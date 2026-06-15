România se împrumută tot mai mult. Cum te afectează creșterea datoriei externe la rate, taxe și prețuri

O parte importantă a datoriei externe aparține statului român. Sectorul administrației publice avea la finalul lunii aprilie datorii externe de aproape 127 de miliarde de euro.

Ce este, de fapt, datoria externă

Datoria externă reprezintă totalul sumelor pe care statul, băncile și companiile din România le datorează creditorilor din afara țării. Practic, atunci când România se împrumută de pe piețele internaționale pentru a finanța deficitul bugetar, pentru investiții sau pentru plata unor obligații mai vechi, aceste sume intră în categoria datoriei externe.

La fel, și companiile private sau băncile care iau credite din străinătate contribuie la creșterea acestui indicator.

Cum afectează datoria externă cetățeanul de rând

Pentru majoritatea românilor, impactul nu este direct și imediat, însă efectele pot apărea în timp. Cu cât statul se împrumută mai mult, cu atât trebuie să plătească mai multe dobânzi. Aceste sume sunt achitate din bugetul public, adică din taxele și impozitele colectate de la populație și firme.

În practică, asta înseamnă că o parte din banii care ar putea merge către spitale, școli, autostrăzi sau programe sociale sunt folosiți pentru plata dobânzilor la datorie.

Mai mult, dacă investitorii consideră că nivelul datoriei devine prea mare, statul poate fi nevoit să se împrumute la costuri mai ridicate, ceea ce se reflectă ulterior în întreaga economie.

Creditele și cursul euro pot fi influențate

Un alt efect important este legat de costul finanțării. Astfel, atunci când statul se împrumută masiv, dobânzile din economie tind să rămână ridicate. Acest lucru poate afecta creditele ipotecare, creditele de consum și finanțările pentru firme.