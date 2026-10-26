Foxconn vrea să construiască mașini electrice, nu doar iPhone-uri. Tranzacția de sute de milioane de euro din Japonia

Ce cumpără Foxconn de la Mitsubishi și de ce este important acordul

Tranzacția vizează Mitsubishi Electric Mobility, companie desprinsă în 2024 din activitățile auto ale grupului Mitsubishi Electric.

Este important de precizat că Mitsubishi Electric și Mitsubishi Motors sunt companii diferite. Acordul nu înseamnă că Foxconn a cumpărat jumătate din constructorul automobilelor Mitsubishi Outlander, ASX sau Eclipse Cross.

Mitsubishi Electric Mobility este un furnizor de componente auto de prim rang, cu activități extinse în domeniul electronicii, sistemelor de control și componentelor mecanice.

Portofoliul include alternatoare, demaroare, module de control pentru motoare termice, senzori, sisteme de direcție asistată electric, radare, camere, calculatoare pentru asistența la conducere și componente pentru automobile electrice.

În domeniul electrificării, compania dezvoltă motoare de tracțiune, invertoare, sisteme de gestionare a bateriilor și încărcătoare integrate.

Prin achiziție, Foxconn obține acces la experiența industrială acumulată de Mitsubishi Electric și la relațiile sale cu constructorii japonezi.

Companiile intenționează să combine tehnologia japoneză de control electronic și propulsie cu capacitățile de producție și organizare ale Foxconn, pentru dezvoltarea unor platforme de automobile electrice.