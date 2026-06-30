REVIEW From sezonul 4 îți intră sub piele, dar confirmă că finalul din sezonul 5 vine exact la timp

Sezonul 4 nu este perfect. Pe alocuri, se simte că povestea începe să tragă puțin de anumite fire narative, iar unele momente par construite mai degrabă pentru a prelungi tensiunea decât pentru a muta decisiv acțiunea înainte. Totuși, chiar și cu acest mic minus, serialul rămâne unul dintre cele mai eficiente thrillere horror ale momentului și își păstrează capacitatea rară de a te face să apeși imediat pe următorul episod.

Orașul din care nu poți pleca încă are suficiente coșmaruri de oferit

Premisa rămâne la fel de bună ca în primul sezon: oameni obișnuiți ajung într-un oraș aparent imposibil de părăsit, unde fiecare drum duce înapoi în același loc, iar noaptea aduce creaturi care își ascund cruzimea în spatele unor zâmbete aproape umane. De aici, „From” a construit o mitologie tot mai densă, cu simboluri, viziuni, copii misterioși, păduri care par să aibă voință proprie și întrebări pe care personajele nu sunt niciodată pregătite să le audă.

Sezonul 4 vine într-un punct delicat pentru serial. După trei sezoane în care misterul a fost acumulat cu răbdare, publicul avea nevoie nu doar de alte întrebări, ci și de senzația că toate piesele încep să se așeze într-un tablou mai mare. Noul capitol oferă exact asta, deși nu în ritmul pe care poate îl așteptau toți spectatorii. Sunt răspunsuri, sunt revelații și sunt momente care schimbă modul în care privești anumite personaje, însă scenariul nu renunță nici acum la plăcerea de a te lăsa în întuneric.

Apariția și rolul tot mai important al personajului The Man in Yellow reprezintă una dintre zonele care dau sezonului o energie nouă. Fără să intru în spoilere, este genul de prezență care schimbă imediat atmosfera unei scene și îți transmite că regulile pe care spectatorii le credeau stabile nu mai sunt neapărat valabile. „From” a fost mereu bun la a sugera că adevăratul pericol nu este doar ceea ce vine noaptea din pădure, iar sezonul 4 apasă și mai tare această idee.

În același timp, serialul continuă să folosească excelent spațiul. Casele, clinica, dinerul, pădurea și drumurile care nu duc nicăieri sunt mai mult decât decoruri. Ele devin capcane emoționale. Orice încăpere poate ascunde o revelație sau un moment devastator, iar regia lui Jack Bender știe exact când să lase camera să stea prea mult pe o ușă închisă, pe un coridor gol sau pe chipul unui personaj care începe să înțeleagă că ceva este profund greșit.

Harold Perrineau ține serialul în picioare, iar distribuția are câteva mari atuuri

Harold Perrineau este, din nou, forța principală a serialului. Boyd Stevens nu este doar liderul orașului, ci și omul care poartă aproape imposibil de multă greutate pe umeri. Este polițist, protector, tată, om speriat și uneori propriul său cel mai mare dușman. Perrineau joacă excelent această uzură acumulată de la sezon la sezon. Boyd nu devine niciodată un erou clasic, invincibil si tocmai vulnerabilitatea lui îl face atât de bun.