Ford pregătește pickup-ul electric de aproximativ 28.000 de euro. Primul prototip a fost surprins pe stradă

De ce Ford merge pe o camionetă electrică mai mică

În ultimii ani, piața auto americană a fost dominată de SUV-uri și pickup-uri tot mai mari, dar electrificarea schimbă logica jocului. O mașină mare are nevoie de baterie mare, iar bateria mare înseamnă costuri ridicate și greutate mare. Ford pare să caute o formulă mai echilibrată: un pickup de dimensiuni medii sau chiar compacte, cu patru uși, spațiu bun pentru pasageri și o benă suficientă pentru utilizări practice, dar fără excesele unui F-150 electric.

Prototipul surprins pe stradă pare mai mic decât un pickup clasic american. Comparat vizual cu alte modele din trafic, mașina are o prezență apropiată de zona compactă, ceea ce poate fi un avantaj. Un vehicul electric mai mic este mai eficient, mai ușor de parcat și mai ieftin de produs. Pentru clienții care nu tractează tone și nu cară zilnic materiale grele, dar vor versatilitate, această abordare poate avea sens.

Ford insistă pe aerodinamică, un aspect crucial pentru orice electrică. Compania susține că eficiența aerodinamică a noului pickup va fi cu peste 15% mai bună decât cea a oricărui alt pickup de pe piață. Într-un vehicul electric, această diferență se poate traduce în autonomie mai bună, baterie mai mică pentru aceeași distanță sau costuri de utilizare mai reduse.

Un alt detaliu important este tehnologia de fabricație. Ford vrea să folosească megacasting, o metodă prin care mai multe piese structurale sunt înlocuite cu componente mari turnate. Compania spune că, față de Maverick, numărul pieselor folosite într-o anumită zonă scade de la 146 la doar două. Dacă această strategie funcționează, costurile de producție pot scădea semnificativ.

Ce ar putea însemna pentru Europa și România

Deși modelul este gândit în primul rând pentru piața americană, ideea din spatele lui ar putea influența și mașinile electrice europene. Clienții din România nu cumpără pickup-uri în volume mari, dar cumpără vehicule practice, robuste și cât mai accesibile. Dacă Ford reușește să livreze un model electric la echivalentul a aproximativ 28.000 de euro în SUA, presiunea asupra altor producători va crește.

În Europa, un astfel de preț ar fi probabil mai mare din cauza taxelor, TVA-ului, omologărilor și costurilor logistice. Totuși, chiar și așa, mesajul este important: producătorii occidentali încep să răspundă atacului chinezesc prin platforme electrice mai ieftine, nu doar prin modele premium. Pentru clienții români, aceasta este direcția care contează. Mașinile electrice nu vor deveni populare la scară largă cât timp rămân semnificativ mai scumpe decât alternativele termice.

Ford va produce noul pickup la fabrica din Louisville, iar bateriile LFP prismatice vor fi fabricate în SUA. Aceste baterii sunt mai ieftine, mai robuste și pot oferi avantaje importante pentru modelele accesibile. Nu sunt neapărat campioane la densitate energetică, dar pentru o mașină practică pot fi soluția corectă.