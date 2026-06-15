România se împrumută tot mai mult. Cum te afectează creșterea datoriei externe la rate, taxe și prețuri
Datoria externă a României a ajuns la un nou nivel record în 2026, depășind pragul de 229,5 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate de Banca Națională a României. Deși pentru mulți români această cifră pare abstractă, efectele ei se pot regăsi în dobânzile la credite, în taxele viitoare, în investițiile publice și chiar în evoluția cursului valutar.
- România s-a împrumutat cu încă peste un miliard de euro în doar patru luni
- Ce este, de fapt, datoria externă
- Cum afectează datoria externă cetățeanul de rând
- Creditele și cursul euro pot fi influențate
- Există și vești mai bune în raportul BNR
- Investitorii străini au devenit mai prudenți
- Ce urmează pentru România
România s-a împrumutat cu încă peste un miliard de euro în doar patru luni
Datele BNR arată că datoria externă totală a crescut cu 1,087 miliarde de euro în primele patru luni din 2026, ajungând la 229,55 miliarde de euro la finalul lunii aprilie. Din această sumă, cea mai mare parte este reprezentată de datoria pe termen lung, care a ajuns la 182,77 miliarde de euro și reprezintă aproape 80% din total. Restul de 46,77 miliarde de euro reprezintă datorie pe termen scurt.
O parte importantă a datoriei externe aparține statului român. Sectorul administrației publice avea la finalul lunii aprilie datorii externe de aproape 127 de miliarde de euro.
Ce este, de fapt, datoria externă
Datoria externă reprezintă totalul sumelor pe care statul, băncile și companiile din România le datorează creditorilor din afara țării. Practic, atunci când România se împrumută de pe piețele internaționale pentru a finanța deficitul bugetar, pentru investiții sau pentru plata unor obligații mai vechi, aceste sume intră în categoria datoriei externe.
La fel, și companiile private sau băncile care iau credite din străinătate contribuie la creșterea acestui indicator.
Cum afectează datoria externă cetățeanul de rând
Pentru majoritatea românilor, impactul nu este direct și imediat, însă efectele pot apărea în timp. Cu cât statul se împrumută mai mult, cu atât trebuie să plătească mai multe dobânzi. Aceste sume sunt achitate din bugetul public, adică din taxele și impozitele colectate de la populație și firme.
În practică, asta înseamnă că o parte din banii care ar putea merge către spitale, școli, autostrăzi sau programe sociale sunt folosiți pentru plata dobânzilor la datorie.
Mai mult, dacă investitorii consideră că nivelul datoriei devine prea mare, statul poate fi nevoit să se împrumute la costuri mai ridicate, ceea ce se reflectă ulterior în întreaga economie.
Creditele și cursul euro pot fi influențate
Un alt efect important este legat de costul finanțării. Astfel, atunci când statul se împrumută masiv, dobânzile din economie tind să rămână ridicate. Acest lucru poate afecta creditele ipotecare, creditele de consum și finanțările pentru firme.
De asemenea, o datorie externă mare poate pune presiune pe cursul valutar dacă investitorii devin mai prudenți față de economia românească.
Pentru români, un euro mai scump înseamnă prețuri mai mari la combustibili, produse importate, vacanțe în străinătate și rate mai ridicate pentru cei care au credite în moneda europeană.
Există și vești mai bune în raportul BNR
Nu toate datele publicate de banca centrală sunt negative. Deficitul de cont curent, adică diferența dintre banii care ies și cei care intră în economie prin comerț, servicii și alte fluxuri financiare, a scăzut la 7,98 miliarde de euro în primele patru luni din 2026.
În aceeași perioadă a anului trecut, deficitul era de peste 9,1 miliarde de euro. De asemenea, gradul de acoperire a importurilor cu rezervele valutare ale țării s-a îmbunătățit ușor, ceea ce oferă un plus de stabilitate financiară.
Investitorii străini au devenit mai prudenți
Un semnal care atrage atenția economiștilor este scăderea investițiilor directe străine. În primele patru luni din 2026, investițiile nerezidenților în România au fost de 1,529 miliarde de euro, față de 2,232 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025.
Această evoluție arată că unele companii străine sunt mai prudente în privința investițiilor noi, pe fondul incertitudinilor economice și fiscale.
Ce urmează pentru România
Economiștii subliniază că nivelul datoriei externe nu este, în sine, o problemă dacă economia continuă să crească și dacă banii împrumutați sunt utilizați pentru investiții productive.
Problemele apar atunci când împrumuturile sunt folosite în principal pentru acoperirea cheltuielilor curente, iar economia nu generează suficientă creștere pentru a susține plata acestora.
Pentru români, cea mai importantă consecință este că o datorie externă în continuă creștere poate însemna, pe termen lung, presiuni mai mari asupra bugetului public, costuri mai ridicate de finanțare și un spațiu mai redus pentru investițiile care le-ar putea îmbunătăți nivelul de trai.