Ford recheamă aproape 43.000 de Mustang Mach-E. Defectul poate opri mașina în mers sau o poate deplasa din poziția Park
Ford a anunțat o nouă campanie de rechemare pentru Mustang Mach-E, după descoperirea unei probleme la diferențialul spate al unor versiuni cu tracțiune pe puntea din spate. Defectul poate duce la pierderea puterii de propulsie în timpul deplasării și, într-un scenariu separat, poate permite mașinii să se miște deși selectorul transmisiei se află în poziția Park.
Campania include 42.784 de exemplare produse pentru anii de model 2021, 2022 și 2023. Numărul este important și pentru piața europeană, deoarece problema a fost observată inițial la un Mustang Mach-E din 2023 aflat în Europa. Mașinile electrice Ford au ajuns și în România atât prin rețeaua oficială, cât și prin importuri individuale, astfel că verificarea seriei de șasiu devine esențială.
Ford nu a anunțat accidente, incendii sau persoane rănite din cauza defecțiunii. Compania a înregistrat însă zeci de solicitări de garanție și mai multe rapoarte tehnice asociate componentei, suficiente pentru declanșarea unei campanii de siguranță.
Arborele diferențialului se poate îndoi sau rupe
Problema afectează un arbore pinion din ansamblul diferențialului spate. Componenta poate să se îndoaie, să se fractureze sau să se rupă, iar puterea motorului electric nu mai ajunge corespunzător la roți. Șoferul poate apăsa accelerația, dar automobilul nu mai răspunde normal sau își pierde complet capacitatea de propulsie.
O pierdere bruscă a puterii poate deveni periculoasă la intrarea într-o intersecție, în timpul unei depășiri sau pe o autostradă. Sistemele electrice și direcția pot rămâne funcționale, însă mașina nu mai accelerează, iar șoferul trebuie să găsească rapid un loc sigur în care să oprească.
Defectul poate produce și aprinderea martorului general de avarie în bord. Un asemenea avertisment nu indică întotdeauna imediat diferențialul, deoarece aceeași lumină poate apărea în cazul mai multor probleme. Un zgomot neobișnuit din spate, vibrațiile, șocurile la plecare sau pierderea puterii trebuie tratate însă cu seriozitate.
Mai există un risc care poate surprinde proprietarii. Dacă arborele cedează, blocarea mecanică asociată poziției Park poate să nu mai țină vehiculul pe loc. Mașina se poate deplasa pe o pantă dacă frâna de parcare nu este activată. Din acest motiv, folosirea frânei de parcare este importantă chiar și atunci când selectorul se află în P.
Ford investighează încă motivul exact al defecțiunii. Compania a identificat până la 11 iunie 62 de cereri de garanție, 14 rapoarte interne de calitate, patru sesizări primite prin centrele de contact și două avertizări europene asociate problemei.
Reparația gratuită nu este încă disponibilă pentru toate mașinile
Proprietarii urmează să primească notificări preliminare prin care vor fi informați despre risc. Soluția tehnică finală este așteptată abia spre sfârșitul lunii decembrie 2026, după ce Ford finalizează investigația și stabilește procedura de reparație.
Dealerii vor repara sau vor înlocui gratuit ansamblul diferențialului spate, în funcție de concluzia tehnică. Până când piesele și instrucțiunile devin disponibile, proprietarii trebuie să urmărească eventualele simptome și să folosească de fiecare dată frâna de parcare.
Pentru un Mustang Mach-E cumpărat din România prin rețeaua oficială, verificarea poate fi solicitată la un service Ford pe baza seriei VIN. Situația poate fi mai complicată pentru automobilele aduse din Statele Unite, în special pentru cele cumpărate după daune și reparate local. O mașină importată poate face parte din campanie chiar dacă nu a primit nicio notificare la adresa actualului proprietar.
La cumpărarea unui Mach-E second-hand, nu este suficient să verifici starea bateriei și istoricul accidentelor. Trebuie analizate și campaniile de rechemare, deoarece un exemplar poate avea mai multe intervenții tehnice în așteptare. Rechemarea nu înseamnă automat că toate mașinile afectate vor suferi defectul, dar nici nu trebuie ignorată pentru că automobilul funcționează normal în momentul testului.
Este recomandat să nu încerci să identifici singur problema prin accelerări puternice sau teste pe pantă. O componentă care începe să cedeze se poate rupe complet sub sarcină. Dacă apar zgomote mecanice, vibrații sau pierderea tracțiunii, oprește într-un loc sigur și solicită asistență.
Cazul arată că o mașină electrică nu este lipsită de componente mecanice importante. Motorul electric are mai puține piese în mișcare decât un motor termic, însă puterea trebuie transmisă în continuare către roți prin reductoare, arbori și diferențiale. O defecțiune în această zonă poate imobiliza mașina la fel de eficient ca o problemă a motorului clasic.