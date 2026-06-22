Ford produce în America bateriile ieftine pentru camioneta electrică de 25.800 de euro
Ford face una dintre cele mai importante mutări pentru electricele accesibile din Statele Unite: începe producția de celule LFP în Michigan, la BlueOval Battery Park. Aceste baterii vor alimenta viitorul pickup electric de dimensiuni medii, promis la un preț de aproximativ 30.000 de dolari, adică în jur de 25.800 de euro. Pentru o piață în care electricele au devenit adesea prea scumpe, mesajul este clar: Ford vrea să revină în joc prin preț, eficiență și producție locală.
Celulele sunt de tip litiu-fier-fosfat, cunoscute drept LFP, și folosesc tehnologie licențiată de la CATL, gigantul chinez care domină piața globală de baterii. Decizia a fost controversată în SUA, tocmai din cauza implicării tehnologiei chineze, însă Ford susține că fără această direcție nu poate construi mașini electrice cu adevărat accesibile.
Directorul general Jim Farley a anunțat că primele celule complete au fost livrate, iar Ford spune că devine primul producător care asamblează în SUA baterii LFP pentru automobile de consum mainstream. Este o mișcare industrială importantă, nu doar o știre despre un model viitor. Bateria este cea mai scumpă componentă a unei mașini electrice, iar cine controlează costul bateriei controlează șansele de a face un EV de volum.
De ce LFP este cheia pentru electrice mai ieftine
Bateriile LFP nu sunt neapărat cele mai performante la densitate energetică, dar sunt mai ieftine, mai stabile și mai potrivite pentru modele accesibile. Pentru un pickup electric de 25.800 de euro, Ford nu are nevoie de cea mai sofisticată chimie posibilă, ci de o baterie robustă, produsă la scară, cu cost predictibil și siguranță bună.
Ford susține că noile celule LFP sunt mai ieftine, mai ușoare și permit eliberarea unui spațiu interior mai bun. Viitorul pickup de dimensiuni medii, construit pe platforma Universal Electric, ar urma să ofere mai mult spațiu pentru pasageri decât un Toyota RAV4 și un cost total de utilizare mai mic decât un Tesla Model Y. Dacă aceste promisiuni se confirmă, Ford ar putea avea un produs foarte important pentru piața americană.
Modelul va fi produs la uzina din Louisville și ar trebui lansat în 2027. Un prototip a fost deja surprins în teste în Long Beach, cu un cod QR ascuns în camuflaj, care trimite către un site dedicat viitorului EV. Este genul de campanie care arată că Ford vrea să creeze așteptare înainte de lansare, nu doar să anunțe un model nou.
Pentru producătorii occidentali, LFP este și o lecție dură. China domină piața globală a acestei chimii. CATL și BYD au reprezentat împreună peste 55% din vânzările globale de baterii EV în 2025, iar LFP a ajuns la 72% din livrările de materiale catodice. Ford încearcă să recupereze decalajul prin producție locală, dar cu tehnologie licențiată din China.
Ce înseamnă pentru Europa și România
Viitorul pickup Ford este gândit pentru piața americană, dar strategia din spate contează și pentru Europa. Dacă LFP permite mașini electrice mai ieftine, atunci aceeași logică se va extinde și spre SUV-uri, compacte, utilitare și modele de familie. În România, unde prețul de achiziție rămâne principala barieră pentru electrice, o reducere reală a costului bateriei ar conta enorm.
Pickup-urile nu sunt la fel de populare aici precum în SUA, dar ideea unui EV practic, robust și accesibil este relevantă. La aproximativ 25.800 de euro, un astfel de model ar intra într-o zonă în care multe electrice europene încă se chinuie să fie convingătoare. Evident, taxele, TVA-ul, dotările și piața locală pot schimba complet prețul final, dar direcția este importantă.
Pentru Ford, miza este și profitabilitatea. Mulți producători au pierdut bani pe electrice accesibile sau au evitat complet segmentul. Ford spune că noul pickup trebuie să fie mai eficient, mai accesibil și profitabil. Aceasta este tripla provocare a întregii industrii EV.
În același timp, decizia GM de a reconsidera folosirea LFP în viitoare electrice arată că nu toți producătorii merg în aceeași direcție. Ford pariază că accesibilitatea va câștiga. Dacă are dreptate, noua platformă Universal Electric și producția locală de LFP pot deveni baza unei generații de modele care fac electricele mai puțin elitiste.
Pentru cumpărătorul obișnuit, concluzia este simplă: viitorul mașinii electrice de volum nu depinde doar de autonomie spectaculoasă sau încărcare ultrarapidă, ci de baterii suficient de bune, suficient de ieftine și produse în cantități mari. Ford încearcă să demonstreze exact asta.