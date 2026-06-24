Lacrimi după proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Elevii se tem că nu vor intra la liceul dorit
Proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a venit cu emoții puternice pentru mii de absolvenți de gimnaziu. La ieșirea din sălile de examen, numeroși elevi au declarat că au întâmpinat dificultăți la rezolvarea subiectelor și că sunt îngrijorați de nota pe care o vor obține.
Peste 148.000 de elevi de clasa a VIII-a au susținut miercuri examenul la Matematică, considerat de mulți drept cel mai important test din cadrul Evaluării Naționale.
Pentru o parte dintre candidați, ultimele exerciții s-au dovedit cele mai dificile. Unii au ieșit din examen dezamăgiți și au recunoscut că subiectele le-au dat mari bătăi de cap.
„A fost foarte greu”, au spus mai mulți elevi, îngrijorați că rezultatul le-ar putea afecta șansele de admitere la liceele dorite.
Emoții mari pentru admiterea la liceu
Rezultatele obținute la Evaluarea Națională au un rol decisiv în repartizarea la liceu. În cazul colegiilor și al specializărilor foarte căutate, mediile de admitere ajung adesea foarte aproape de nota maximă.
Din acest motiv, fiecare punct contează pentru absolvenții de gimnaziu, iar mulți dintre cei care consideră că nu s-au descurcat la Matematică privesc cu îngrijorare perioada până la afișarea rezultatelor.
În timpul probei au apărut și probleme legate de securitatea examenului. Fotografii cu broșura de examen au început să circule pe internet înainte de încheierea oficială a testării. Imaginile au fost distribuite online la aproximativ o oră după începerea probei, în timp ce o parte dintre candidați se aflau încă în sălile de examen.
Aproape 4.900 de absenți și patru elevi eliminați
Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, 4.883 de elevi nu s-au prezentat la proba de Matematică. De asemenea, patru candidați au fost eliminați din examen.
Evaluarea Națională a debutat luni cu proba la Limba și literatura română. În acea zi au existat și probleme tehnice la platforma utilizată pentru încărcarea lucrărilor scanate, ceea ce a provocat întârzieri în mai multe centre de examen. Ministerul a anunțat ulterior că situația a fost remediată și că toate lucrările au fost încărcate cu succes.
Pentru majoritatea elevilor, examenul s-a încheiat odată cu proba de Matematică. Candidații care aparțin minorităților naționale vor susține vineri proba la Limba și literatura maternă.
Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, elevii vor putea consulta lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații între orele 14:00 și 18:00. Contestațiile vor putea fi depuse și pe 2 și 3 iulie.
Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Acestea vor fi afișate anonimizat, prin coduri individuale atribuite candidaților.
Media de admitere la liceu este reprezentată de media generală a Evaluării Naționale, calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de examen, cu două zecimale și fără rotunjire.