Evaluarea Naţională 2026 s-a încheiat. Când vor fi afişate rezultatele finale, cum faci contestaţie, acte necesare

Ca și în anii anteriori, notele vor fi publicate anonimizat, fiecare elev fiind identificat prin codul individual primit la prima probă scrisă, astfel încât datele personale să fie protejate. După afișarea rezultatelor inițiale începe perioada destinată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026. Aceste note devin definitive și vor fi folosite la calculul mediei de admitere la liceu.

Ulterior, pe 9 iulie va fi publicată ierarhia județeană și națională a absolvenților, iar repartizarea computerizată la liceu este programată pentru data de 22 iulie.

Cum poți vedea lucrarea înainte de a face contestație

Înainte de a decide dacă solicită recorectarea lucrării, elevii au posibilitatea să o consulte. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor pot fi depuse pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00. Consultarea efectivă poate avea loc în aceeași zi sau în zilele de 2 și 3 iulie, în funcție de programarea stabilită de centrul de examen. Programul este următorul:

1 iulie: 14:00 – 18:00;

2 iulie: 09:00 – 17:00;

3 iulie: 09:00 – 17:00.

Ministerul Educației precizează că elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul legal atunci când își vizualizează lucrarea. Este important de știut că vizualizarea lucrării nu obligă elevul să depună ulterior o contestație, iar o contestație poate fi depusă chiar dacă lucrarea nu a fost consultată în prealabil.

Cum se depune contestația

Elevii nemulțumiți de nota primită pot depune contestație în perioada 1-3 iulie, iar programul este următorul:

1 iulie: între orele 14:00 și 18:00;

2 iulie: între orele 09:00 și 17:00;

3 iulie: între orele 09:00 și 17:00.

Contestația poate fi depusă direct la centrul de examen unde au fost susținute probele sau poate fi transmisă prin e-mail, la adresa comunicată de fiecare centru de examen.

Ministerul Educației atrage atenția că nu există o platformă națională pentru depunerea online a contestațiilor, fiecare unitate de învățământ comunicând propria adresă de e-mail.