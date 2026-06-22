Martor TPMS după schimbul sezonier de roți: resetare simplă sau senzori incompatibili, cum afli rapid

Când martorul TPMS cere doar resetare

În cel mai fericit caz, martorul TPMS apare după schimbul de roți pentru că mașina trebuie să învețe noile valori de presiune. Acest lucru este frecvent la sistemele indirecte, unde nu există senzori individuali în fiecare roată, ci o comparație între comportamentul roților. După ce ai schimbat anvelopele sau ai modificat presiunea, sistemul are nevoie de o recalibrare.

Resetarea se face de obicei din meniul mașinii, printr-un buton dedicat sau prin sistemul multimedia. Procedura diferă de la producător la producător, dar ideea este aceeași: umfli corect toate roțile, inclusiv roata de rezervă dacă este monitorizată, pornești resetarea și mergi câțiva kilometri pentru ca sistemul să colecteze date noi. Dacă presiunea este corectă și nu există alte probleme, martorul ar trebui să se stingă.

Este important să nu faci resetarea la întâmplare, fără să verifici presiunea cu un manometru. Dacă o anvelopă are deja presiune prea mică, sistemul poate lua acea valoare greșită drept reper, iar avertizarea nu te mai ajută când ai nevoie. Presiunea trebuie verificată la rece, adică înainte ca mașina să fi rulat mult, pentru că valorile cresc natural pe măsură ce anvelopele se încălzesc.

Un alt motiv banal pentru aprinderea martorului este diferența de presiune dintre roți după montaj. La vulcanizare, presiunea poate fi setată rapid, dar nu întotdeauna perfect uniform. Uneori, o roată are 2,0 bari, alta 2,4 bari, iar sistemul detectează dezechilibrul. Înainte să suspectezi senzori defecți sau o eroare electronică, verifică toate cele patru roți și compară valorile cu cele recomandate pe eticheta de pe stâlpul ușii, capacul rezervorului sau manualul mașinii.

Când problema vine de la senzori incompatibili

Situația devine mai complicată la mașinile cu TPMS direct, unde fiecare roată are un senzor montat în interior, de obicei integrat în valvă. Dacă ai două seturi complete de roți, unul de iarnă și unul de vară, fiecare set trebuie să aibă senzori compatibili cu mașina. În caz contrar, martorul TPMS poate rămâne aprins indiferent de presiunea corectă din anvelope.

Senzorii pot fi incompatibili, neprogramați, descărcați sau lipsă. Mulți șoferi cumpără jante second hand sau roți complete fără să verifice dacă senzorii sunt potriviți pentru modelul lor. Chiar dacă fizic roțile se potrivesc, senzorii pot transmite pe altă frecvență, pot folosi un protocol diferit sau pot avea ID-uri care nu sunt recunoscute de unitatea mașinii. În aceste cazuri, resetarea din bord nu rezolvă nimic.

Un indiciu clar că problema vine de la senzori este comportamentul martorului. Dacă se aprinde imediat după plecare și rămâne constant, poate fi o simplă recalibrare. Dacă clipește o perioadă, apoi rămâne aprins, la multe mașini acest lucru indică o defecțiune a sistemului, nu doar o presiune incorectă. O diagnoză simplă cu un tester TPMS poate arăta rapid dacă senzorii transmit, ce baterie au și dacă sunt recunoscuți.