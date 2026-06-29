Ford a adus înapoi inginerii cu părul cărunt: AI-ul nu a fost suficient ca să repare calitatea mașinilor
Inteligența artificială este prezentată adesea drept soluția care poate face fabricile mai rapide, mai ieftine și mai precise. În industria auto, promisiunea pare cu atât mai tentantă: mașinile au mii de componente, liniile de producție sunt automatizate, iar o greșeală aparent mică poate duce la reparații costisitoare, reclamații și rechemări în service.
Ford a descoperit însă că tehnologia nu poate înlocui atât de ușor experiența acumulată de oamenii care au construit mașini timp de zeci de ani. Producătorul american a reangajat sau a adus în echipă aproximativ 350 de ingineri veterani, denumiți intern „gray beard engineers”, după ce sistemele automate de control al calității și instrumentele bazate pe AI nu au oferit rezultatele dorite.
AI-ul poate identifica date, dar nu înțelege mereu o problemă reală
Ford se bazase tot mai mult pe automatizare pentru a detecta problemele de calitate înainte ca piesele să ajungă pe linia de producție. În teorie, sistemele AI pot analiza volume uriașe de informații, pot compara măsurători, pot identifica abateri și pot semnala rapid posibile defecte. Este exact tipul de muncă pentru care algoritmii par construiți.
Numai că industria auto nu funcționează doar după o listă de specificații. Multe probleme apar la granița dintre proiectare, furnizori, software, producție și utilizarea reală a mașinii. O piesă poate respecta toate măsurătorile de pe hârtie, dar să creeze o vibrație, un zgomot, o uzură neobișnuită sau o incompatibilitate care devine evidentă abia când este montată într-un vehicul complet.
Charles Poon, vicepreședinte Ford pentru ingineria hardware a vehiculelor, a recunoscut că producătorul a crezut, în mod greșit, că introducerea inteligenței artificiale și alimentarea ei cu cerințele de design vor duce automat la produse de calitate mai bună. Realitatea a fost mai complicată: AI-ul are nevoie de date bune, dar și de oameni capabili să știe ce date lipsesc, ce anomalie contează și unde trebuie căutat adevăratul defect.
Aici intră în scenă inginerii cu experiență. Un specialist care a văzut aceleași tipuri de probleme pe mai multe generații de modele poate observa un risc înainte ca acesta să devină o defecțiune. Nu este doar despre cunoașterea unei componente, ci despre memorie instituțională: ce s-a stricat în trecut, ce soluție a eșuat, unde apar întârzieri între echipe și cum poate fi prevenită o problemă înainte să ajungă la client.
Ford nu renunță la AI, ci încearcă să o învețe mai bine
Reangajarea inginerilor veterani nu înseamnă că Ford abandonează automatizarea sau proiectele de inteligență artificială. Din contră, compania încearcă să folosească experiența lor pentru a pregăti angajați mai tineri, a îmbunătăți procesele de verificare și a ajusta instrumentele AI astfel încât acestea să poată detecta problemele relevante mai devreme.
Este o diferență importantă între a înlocui omul cu AI și a folosi AI ca instrument pentru un expert. În primul scenariu, algoritmul primește reguli, clasifică informații și livrează un rezultat. În al doilea, specialistul poate pune întrebările potrivite, poate verifica răspunsul și poate observa situațiile pe care sistemul nu le-a întâlnit încă. Pentru o industrie în care siguranța este esențială, al doilea model pare mult mai realist.
Strategia începe să se vadă și în cifre. Ford a ocupat primul loc între mărcile de volum în studiul JD Power Initial Quality 2026, cu 152 de probleme raportate la 100 de vehicule. Compania a avut cu 41 de probleme mai puține la 100 de mașini față de anul precedent, una dintre cele mai mari îmbunătățiri din piață.
Totuși, rezultatul trebuie privit în context. Studiul JD Power măsoară problemele raportate de proprietari în primele 90 de zile de utilizare, nu fiabilitatea pe termen lung și nici numărul de rechemări în service. Este un semn bun pentru Ford, dar nu o garanție că toate problemele istorice au dispărut peste noapte.
Lecția pentru companiile care vor să automatizeze totul
Povestea Ford vine într-un moment în care tot mai multe companii încearcă să introducă AI în fiecare etapă a activității lor. Unele folosesc modele pentru servicii clienți, altele pentru design, logistică, programare, analiză financiară sau control de calitate. Problema apare atunci când tehnologia este tratată ca o soluție universală, fără să existe suficientă atenție pentru oamenii care cunosc deja procesele în profunzime.
În cazul Ford, lecția pare simplă: AI-ul poate deveni un instrument foarte bun, dar nu poate compensa automat pierderea cunoștințelor acumulate de oameni. Un algoritm poate căuta tipare în milioane de date, însă nu știe din instinct că un anumit sunet, o anumită îmbinare sau o mică abatere poate anunța o problemă mult mai mare.
Pentru constructorii auto, calitatea nu se mai decide doar pe linia de fabricație. Ea începe în proiectare, continuă la furnizori, se verifică în software și se confirmă abia atunci când mașina ajunge pe drum. Ford pare să fi înțeles că, pentru a controla toate aceste etape, are nevoie și de AI, și de ingineri care au văzut deja cum pot merge lucrurile prost.