrificiul unei persoane care a încercat mereu să îi protejeze pe ceilalți.
Cu sezonul 5 pregătit să fie ultimul, fanii așteaptă explicații pentru cele mai mari mistere ale serialului, dar și un răspuns la întrebarea care planează asupra Fatimei: mai poate reveni persoana pe care ceilalți au cunoscut-o la început sau transformarea ei este definitivă?
Până atunci, povestea Fatimei rămâne una dintre cele mai puternice evoluții din „FROM”, un serial construit pe frică, mister și personaje care sunt forțate să descopere cât de mult pot pierde pentru a supraviețui.