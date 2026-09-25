Fermierii care primesc ajutor de la stat după seceta din 2025. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial

Potrivit hotărârii, gradul de afectare trebuie să fie de minimum 30% și până la maximum 100%, inclusiv. Ajutorul este acordat pentru suprafețele agricole afectate, în funcție de procentul de calamitate stabilit în documentele oficiale.

Beneficiarii pot fi producători agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. Pe lista beneficiarilor se află și producătorii agricoli persoane juridice, indiferent de statutul juridic sau modul de organizare, precum și societățile agricole, grupurile și organizațiile de producători, cooperativele agricole, universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare.

Câți bani se acordă pentru culturile afectate de secetă

Valoarea sprijinului financiar de urgență este de cel mult 333 de lei pe hectar, echivalentul a maximum 63 de euro pe hectar. Cuantumul se aplică pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică în proporție cu gradul de afectare stabilit prin documentele prevăzute în hotărâre.

Pentru suprafețele cu un grad de afectare mai mare de 90%, inclusiv până la 100%, inclusiv, se acordă suma maximă de 333 de lei pe hectar. În cazul unui grad de afectare de minimum 30% și maximum 90%, valoarea sprijinului se diminuează corespunzător.

Dacă în documente este menționată o valoare procentuală unică, suma se calculează prin înmulțirea cuantumului de 333 de lei pe hectar cu procentul de afectare și împărțirea rezultatului la 100. În situația în care documentele indică un interval de afectare, se folosește media aritmetică a intervalului pentru stabilirea cuantumului acordat.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a fi eligibili, producătorii agricoli trebuie să dețină procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru perioada iunie-august 2025. Documentul trebuie să vizeze culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și suprafețele afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025.

O altă condiție este ca suprafața culturii afectate să reprezinte între 30% și 100%, inclusiv, din suprafața aferentă culturii determinată în cererea de plată pentru anul 2025. De asemenea, beneficiarii trebuie să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea de plată pentru anul 2025.