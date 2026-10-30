EXPERIENȚĂ Anker Rave 3S, boombox pentru petreceri cu microfoane de karaoke și singurul încărcător de care ai nevoie – Anker Prime Charger 200W, cu 6 porturi

Partea mai interesantă, care diferențiază Rave 3S de multe alte boxe de petrecere, este integrarea inteligenței artificiale într-un sistem de karaoke surprinzător de sofisticat. În loc să cauți pe YouTube versiuni instrumentale ale melodiilor sau să te limitezi la un catalog restrâns de negative pregătite special pentru karaoke, poți reda aproape orice melodie din aplicația preferată, iar boxa încearcă – cu surprinzător de mult succes – să elimine în timp real vocea artistului, păstrând acompaniamentul instrumental. Funcția AI Vocal Removal, ascunsă în spatele unui buton albastru, permite inclusiv ajustarea nivelului la care intervine asupra sursei pentru a elimina canalul de voce. Astfel, poți păstra vocea originală discret în fundal, pentru a te ajuta să urmărești melodia, sau poți încerca să o elimini aproape complet. Separarea canalelor nu este perfectă în toate situațiile, deoarece rezultatul depinde și de modul în care a fost mixată înregistrarea originală, dar ideea de a transforma practic orice playlist într-o sesiune de karaoke este extrem de atractivă.

Anker Rave 3S vine cu două microfoane wireless, fiecare alimentat cu două baterii AA (incluse în pachet) și prevăzute cu propriile butoane pentru reglarea volumului și controlul funcției AI Vocal Removal. Microfoanele se conectează automat la boxă, fără a fi nevoie de un mixer, de un amplificator separat sau de alte accesorii pentru a organiza un duet spontan. În plus, există patru presetări pentru îmbunătățirea vocii și un sistem de reverb ajustabil pe cinci niveluri, care adaugă senzația de spațialitate specifică unei interpretări pe scenă. Tehnologia anti-feedback contribuie la limitarea acelui țiuit deranjant asociat cu microfoanele apropiate de difuzoare. Dincolo de karaoke, un mare plus îl constituie prezența unei intrări de 6,35 mm pentru un microfon cu fir sau o chitară, care extinde semnificativ posibilitățile de utilizare ale boxei.

Un alt aspect care mi se pare important este că Anker nu a construit Rave 3S exclusiv pentru petreceri. Prin Bluetooth 5.3 sau intrarea AUX de 3,5 mm, o poți conecta inclusiv la televizor, pentru un film în curte sau un meci urmărit împreună cu prietenii. Tehnologia Auracast permite sincronizarea sau împerecherea cu alte boxe compatibile, în timp ce două unități Rave 3S pot funcționa într-o configurație stereo autentică. Autonomia declarată ajunge la 12 ore, deși această valoare presupune un volum de 50%, cu iluminarea și BassUp dezactivate. Certificarea IPX4 oferă protecție împotriva stropilor de apă (nu și împotriva ploii abundente sau scufundării în apă), dar microfoanele nu beneficiază de aceeași protecție.

Deși are dimensiuni apreciabile – cântărește 10,5 kg! –, Rave 3S are nevoie de numai 15W pentru încărcarea prin portul USB Type-C. Încărcarea completă durează însă aproximativ șase ore; pe de altă parte, nu ai nevoie de un alimentator proprietar, ceea ce face boxa mult mai ușor de integrat printre celelalte dispozitive electronice din casă.

Boxa Anker soundcore Rave 3S se găsește la cel mai bun preț din an de Black Friday la eMAG.

Anker Prime Charger 200W – un încărcător pentru toate device-urile tale

Dacă există un accesoriu tehnologic în care merită să investești pentru a-ți simplifica viața, în opinia mea, acela este un încărcător de calitate, suficient de puternic încât să nu devină depășit peste un an sau doi. Anker Prime Charger 200W este exact genul de produs care îți asigură liniștea pe toată durata sa de viață. Vorbim despre o stație de alimentare cu șase porturi, patru USB-C și două USB-A, capabilă să furnizeze o putere cumulată de 200W. Fiecare dintre cele patru porturi USB-C suportă individual până la 100W și poți alimenta simultan două laptopuri compatibile cu câte 100W fiecare, fără să ai nevoie de două alimentatoare separate. Cele două porturi USB-A, cu maximum 22,5W fiecare, sunt ideale pentru accesorii mai vechi sau dispozitive care nu au nevoie de o putere mare de alimentare. Evident, puterea disponibilă se distribuie între dispozitivele conectate, în limita celor 200W, dar este greu să-mi imaginez prea multe scenarii în care să simți că nu este suficient.