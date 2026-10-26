Foxconn vrea să construiască mașini electrice, nu doar iPhone-uri. Tranzacția de sute de milioane de euro din Japonia
Foxconn este cunoscută în întreaga lume pentru rolul său în fabricarea dispozitivelor electronice, inclusiv a numeroase produse Apple. Compania taiwaneză încearcă însă de câțiva ani să extindă modelul industrial care a transformat-o într-un gigant al electronicelor către un domeniu mult mai complicat: producția automobilelor electrice. Cea mai recentă mișcare reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale sale în industria auto.
Foxconn, prin intermediul unei subsidiare de investiții, a încheiat un acord pentru achiziția a 50% din Mitsubishi Electric Mobility, companie japoneză specializată în componente și sisteme pentru automobile. Valoarea tranzacției este de 115 miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 653 de milioane de euro la cursul din 26 octombrie 2026.
Ce cumpără Foxconn de la Mitsubishi și de ce este important acordul
Tranzacția vizează Mitsubishi Electric Mobility, companie desprinsă în 2024 din activitățile auto ale grupului Mitsubishi Electric.
Este important de precizat că Mitsubishi Electric și Mitsubishi Motors sunt companii diferite. Acordul nu înseamnă că Foxconn a cumpărat jumătate din constructorul automobilelor Mitsubishi Outlander, ASX sau Eclipse Cross.
Mitsubishi Electric Mobility este un furnizor de componente auto de prim rang, cu activități extinse în domeniul electronicii, sistemelor de control și componentelor mecanice.
Portofoliul include alternatoare, demaroare, module de control pentru motoare termice, senzori, sisteme de direcție asistată electric, radare, camere, calculatoare pentru asistența la conducere și componente pentru automobile electrice.
În domeniul electrificării, compania dezvoltă motoare de tracțiune, invertoare, sisteme de gestionare a bateriilor și încărcătoare integrate.
Prin achiziție, Foxconn obține acces la experiența industrială acumulată de Mitsubishi Electric și la relațiile sale cu constructorii japonezi.
Companiile intenționează să combine tehnologia japoneză de control electronic și propulsie cu capacitățile de producție și organizare ale Foxconn, pentru dezvoltarea unor platforme de automobile electrice.
Tranzacția evaluează întreaga afacere la aproximativ 1,82 miliarde de euro ca valoare a întreprinderii, iar valoarea capitalurilor proprii este estimată la aproximativ 1,31 miliarde de euro.
Finalizarea este așteptată pentru 1 octombrie 2027, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de concurență.
De ce Foxconn vrea să reproducă în industria auto modelul de succes din electronică
Foxconn urmărește de mai mulți ani să devină un furnizor important de platforme și servicii pentru producătorii de automobile electrice.
Modelul său de afaceri presupune dezvoltarea unor arhitecturi tehnice și facilități de fabricație pe care alte companii le pot utiliza pentru a comercializa vehicule sub propriile mărci.
Această strategie seamănă cu relația dintre producătorii de electronice și marile branduri pentru care aceștia fabrică dispozitive. Totuși, automobilele presupun cerințe mult mai complicate de omologare, siguranță, fiabilitate și asistență după vânzare.
Foxconn a prezentat anterior mai multe prototipuri electrice sub marca Foxtron, dar transformarea acestora în proiecte comerciale de mare volum s-a dovedit dificilă.
Compania a cumpărat inclusiv o fabrică auto din Lordstown, Statele Unite, în cadrul unor planuri industriale care nu au evoluat conform așteptărilor inițiale. Colaborarea anunțată cu Fisker nu s-a concretizat într-un model produs în serie, iar constructorul american a intrat ulterior în faliment.
Prin noul parteneriat, Foxconn încearcă să își consolideze prezența în Japonia, una dintre cele mai importante piețe mondiale pentru tehnologiile auto.
Partenerii urmăresc o cifră de afaceri anuală de peste 5,68 miliarde de euro, echivalentul unui trilion de yeni, pentru exercițiul financiar care începe în aprilie 2030.
Mitsubishi Electric Mobility nu este însă exclusiv un furnizor de tehnologii electrice. O parte importantă a activității sale continuă să fie legată de motoarele cu ardere internă, ceea ce introduce riscuri și costuri de transformare.
Pentru România, tranzacția este relevantă deoarece industria locală de componente auto este integrată în rețelele internaționale de aprovizionare. Schimbările strategice ale marilor furnizori pot influența, indirect, cererea pentru componente, proiectele de cercetare și structura viitoarelor lanțuri de producție.
Acordul Foxconn–Mitsubishi Electric nu garantează apariția imediată a unor automobile electrice noi, dar arată că producătorii de electronice își consolidează tot mai agresiv poziția în industria mobilității.