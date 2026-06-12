Motoarele economiei românești în 2026. Domeniile în care s-au investit cei mai mulți bani în prima parte a anului
Economia României a început anul 2026 cu un ritm mai bun al investițiilor, după ce valoarea totală a investițiilor nete realizate în primele trei luni ale anului a depășit pragul de 41 de miliarde de lei. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă din 2025, semn că firmele și instituțiile continuă să investească în dezvoltare, modernizare și extinderea activităților.
Unde merg cei mai mulți bani din economie
Cel mai mare beneficiar al investițiilor din economie rămâne sectorul construcțiilor, care a concentrat peste o treime din totalul sumelor investite.
Potrivit datelor INS, construcțiile au atras 38,3% din investițiile realizate în primul trimestru al anului, fiind de departe domeniul care a primit cele mai multe fonduri. Acest lucru confirmă faptul că dezvoltările imobiliare, proiectele de infrastructură și lucrările de modernizare continuă să joace un rol esențial în economia românească.
De altfel, lucrările de construcții noi au reprezentat și cea mai mare componentă a investițiilor totale, cu o pondere de 61,2% din întreaga sumă investită în economie. Practic, valoarea acestora a ajuns la 25,11 miliarde de lei, în creștere cu 10,1% față de primul trimestru din 2025.
Utilajele și mijloacele de transport au înregistrat cel mai mare avans
Dacă în cazul construcțiilor vorbim despre cea mai mare valoare investită, la capitolul ritm de creștere liderul este reprezentat de investițiile în utilaje și mijloace de transport. Astfel, acestea au urcat cu 19,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și au ajuns la peste 12,22 miliarde de lei.
Specialiștii consideră că această evoluție indică faptul că multe companii continuă să investească în tehnologii noi, echipamente moderne și mijloace de producție mai eficiente, în încercarea de a-și crește productivitatea și competitivitatea. Este important de meniionat faptul că ponderea acestei categorii în totalul investițiilor a crescut de la 26,6% la 29,8%.
Agricultura câștigă teren
Una dintre surprizele începutului de an vine din agricultură. Deși continuă să aibă o pondere mai redusă în totalul investițiilor, sectorul agricol și-a majorat semnificativ importanța. Agricultura a atras 6% din investițiile realizate în economie, aproape dublu față de primul trimestru din 2025, când reprezenta doar 3,7%.
Astfel, creșterea sugerează că fermierii și companiile agricole investesc tot mai mult în modernizare, utilaje și dezvoltarea capacităților de producție.
Industria și serviciile rămân printre principalii beneficiari
După construcții, industria continuă să fie unul dintre cele mai importante sectoare pentru investiții. Datele INS arată că industria a atras 20,5% din totalul investițiilor realizate în primele trei luni ale anului. Comerțul și serviciile au avut o pondere apropiată, de 19,8%.
Aceste procente arată că mediul privat continuă să investească în extinderea activităților și în modernizarea infrastructurii necesare desfășurării afacerilor.
Categoria care a pierdut cel mai mult
Nu toate segmentele au avut însă o evoluție pozitivă. Categoria denumită „alte cheltuieli de investiții” a înregistrat o scădere puternică, de 40,7%, coborând la 3,67 miliarde de lei.
Aici sunt incluse cheltuieli pentru lucrări geologice și de foraj, cumpărarea animalelor pentru reproducție și muncă, plantații de pomi și viță-de-vie, împăduriri, studii de cercetare și proiectare, precum și costurile asociate transferului de proprietate asupra terenurilor și mijloacelor fixe. Mai exact, ponderea acestei categorii în totalul investițiilor a scăzut de la 15,3% la doar 9%.
Ce înseamnă aceste cifre pentru economie
În total, investițiile nete au ajuns la 41,006 miliarde de lei în primul trimestru al anului, față de 36,69 miliarde de lei în perioada similară din 2025. Potrivit INS, investițiile nete reprezintă cheltuielile realizate pentru crearea de noi mijloace fixe, dezvoltarea și modernizarea celor existente, precum și costurile aferente transferului de proprietate asupra terenurilor și activelor.
Creșterea investițiilor este considerată unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății economice, deoarece arată în ce măsură companiile și instituțiile sunt dispuse să investească în viitor. Iar datele din primul trimestru al anului 2026 sugerează că, în ciuda provocărilor economice și a inflației ridicate, construcțiile și modernizarea echipamentelor continuă să fie principalele motoare ale investițiilor din România.