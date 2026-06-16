Strategiile comerciale folosite de lanțurile de magazine pentru a mări prețurile. Tacticile care îți golesc portofelul

Experții atrag atenția că numeroase produse au suferit modificări care nu sunt întotdeauna observate imediat de către clienți. Ambalajele rămân asemănătoare, poziționarea la raft nu se schimbă, iar prețul poate părea neschimbat. În realitate, consumatorul primește o cantitate mai mică de produs decât în trecut.

Această situație contribuie la creșterea cheltuielilor lunare destinate alimentației, obligând multe familii să își reorganizeze bugetele pentru a acoperi costurile necesare cumpărăturilor de bază.

Shrinkflation, metoda prin care produsele devin mai mici

Una dintre tacticile despre care vorbesc specialiștii este cunoscută la nivel internațional sub denumirea de „shrinkflation”.

Această practică presupune reducerea gramajului sau volumului unui produs fără o modificare evidentă a ambalajului și fără o schimbare majoră a prețului de la raft.

Astfel, un pachet de unt care avea cândva 200 de grame poate ajunge să conțină doar 180 sau 175 de grame. În mod similar, o sticlă de suc poate avea un volum mai mic decât în trecut, chiar dacă aspectul general al ambalajului rămâne apropiat de cel cunoscut de consumatori.

Prin această strategie, cumpărătorul achită aceeași sumă sau una foarte apropiată, însă primește mai puțin produs. Diferența poate părea redusă la prima vedere, dar efectele devin vizibile atunci când este analizat costul raportat la suta de grame sau la unitatea de măsură utilizată pentru produsul respectiv.

Potrivit specialiștilor, această metodă este folosită pentru a evita impactul psihologic pe care l-ar avea o majorare directă și evidentă a prețurilor.