EXPERIENȚĂ Anker Rave 3S, boombox pentru petreceri cu microfoane de karaoke și singurul încărcător de care ai nevoie – Anker Prime Charger 200W, cu 6 porturi
În opinia mea, după niște ani lucrați în domeniul tehnologiei, prea multe gadgeturi sunt considerate indispensabile. La o privire mai atentă, unele sunt mofturi, echivalentul unui concept din psihologia populară sintetizat ca “vrei chestia asta doar de dragul de a o avea”. Altfel, unele lucruri sigur sunt din categoria „musai”. De exemplu, o boxă și un încărcător care să-ți alimenteze toate echipamentele, pentru mulți ani de acum încolo. Deși e un încărcător de birou (la ce dimensiuni are, e mai mult „cărabil” decât portabil), Anker Prime Charger, cu șase porturi și o putere totală de 200W, poate alimenta inclusiv o boxă puternică precum Anker Rave 3S.
Anker Rave 3S, o boxă puternică, deșteaptă și care face magie pe partea de karaoke
Primul lucru de discutat este puterea audio de ieșire, de 200W, livrată printr-un sistem format dintr-un woofer de 6,5 inci și trei difuzoare full-range de 2,5 inci. Vorbim despre o configurație capabilă să atingă, conform producătorului, un nivel de presiune acustică de 108 decibeli, mai mult decât suficient pentru o petrecere. Funcția BassUp accentuează frecvențele joase, iar egalizatorul customizabil din aplicația mobilă îți permite să adaptezi profilul sonor la preferințele tale, indiferent dacă asculți muzică electronică, rock sau ceva mai liniștit. „Pachetul” e completat de un sistem de iluminare LED care se sincronizează cu muzica, cu opt presetări și posibilitatea de a personaliza culorile și efectele.
Partea mai interesantă, care diferențiază Rave 3S de multe alte boxe de petrecere, este integrarea inteligenței artificiale într-un sistem de karaoke surprinzător de sofisticat. În loc să cauți pe YouTube versiuni instrumentale ale melodiilor sau să te limitezi la un catalog restrâns de negative pregătite special pentru karaoke, poți reda aproape orice melodie din aplicația preferată, iar boxa încearcă – cu surprinzător de mult succes – să elimine în timp real vocea artistului, păstrând acompaniamentul instrumental. Funcția AI Vocal Removal, ascunsă în spatele unui buton albastru, permite inclusiv ajustarea nivelului la care intervine asupra sursei pentru a elimina canalul de voce. Astfel, poți păstra vocea originală discret în fundal, pentru a te ajuta să urmărești melodia, sau poți încerca să o elimini aproape complet. Separarea canalelor nu este perfectă în toate situațiile, deoarece rezultatul depinde și de modul în care a fost mixată înregistrarea originală, dar ideea de a transforma practic orice playlist într-o sesiune de karaoke este extrem de atractivă.
Anker Rave 3S vine cu două microfoane wireless, fiecare alimentat cu două baterii AA (incluse în pachet) și prevăzute cu propriile butoane pentru reglarea volumului și controlul funcției AI Vocal Removal. Microfoanele se conectează automat la boxă, fără a fi nevoie de un mixer, de un amplificator separat sau de alte accesorii pentru a organiza un duet spontan. În plus, există patru presetări pentru îmbunătățirea vocii și un sistem de reverb ajustabil pe cinci niveluri, care adaugă senzația de spațialitate specifică unei interpretări pe scenă. Tehnologia anti-feedback contribuie la limitarea acelui țiuit deranjant asociat cu microfoanele apropiate de difuzoare. Dincolo de karaoke, un mare plus îl constituie prezența unei intrări de 6,35 mm pentru un microfon cu fir sau o chitară, care extinde semnificativ posibilitățile de utilizare ale boxei.
Un alt aspect care mi se pare important este că Anker nu a construit Rave 3S exclusiv pentru petreceri. Prin Bluetooth 5.3 sau intrarea AUX de 3,5 mm, o poți conecta inclusiv la televizor, pentru un film în curte sau un meci urmărit împreună cu prietenii. Tehnologia Auracast permite sincronizarea sau împerecherea cu alte boxe compatibile, în timp ce două unități Rave 3S pot funcționa într-o configurație stereo autentică. Autonomia declarată ajunge la 12 ore, deși această valoare presupune un volum de 50%, cu iluminarea și BassUp dezactivate. Certificarea IPX4 oferă protecție împotriva stropilor de apă (nu și împotriva ploii abundente sau scufundării în apă), dar microfoanele nu beneficiază de aceeași protecție.
Deși are dimensiuni apreciabile – cântărește 10,5 kg! –, Rave 3S are nevoie de numai 15W pentru încărcarea prin portul USB Type-C. Încărcarea completă durează însă aproximativ șase ore; pe de altă parte, nu ai nevoie de un alimentator proprietar, ceea ce face boxa mult mai ușor de integrat printre celelalte dispozitive electronice din casă.
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Anker Prime Charger 200W – un încărcător pentru toate device-urile tale
Dacă există un accesoriu tehnologic în care merită să investești pentru a-ți simplifica viața, în opinia mea, acela este un încărcător de calitate, suficient de puternic încât să nu devină depășit peste un an sau doi. Anker Prime Charger 200W este exact genul de produs care îți asigură liniștea pe toată durata sa de viață. Vorbim despre o stație de alimentare cu șase porturi, patru USB-C și două USB-A, capabilă să furnizeze o putere cumulată de 200W. Fiecare dintre cele patru porturi USB-C suportă individual până la 100W și poți alimenta simultan două laptopuri compatibile cu câte 100W fiecare, fără să ai nevoie de două alimentatoare separate. Cele două porturi USB-A, cu maximum 22,5W fiecare, sunt ideale pentru accesorii mai vechi sau dispozitive care nu au nevoie de o putere mare de alimentare. Evident, puterea disponibilă se distribuie între dispozitivele conectate, în limita celor 200W, dar este greu să-mi imaginez prea multe scenarii în care să simți că nu este suficient.
Un alt argument important în favoarea acestui model este utilizarea tehnologiei GaN, prescurtarea de la nitrură de galiu, un material semiconductor care permite realizarea unor încărcătoare mai compacte și mai eficiente energetic decât soluțiile tradiționale bazate pe siliciu. În cazul Anker Prime Charger 200W, asta se traduce într-o carcasă de numai 11,2 x 7,6 x 3,5 centimetri, suficient de mică pentru a nu ocupa inutil biroul, dar cu o greutate de 563 de grame care îți transmite că nu ai de-a face cu un banal adaptor de priză. Din punctul meu de vedere, formatul de stație desktop este un avantaj major. În loc să aglomerezi o priză multiplă cu patru sau cinci alimentatoare de dimensiuni diferite, ai un singur dispozitiv conectat la rețea prin cablul de alimentare inclus, iar de acolo pleacă doar cablurile USB către gadgeturile tale. În plus, Anker pune accent pe sistemele de protecție și siguranță electrică, un aspect pe care nu l-aș neglija niciodată atunci când vorbim despre alimentarea unor laptopuri, tablete și smartphone-uri care pot costa împreună câteva mii de euro.
Personal, mi se pare cu atât mai util un asemenea încărcător atunci când pleci în vacanță sau într-o deplasare profesională, mai ales dacă ai obiceiul să călătorești cu un laptop, două telefoane, o tabletă, un ceas inteligent și eventual o pereche de căști. În loc să verifici dacă ai împachetat alimentatorul fiecărui dispozitiv, iei Anker Prime Charger 200W și cablurile necesare, iar problema este rezolvată. Compatibilitatea cu tensiuni de alimentare între 100 și 240V îl face potrivit inclusiv pentru călătoriile internaționale, cu adaptorul de priză corespunzător țării de destinație. Un avantaj suplimentar este că poți conecta inclusiv boxa soundcore Rave 3S despre care am discutat anterior, deoarece aceasta are nevoie de numai 15W pentru încărcare, deși dezvoltă o putere audio de 200W. În final, cred că valoarea unui asemenea accesoriu nu stă neapărat în cei 200W înscriși pe carcasă, ci în confortul de a avea toate dispozitivele alimentate într-un singur loc, fără să te mai întrebi care încărcător este suficient de puternic pentru laptop sau unde ai lăsat adaptorul de telefon.
Încărcătorul Anker Prime Charger 200W se găsește la cel mai bun preț din an la eMAG de Black Friday.