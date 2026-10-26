Europa cumpără mașini electrice într-un ritm record, America se prăbușește cu 44%. Ce se întâmplă în România

Europa stabilește recorduri, iar cifrele din România indică o revenire

În septembrie, Europa a depășit cu aproximativ 10% precedentul record lunar, stabilit în iunie. Față de august, avansul a fost de 62%, rezultat influențat inclusiv de reluarea activității comerciale după perioada concediilor.

Automobilele integral electrice au avut o contribuție importantă la această performanță, înregistrând o creștere anuală de 50%. În schimb, hibridele plug-in au avansat cu 16%. Diferența sugerează că, în numeroase piețe europene, cumpărătorii se orientează tot mai mult către propulsia exclusiv electrică.

Germania a raportat aproximativ 117.000 de vehicule electrice și hibride plug-in vândute în septembrie, cu 61% mai multe decât anul trecut. Franța a ajuns aproape de 80.000 de unități, în creștere cu 78%. Marea Britanie, Spania, Portugalia și Finlanda au înregistrat, la rândul lor, recorduri lunare.

În primele nouă luni din 2026, piața europeană a totalizat 3,9 milioane de asemenea automobile, cu 30% peste rezultatul perioadei corespunzătoare din 2025.

România oferă o imagine mai nuanțată. Potrivit datelor preliminare APIA și DGPCI, în septembrie au fost înmatriculate 869 de autoturisme integral electrice, cu aproximativ 16% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. În același timp, piața generală a autoturismelor noi a scăzut cu aproximativ 11%.

Prin urmare, electricele au recuperat teren într-o lună dificilă pentru întreaga industrie auto românească. Totuși, volumele sunt încă reduse în comparație cu piețele mari din vestul continentului.

De ce America pierde 44%, în timp ce China își caută cumpărători în alte țări

Scăderea din America de Nord trebuie interpretată în context. Septembrie 2025 a fost ultima lună în care cumpărătorii americani au mai putut beneficia de un credit fiscal federal de până la aproximativ 6.700 de euro pentru anumite automobile electrice. Mulți au anticipat eliminarea facilității și și-au devansat achizițiile.