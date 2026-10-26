Europa cumpără mașini electrice într-un ritm record, America se prăbușește cu 44%. Ce se întâmplă în România
Piața mondială a automobilelor electrice oferă în această toamnă o imagine neobișnuită: aceeași tehnologie înregistrează rezultate spectaculoase pe un continent și scăderi puternice pe altul. Europa tocmai a încheiat cea mai bună lună septembrie din istoria sa pentru vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in, în timp ce America de Nord raportează un declin de aproape jumătate față de anul trecut.
Datele publicate de Benchmark Mineral Intelligence arată că aproximativ 600.000 de automobile electrice și hibride reîncărcabile au fost comercializate în Europa în septembrie 2026, cu 39% mai multe decât în aceeași lună din 2025. În America de Nord, vânzările au coborât la aproximativ 130.000 de unități, reprezentând un recul de 44%. Diferența este importantă inclusiv pentru România, unde tranziția către electrificare are propriul ritm.
Europa stabilește recorduri, iar cifrele din România indică o revenire
În septembrie, Europa a depășit cu aproximativ 10% precedentul record lunar, stabilit în iunie. Față de august, avansul a fost de 62%, rezultat influențat inclusiv de reluarea activității comerciale după perioada concediilor.
Automobilele integral electrice au avut o contribuție importantă la această performanță, înregistrând o creștere anuală de 50%. În schimb, hibridele plug-in au avansat cu 16%. Diferența sugerează că, în numeroase piețe europene, cumpărătorii se orientează tot mai mult către propulsia exclusiv electrică.
Germania a raportat aproximativ 117.000 de vehicule electrice și hibride plug-in vândute în septembrie, cu 61% mai multe decât anul trecut. Franța a ajuns aproape de 80.000 de unități, în creștere cu 78%. Marea Britanie, Spania, Portugalia și Finlanda au înregistrat, la rândul lor, recorduri lunare.
În primele nouă luni din 2026, piața europeană a totalizat 3,9 milioane de asemenea automobile, cu 30% peste rezultatul perioadei corespunzătoare din 2025.
România oferă o imagine mai nuanțată. Potrivit datelor preliminare APIA și DGPCI, în septembrie au fost înmatriculate 869 de autoturisme integral electrice, cu aproximativ 16% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. În același timp, piața generală a autoturismelor noi a scăzut cu aproximativ 11%.
Prin urmare, electricele au recuperat teren într-o lună dificilă pentru întreaga industrie auto românească. Totuși, volumele sunt încă reduse în comparație cu piețele mari din vestul continentului.
De ce America pierde 44%, în timp ce China își caută cumpărători în alte țări
Scăderea din America de Nord trebuie interpretată în context. Septembrie 2025 a fost ultima lună în care cumpărătorii americani au mai putut beneficia de un credit fiscal federal de până la aproximativ 6.700 de euro pentru anumite automobile electrice. Mulți au anticipat eliminarea facilității și și-au devansat achizițiile.
Rezultatul a fost o lună septembrie 2025 neobișnuit de puternică, față de care comparația actuală este dezavantajoasă. Totuși, contracția nu se limitează la o singură lună: în primele nouă luni ale anului 2026, America de Nord a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de automobile electrice și hibride plug-in vândute, cu 24% mai puține decât anul trecut.
Nici China nu traversează o perioadă de creștere uniformă. Vânzările din septembrie au fost de aproximativ 1,11 milioane de unități, în scădere cu 18% anual, deși au crescut față de august. Producătorii chinezi încearcă să compenseze cererea internă mai slabă prin exporturi.
Această strategie este vizibilă și în România. În septembrie, BYD a ajuns la 708 autoturisme noi înmatriculate, potrivit APIA, clasându-se înaintea unor mărci europene consacrate. Cifra include toate motorizările comercializate de marcă, nu doar automobilele integral electrice.
La nivel mondial, vânzările cumulate de electrice și hibride plug-in au ajuns la 15,5 milioane de unități în primele nouă luni din 2026, cu 3% mai multe decât anul trecut.
Concluzia datelor este că electrificarea transportului continuă, dar nu mai evoluează uniform. Subvențiile, prețurile, concurența și infrastructura pot produce diferențe uriașe între regiuni, chiar și atunci când tehnologia automobilelor devine tot mai accesibilă.