Ford produce în America bateriile ieftine pentru camioneta electrică de 25.800 de euro

Directorul general Jim Farley a anunțat că primele celule complete au fost livrate, iar Ford spune că devine primul producător care asamblează în SUA baterii LFP pentru automobile de consum mainstream. Este o mișcare industrială importantă, nu doar o știre despre un model viitor. Bateria este cea mai scumpă componentă a unei mașini electrice, iar cine controlează costul bateriei controlează șansele de a face un EV de volum.

De ce LFP este cheia pentru electrice mai ieftine

Bateriile LFP nu sunt neapărat cele mai performante la densitate energetică, dar sunt mai ieftine, mai stabile și mai potrivite pentru modele accesibile. Pentru un pickup electric de 25.800 de euro, Ford nu are nevoie de cea mai sofisticată chimie posibilă, ci de o baterie robustă, produsă la scară, cu cost predictibil și siguranță bună.

Ford susține că noile celule LFP sunt mai ieftine, mai ușoare și permit eliberarea unui spațiu interior mai bun. Viitorul pickup de dimensiuni medii, construit pe platforma Universal Electric, ar urma să ofere mai mult spațiu pentru pasageri decât un Toyota RAV4 și un cost total de utilizare mai mic decât un Tesla Model Y. Dacă aceste promisiuni se confirmă, Ford ar putea avea un produs foarte important pentru piața americană.

Modelul va fi produs la uzina din Louisville și ar trebui lansat în 2027. Un prototip a fost deja surprins în teste în Long Beach, cu un cod QR ascuns în camuflaj, care trimite către un site dedicat viitorului EV. Este genul de campanie care arată că Ford vrea să creeze așteptare înainte de lansare, nu doar să anunțe un model nou.

Pentru producătorii occidentali, LFP este și o lecție dură. China domină piața globală a acestei chimii. CATL și BYD au reprezentat împreună peste 55% din vânzările globale de baterii EV în 2025, iar LFP a ajuns la 72% din livrările de materiale catodice. Ford încearcă să recupereze decalajul prin producție locală, dar cu tehnologie licențiată din China.

Ce înseamnă pentru Europa și România

Viitorul pickup Ford este gândit pentru piața americană, dar strategia din spate contează și pentru Europa. Dacă LFP permite mașini electrice mai ieftine, atunci aceeași logică se va extinde și spre SUV-uri, compacte, utilitare și modele de familie. În România, unde prețul de achiziție rămâne principala barieră pentru electrice, o reducere reală a costului bateriei ar conta enorm.

Pickup-urile nu sunt la fel de populare aici precum în SUA, dar ideea unui EV practic, robust și accesibil este relevantă. La aproximativ 25.800 de euro, un astfel de model ar intra într-o zonă în care multe electrice europene încă se chinuie să fie convingătoare. Evident, taxele, TVA-ul, dotările și piața locală pot schimba complet prețul final, dar direcția este importantă.