Ucraina vrea propriul sistem de comunicații prin satelit, independent de Starlink. Nokia și ICEYE, parteneriat strategic cu Ministerul Apărării

Anunțul a fost făcut cu ocazia vizitei premierului Finlandei în Ucraina și marchează începutul unei posibile colaborări strategice. Obiectivul este dezvoltarea unui sistem de comunicații prin satelit destinat inclusiv utilizării militare, care să ofere autorităților ucrainene mai multă autonomie și siguranță în transmiterea informațiilor.

Inițiativa vine într-un moment în care dependența de furnizori comerciali precum Starlink a devenit un subiect sensibil pentru armata ucraineană, mai ales după restricțiile care au afectat anumite operațiuni militare.

Ucraina ar putea avea propria rețea de sateliți pentru comunicații militare

Parteneriatul dintre Nokia și ICEYE urmărește dezvoltarea unor sisteme de comunicații prin satelit de înaltă performanță, care să poată funcționa independent de infrastructura terestră. Tehnologia vizată folosește sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului, cunoscută sub denumirea LEO (Low Earth Orbit).

Acești sateliți se află mult mai aproape de suprafața planetei decât cei geostaționari, ceea ce permite transmiterea informațiilor cu întârzieri reduse. O asemenea caracteristică este importantă în operațiunile militare, unde comunicațiile rapide pot influența coordonarea trupelor, transmiterea ordinelor și funcționarea sistemelor de supraveghere.

Un element central al proiectului îl reprezintă conceptul de „comunicații suverane”. Practic, statul care utilizează sistemul ar urma să dețină și să controleze sateliții, infrastructura de la sol și terminalele necesare conectării.

Această abordare ar reduce dependența de operatorii comerciali externi și ar permite autorităților să gestioneze infrastructura în funcție de propriile priorități de securitate.

Rafal Modrzewski, directorul general și cofondatorul ICEYE, a subliniat că Ucraina are nevoie de sisteme de comunicații sigure, performante și aflate sub controlul său. Acesta a amintit că ICEYE sprijină Ucraina încă din 2022 și că firma intenționează să continue această colaborare.

Totuși, documentul semnat pe 22 octombrie reprezintă, deocamdată, o scrisoare de intenție. Nu au fost anunțate un contract definitiv, valoarea investiției sau un calendar specific pentru implementarea sistemului ucrainean.

De ce sunt atât de importante comunicațiile prin satelit în războiul din Ucraina

Invazia rusă din 2022 a demonstrat cât de vulnerabile pot deveni rețelele tradiționale de comunicații în timpul unui conflict militar. Infrastructura de telecomunicații poate fi distrusă, întreruptă sau compromisă, iar armata are nevoie de alternative capabile să funcționeze chiar și în asemenea condiții.

În ultimii ani, rețeaua Starlink a lui Elon Musk a jucat un rol important în menținerea conectivității în Ucraina. Terminalele sale au fost folosite pentru comunicații, coordonarea unităților militare și numeroase alte activități desfășurate în apropierea frontului.

Dependența de o infrastructură operată de o companie privată ridică însă întrebări legate de controlul serviciului și de restricțiile care pot fi impuse utilizatorilor.

De altfel, limitările aplicate unor servicii Starlink în Ucraina au generat controverse privind impactul asupra operațiunilor militare.

Mikko Hautala, director pentru relații geopolitice și guvernamentale și președinte al Nokia Defense, a explicat că rețelele prin satelit pot menține comunicațiile atunci când infrastructura de la sol este afectată.

În acest context, un sistem aflat sub control ucrainean ar putea oferi o infrastructură suplimentară pentru transmiterea informațiilor sensibile. Nu ar însemna neapărat renunțarea la Starlink, ci diversificarea soluțiilor disponibile și reducerea riscului ca o singură rețea să devină un punct critic de vulnerabilitate.

Nokia și ICEYE pregătesc o nouă generație de sateliți europeni

Colaborarea cu Ucraina vine la numai câteva săptămâni după ce Nokia și ICEYE au anunțat, pe 1 octombrie 2026, un parteneriat mai amplu pentru dezvoltarea unor sisteme europene de comunicații prin satelit destinate guvernelor și organizațiilor de apărare.

Potrivit anunțului inițial al celor două companii, primii sateliți de comunicații dezvoltați în cadrul colaborării sunt programați să fie lansați în 2028. Acest termen vizează programul comun al companiilor, nu reprezintă o dată confirmată pentru o viitoare rețea ucraineană.

ICEYE este o companie fondată în Finlanda, specializată în tehnologii spațiale și sateliți radar SAR (Synthetic Aperture Radar). Aceștia permit observarea suprafeței Pământului inclusiv pe timpul nopții și în condiții meteorologice nefavorabile. Nokia contribuie la noul parteneriat prin experiența sa în dezvoltarea infrastructurilor de telecomunicații și a rețelelor securizate.

Sistemele dezvoltate de cele două companii ar urma să poată fi utilizate nu doar pentru apărare, ci și pentru securizarea frontierelor, intervenții de urgență și gestionarea dezastrelor naturale.

Inițiativa se înscrie într-o tendință europeană mai amplă de reducere a dependenței de infrastructura spațială externă. Uniunea Europeană lucrează deja la propria alternativă la Starlink, proiectul IRIS², care urmărește dezvoltarea unor comunicații securizate pentru guverne și instituții strategice.

Pentru Ucraina, miza este însă imediată: în condițiile unui război în care informația și viteza transmiterii acesteia sunt esențiale, controlul asupra infrastructurii de comunicații poate deveni un avantaj strategic. Dacă negocierile vor conduce la un acord concret, colaborarea cu Nokia și ICEYE ar putea reprezenta un pas important spre consolidarea autonomiei tehnologice a armatei ucrainene.