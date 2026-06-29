Ford a adus înapoi inginerii cu părul cărunt: AI-ul nu a fost suficient ca să repare calitatea mașinilor

AI-ul poate identifica date, dar nu înțelege mereu o problemă reală

Ford se bazase tot mai mult pe automatizare pentru a detecta problemele de calitate înainte ca piesele să ajungă pe linia de producție. În teorie, sistemele AI pot analiza volume uriașe de informații, pot compara măsurători, pot identifica abateri și pot semnala rapid posibile defecte. Este exact tipul de muncă pentru care algoritmii par construiți.

Numai că industria auto nu funcționează doar după o listă de specificații. Multe probleme apar la granița dintre proiectare, furnizori, software, producție și utilizarea reală a mașinii. O piesă poate respecta toate măsurătorile de pe hârtie, dar să creeze o vibrație, un zgomot, o uzură neobișnuită sau o incompatibilitate care devine evidentă abia când este montată într-un vehicul complet.

Charles Poon, vicepreședinte Ford pentru ingineria hardware a vehiculelor, a recunoscut că producătorul a crezut, în mod greșit, că introducerea inteligenței artificiale și alimentarea ei cu cerințele de design vor duce automat la produse de calitate mai bună. Realitatea a fost mai complicată: AI-ul are nevoie de date bune, dar și de oameni capabili să știe ce date lipsesc, ce anomalie contează și unde trebuie căutat adevăratul defect.

Aici intră în scenă inginerii cu experiență. Un specialist care a văzut aceleași tipuri de probleme pe mai multe generații de modele poate observa un risc înainte ca acesta să devină o defecțiune. Nu este doar despre cunoașterea unei componente, ci despre memorie instituțională: ce s-a stricat în trecut, ce soluție a eșuat, unde apar întârzieri între echipe și cum poate fi prevenită o problemă înainte să ajungă la client.

Ford nu renunță la AI, ci încearcă să o învețe mai bine

Reangajarea inginerilor veterani nu înseamnă că Ford abandonează automatizarea sau proiectele de inteligență artificială. Din contră, compania încearcă să folosească experiența lor pentru a pregăti angajați mai tineri, a îmbunătăți procesele de verificare și a ajusta instrumentele AI astfel încât acestea să poată detecta problemele relevante mai devreme.

Este o diferență importantă între a înlocui omul cu AI și a folosi AI ca instrument pentru un expert. În primul scenariu, algoritmul primește reguli, clasifică informații și livrează un rezultat. În al doilea, specialistul poate pune întrebările potrivite, poate verifica răspunsul și poate observa situațiile pe care sistemul nu le-a întâlnit încă. Pentru o industrie în care siguranța este esențială, al doilea model pare mult mai realist.

Strategia începe să se vadă și în cifre. Ford a ocupat primul loc între mărcile de volum în studiul JD Power Initial Quality 2026, cu 152 de probleme raportate la 100 de vehicule. Compania a avut cu 41 de probleme mai puține la 100 de mașini față de anul precedent, una dintre cele mai mari îmbunătățiri din piață.