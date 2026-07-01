Extensia falsă Perplexity din Chrome care îți urmărea fiecare literă scrisă în bara de adrese

Cum funcționa extensia care intercepta căutările

Potrivit analizei Microsoft, extensia își seta automat propriul motor de căutare drept opțiune implicită în browser. În loc ca interogarea tastată de utilizator să plece direct către Perplexity, Google sau Bing, aceasta era trimisă mai întâi către domeniul fals perplexity-ai.online , foarte asemănător cu adresa reală Perplexity, perplexity.ai .

După acest prim pas, utilizatorul era redirecționat către un motor de căutare legitim și primea rezultate aparent normale. Tocmai acest detaliu făcea extensia greu de observat: totul părea să funcționeze corect, iar căutările ajungeau în cele din urmă la serviciul dorit. Datele erau însă deja înregistrate în momentul în care treceau prin infrastructura controlată de atacatori.

Mai grav este că extensia folosea funcția pentru sugestii de căutare din Chrome. Astfel, nu erau capturate doar expresiile trimise efectiv prin apăsarea tastei Enter, ci și fiecare caracter tastat în bara de adrese. Practic, o persoană putea începe să caute informații despre sănătate, bani, muncă, parole sau proiecte personale, iar datele puteau pleca către serverul suspect înainte ca acea căutare să fie finalizată.

De ce nu era o simplă extensie pentru motorul de căutare

Chrome permite extensiilor să modifice anumite setări, inclusiv motorul de căutare implicit. Funcția are și utilizări legitime, dar Google avertizează că o extensie care schimbă aceste setări și solicită în același timp alte capabilități puternice poate încălca politica privind scopul unic al aplicației.

În cazul extensiei false Perplexity, Microsoft a observat permisiuni care îi permiteau să rescrie și să redirecționeze traficul de internet. Nu era vorba, așadar, despre un simplu buton care deschidea o pagină de căutare AI. Aplicația putea controla traseul pe care îl urmau interogările utilizatorului, astfel încât acestea să facă mai întâi o oprire pe domeniul atacatorilor.

Cercetătorii au găsit și cod de server inclus în arhitectura extensiei, care înregistra cererile primite, inclusiv interogările, adresele IP, tipul de browser și anteturile de conexiune. Microsoft precizează că nu a descoperit dovezi clare privind furtul de parole, însă nivelul de acces solicitat era disproporționat pentru o extensie care pretindea că oferă doar o experiență de căutare bazată pe AI.

Cazul vine într-un moment în care tot mai multe extensii folosesc nume și promisiuni legate de inteligența artificială pentru a câștiga rapid încrederea utilizatorilor. Așa cum am explicat și în materialul despre ce este Perplexity și cum funcționează, serviciul real este un motor de căutare conversațională legitim. Tocmai notorietatea numelui îl face atractiv pentru infractori.