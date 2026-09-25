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ECONOMIE

Fermierii care primesc ajutor de la stat după seceta din 2025. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial

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Fermierii care primesc ajutor de la stat după seceta din 2025. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial
Fermierii cu porumb și floarea-soarelui afectate de seceta din 2025 pot primi până la 333 de lei pe hectar / Foto: profimedia

Guvernul a stabilit acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru agricultorii care au avut culturi de porumb și/sau floarea-soarelui afectate grav de seceta pedologică din 2025. Măsura este prevăzută în HG 751/2026, publicată joi în Monitorul Oficial și intrată în vigoare în aceeași zi, iar schema se adresează producătorilor agricoli care îndeplinesc condițiile stabilite prin hotărâre.

Cuprins
  1. Cine poate primi ajutorul de la stat
  2. Câți bani se acordă pentru culturile afectate de secetă
  3. Ce condiții trebuie îndeplinite
  4. Bugetul alocat pentru sprijinul financiar

Cine poate primi ajutorul de la stat

Sprijinul financiar este destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal care au avut suprafețe cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025. Pentru acordarea banilor este necesară existența documentelor care certifică suprafețele afectate.

Potrivit hotărârii, gradul de afectare trebuie să fie de minimum 30% și până la maximum 100%, inclusiv. Ajutorul este acordat pentru suprafețele agricole afectate, în funcție de procentul de calamitate stabilit în documentele oficiale.

Beneficiarii pot fi producători agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. Pe lista beneficiarilor se află și producătorii agricoli persoane juridice, indiferent de statutul juridic sau modul de organizare, precum și societățile agricole, grupurile și organizațiile de producători, cooperativele agricole, universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare.

Câți bani se acordă pentru culturile afectate de secetă

Valoarea sprijinului financiar de urgență este de cel mult 333 de lei pe hectar, echivalentul a maximum 63 de euro pe hectar. Cuantumul se aplică pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică în proporție cu gradul de afectare stabilit prin documentele prevăzute în hotărâre.

Pentru suprafețele cu un grad de afectare mai mare de 90%, inclusiv până la 100%, inclusiv, se acordă suma maximă de 333 de lei pe hectar. În cazul unui grad de afectare de minimum 30% și maximum 90%, valoarea sprijinului se diminuează corespunzător.

Dacă în documente este menționată o valoare procentuală unică, suma se calculează prin înmulțirea cuantumului de 333 de lei pe hectar cu procentul de afectare și împărțirea rezultatului la 100. În situația în care documentele indică un interval de afectare, se folosește media aritmetică a intervalului pentru stabilirea cuantumului acordat.

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Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a fi eligibili, producătorii agricoli trebuie să dețină procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru perioada iunie-august 2025. Documentul trebuie să vizeze culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și suprafețele afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025.

O altă condiție este ca suprafața culturii afectate să reprezinte între 30% și 100%, inclusiv, din suprafața aferentă culturii determinată în cererea de plată pentru anul 2025. De asemenea, beneficiarii trebuie să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea de plată pentru anul 2025.

Fermierii trebuie să fie înregistrați și la direcția pentru agricultură județeană cu procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui. Acestea trebuie să fie înscrise într-o situație centralizatoare.

Bugetul alocat pentru sprijinul financiar

Schema de ajutor are un buget total de 155.361.520 de lei, echivalentul a 29.600.000 de euro, calculat la cursul de 5,2487 lei pentru un euro. Finanțarea este împărțită în mod egal între fondurile europene nerambursabile și bugetul de stat.

Măsura se aplică pe întreg teritoriul României, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Sumele acordate în cadrul schemei trebuie plătite cel târziu până la data de 31 decembrie 2026.

Ministerul Agriculturii a precizat că prin această măsură se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri în urma secetei severe și asigurarea resurselor necesare pentru continuarea activității agricole.

„Astfel, se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri din cauza secetei severe și asigurarea resurselor necesare continuării activității agricole, fără a distorsiona piața sau concurența”, a transmis Ministerul Agriculturii.

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