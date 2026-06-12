Motoarele economiei românești în 2026. Domeniile în care s-au investit cei mai mulți bani în prima parte a anului

Potrivit datelor INS, construcțiile au atras 38,3% din investițiile realizate în primul trimestru al anului, fiind de departe domeniul care a primit cele mai multe fonduri. Acest lucru confirmă faptul că dezvoltările imobiliare, proiectele de infrastructură și lucrările de modernizare continuă să joace un rol esențial în economia românească.

De altfel, lucrările de construcții noi au reprezentat și cea mai mare componentă a investițiilor totale, cu o pondere de 61,2% din întreaga sumă investită în economie. Practic, valoarea acestora a ajuns la 25,11 miliarde de lei, în creștere cu 10,1% față de primul trimestru din 2025.

Utilajele și mijloacele de transport au înregistrat cel mai mare avans

Dacă în cazul construcțiilor vorbim despre cea mai mare valoare investită, la capitolul ritm de creștere liderul este reprezentat de investițiile în utilaje și mijloace de transport. Astfel, acestea au urcat cu 19,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și au ajuns la peste 12,22 miliarde de lei.

Specialiștii consideră că această evoluție indică faptul că multe companii continuă să investească în tehnologii noi, echipamente moderne și mijloace de producție mai eficiente, în încercarea de a-și crește productivitatea și competitivitatea. Este important de meniionat faptul că ponderea acestei categorii în totalul investițiilor a crescut de la 26,6% la 29,8%.

Agricultura câștigă teren

Una dintre surprizele începutului de an vine din agricultură. Deși continuă să aibă o pondere mai redusă în totalul investițiilor, sectorul agricol și-a majorat semnificativ importanța. Agricultura a atras 6% din investițiile realizate în economie, aproape dublu față de primul trimestru din 2025, când reprezenta doar 3,7%.

Astfel, creșterea sugerează că fermierii și companiile agricole investesc tot mai mult în modernizare, utilaje și dezvoltarea capacităților de producție.

Industria și serviciile rămân printre principalii beneficiari

După construcții, industria continuă să fie unul dintre cele mai importante sectoare pentru investiții. Datele INS arată că industria a atras 20,5% din totalul investițiilor realizate în primele trei luni ale anului. Comerțul și serviciile au avut o pondere apropiată, de 19,8%.