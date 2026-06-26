Evaluarea Naţională 2026 s-a încheiat. Când vor fi afişate rezultatele finale, cum faci contestaţie, acte necesare
Evaluarea Națională 2026 s-a încheiat astăzi, odată cu susținerea probei la Limba și literatura maternă de către elevii aparținând minorităților naționale. Pentru absolvenții clasei a VIII-a urmează acum una dintre cele mai importante etape ale examenului: afișarea rezultatelor, posibilitatea de a vizualiza lucrările și depunerea eventualelor contestații, înainte ca notele finale să stabilească admiterea la liceu.
Când se afișează primele rezultate și când devin definitive
Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate marți, 1 iulie, până la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și online, pe platforma evaluare.edu.ro.
Ca și în anii anteriori, notele vor fi publicate anonimizat, fiecare elev fiind identificat prin codul individual primit la prima probă scrisă, astfel încât datele personale să fie protejate. După afișarea rezultatelor inițiale începe perioada destinată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026. Aceste note devin definitive și vor fi folosite la calculul mediei de admitere la liceu.
Ulterior, pe 9 iulie va fi publicată ierarhia județeană și națională a absolvenților, iar repartizarea computerizată la liceu este programată pentru data de 22 iulie.
Cum poți vedea lucrarea înainte de a face contestație
Înainte de a decide dacă solicită recorectarea lucrării, elevii au posibilitatea să o consulte. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor pot fi depuse pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00. Consultarea efectivă poate avea loc în aceeași zi sau în zilele de 2 și 3 iulie, în funcție de programarea stabilită de centrul de examen. Programul este următorul:
- 1 iulie: 14:00 – 18:00;
- 2 iulie: 09:00 – 17:00;
- 3 iulie: 09:00 – 17:00.
Ministerul Educației precizează că elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul legal atunci când își vizualizează lucrarea. Este important de știut că vizualizarea lucrării nu obligă elevul să depună ulterior o contestație, iar o contestație poate fi depusă chiar dacă lucrarea nu a fost consultată în prealabil.
Cum se depune contestația
Elevii nemulțumiți de nota primită pot depune contestație în perioada 1-3 iulie, iar programul este următorul:
- 1 iulie: între orele 14:00 și 18:00;
- 2 iulie: între orele 09:00 și 17:00;
- 3 iulie: între orele 09:00 și 17:00.
Contestația poate fi depusă direct la centrul de examen unde au fost susținute probele sau poate fi transmisă prin e-mail, la adresa comunicată de fiecare centru de examen.
Ministerul Educației atrage atenția că nu există o platformă națională pentru depunerea online a contestațiilor, fiecare unitate de învățământ comunicând propria adresă de e-mail.
Actele necesare pentru depunerea contestației
Elevii trebuie să completeze și să depună mai multe documente, în funcție de modalitatea aleasă. Dacă solicitarea este depusă direct la centrul de examen, sunt necesare cererea de contestație, dar si declarația-tip semnată.
În cazul transmiterii online, documentele obligatorii sunt:
- cererea de contestație;
- declarația-tip semnată;
- copia actului de identitate al candidatului.
Declarația-tip este foarte importantă deoarece prin semnarea acesteia elevul confirmă că știe că nota poate fi modificată atât în sensul majorării, cât și al diminuării.
Când poate fi respinsă o contestație
Procedura Ministerului Educației prevede câteva situații în care o contestație poate fi respinsă fără a fi analizată. Acest lucru se poate întâmpla dacă lipsește declarația-tip semnată, dacă nu este atașată copia actului de identitate atunci când documentele sunt trimise online sau dacă acestea sunt expediate la o altă adresă de e-mail decât cea comunicată oficial de centrul de examen.
Din acest motiv, elevii și părinții sunt sfătuiți să verifice cu atenție toate documentele înainte de depunerea solicitării.
Nota poate crește, dar poate și scădea
Profesorii le recomandă elevilor să analizeze cu atenție lucrarea înainte de a solicita recorectarea. Potrivit procedurii oficiale, nota stabilită după soluționarea contestației devine nota definitivă, indiferent dacă este mai mare sau mai mică decât cea inițială. Cu alte cuvinte, o contestație nu garantează automat obținerea unui punctaj mai mare.
După afișarea rezultatelor finale din 8 iulie, elevii vor intra în ultima etapă a admiterii la liceu, când vor completa opțiunile în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de ierarhia publicată la nivel județean și național.