Ford recheamă aproape 43.000 de Mustang Mach-E. Defectul poate opri mașina în mers sau o poate deplasa din poziția Park

Ford nu a anunțat accidente, incendii sau persoane rănite din cauza defecțiunii. Compania a înregistrat însă zeci de solicitări de garanție și mai multe rapoarte tehnice asociate componentei, suficiente pentru declanșarea unei campanii de siguranță.

Arborele diferențialului se poate îndoi sau rupe

Problema afectează un arbore pinion din ansamblul diferențialului spate. Componenta poate să se îndoaie, să se fractureze sau să se rupă, iar puterea motorului electric nu mai ajunge corespunzător la roți. Șoferul poate apăsa accelerația, dar automobilul nu mai răspunde normal sau își pierde complet capacitatea de propulsie.

O pierdere bruscă a puterii poate deveni periculoasă la intrarea într-o intersecție, în timpul unei depășiri sau pe o autostradă. Sistemele electrice și direcția pot rămâne funcționale, însă mașina nu mai accelerează, iar șoferul trebuie să găsească rapid un loc sigur în care să oprească.

Defectul poate produce și aprinderea martorului general de avarie în bord. Un asemenea avertisment nu indică întotdeauna imediat diferențialul, deoarece aceeași lumină poate apărea în cazul mai multor probleme. Un zgomot neobișnuit din spate, vibrațiile, șocurile la plecare sau pierderea puterii trebuie tratate însă cu seriozitate.

Mai există un risc care poate surprinde proprietarii. Dacă arborele cedează, blocarea mecanică asociată poziției Park poate să nu mai țină vehiculul pe loc. Mașina se poate deplasa pe o pantă dacă frâna de parcare nu este activată. Din acest motiv, folosirea frânei de parcare este importantă chiar și atunci când selectorul se află în P.

Ford investighează încă motivul exact al defecțiunii. Compania a identificat până la 11 iunie 62 de cereri de garanție, 14 rapoarte interne de calitate, patru sesizări primite prin centrele de contact și două avertizări europene asociate problemei.

Reparația gratuită nu este încă disponibilă pentru toate mașinile

Proprietarii urmează să primească notificări preliminare prin care vor fi informați despre risc. Soluția tehnică finală este așteptată abia spre sfârșitul lunii decembrie 2026, după ce Ford finalizează investigația și stabilește procedura de reparație.