Eticheta „generat cu AI” devine regulă: va putea publicul să distingă conținutul sintetic de cel autentic? 1.
O fotografie cu o stradă inundată, o declarație video a unui politician sau vocea unui actor care recomandă o investiție pot ajunge pe telefon înainte să existe timp pentru cea mai simplă verificare. Imaginea este convingătoare, sunetul pare familiar, iar mesajul vine de la cineva cunoscut. Abia ulterior apare întrebarea care schimbă sensul întregii povești: s-a întâmplat ceva în realitate sau a fost produsă doar o reprezentare foarte credibilă?
Eticheta „generat cu AI” promite să introducă puțină ordine în acest peisaj. Dacă publicul este informat că un material a fost creat ori modificat artificial, ar trebui să-l interpreteze în consecință. Numai că între existența unei obligații de transparență și capacitatea de a recunoaște fiecare fals rămâne o distanță considerabilă, iar regulile europene nu o pot elimina prin simpla adăugare a unei insigne.
În 2026, discuția devine concretă pentru publicații, agenții de publicitate, creatori și companii care folosesc conținut sintetic. Pentru cititorul din România, miza este mai puțin formularea juridică și mai mult ceea ce va înțelege când vede un avertisment, când acesta lipsește sau când două platforme descriu diferit exact același videoclip.
Ce devine obligatoriu și de ce nu orice utilizare AI primește aceeași etichetă
Obligațiile de transparență din articolul 50 al AI Act se aplică din 2 august 2026, dar acoperă situații diferite. Informarea unei persoane că discută cu un sistem AI, marcarea tehnică a unui fișier și avertizarea publicului în cazul unui deepfake nu sunt aceeași operațiune. Responsabilitățile se împart între furnizorii sistemelor și organizațiile ori persoanele care le folosesc în activități profesionale.
Pentru sistemele generative, marcajul prelucrabil automat urmărește identificarea rezultatului sintetic prin mijloace tehnice. Acesta poate exista fără să fie un text mare desenat peste fotografie. Separat, în situațiile prevăzute de regulament, utilizatorul profesional trebuie să dezvăluie caracterul artificial al conținutului. Un fișier poate avea, așadar, informații destinate programelor și explicații destinate oamenilor, cu roluri complementare.
Calendarul are o nuanță importantă: pentru anumite sisteme generative introduse pe piață înainte de 2 august 2026, obligația furnizorului privind marcarea tehnică beneficiază de o tranziție până la 2 decembrie 2026. Aceasta nu amână toate regulile de transparență și nici nu transformă orice material publicat între cele două date într-un conținut scutit automat. Contează obligația concretă, actorul vizat și condițiile aplicabile.
Nici excepțiile nu trebuie amestecate. Pentru anumite texte publicate în scopul informării publicului asupra unor chestiuni de interes public, controlul editorial uman și asumarea responsabilității editoriale pot schimba aplicarea obligației de divulgare. Această regulă nu reprezintă o derogare generală pentru orice imagine sau înregistrare verificată de un redactor. În zona artistică, ficțională și satirică, transparența trebuie adaptată contextului, fără a presupune că publicul poate fi indus nelimitat în eroare.
Pentru o redacție sau o firmă românească, prima decizie practică este inventarierea utilizărilor: ilustrație decorativă, reconstituire, voce sintetică, personaj virtual ori reprezentarea realistă a unei persoane. O politică internă care tratează aceste situații identic va produce fie avertismente inutile, fie omisiuni importante. Publicul are nevoie să afle ce anume a fost fabricat și ce semnificație are intervenția pentru mesajul primit.
O etichetă descrie producerea materialului, fără să certifice adevărul
O fotografie autentică poate însoți o informație falsă. Imaginea unei demonstrații de acum cinci ani poate fi prezentată drept protestul de astăzi, iar o filmare reală poate fi tăiată exact înaintea explicației care îi schimbă sensul. Invers, o animație realizată cu AI poate explica onest funcționarea unei pompe de căldură, dacă nu pretinde că documentează un eveniment petrecut în realitate.
Din acest motiv, întrebarea „este făcut cu AI?” nu o înlocuiește pe cea privind corectitudinea. Eticheta ajută la înțelegerea procesului de producție, însă nu verifică declarațiile, nu confirmă data și nu stabilește dacă persoana reprezentată și-a dat acordul. Pentru o reclamă înșelătoare, mențiunea privind utilizarea AI nu devine o autorizație de a inventa beneficii ori de a atribui recomandări unor persoane reale.
Contează și precizia explicației. Între un portret generat integral și o fotografie în care a fost eliminat un obiect există o diferență relevantă pentru privitor. Formula generică „conținut realizat cu ajutorul AI” spune prea puțin atunci când intervenția schimbă chiar informația centrală: prezența unei persoane, dimensiunea unei mulțimi sau cuvintele pe care cineva pare să le rostească.
Într-un exemplu ipotetic, un material despre lucrările la o autostradă poate folosi o vizualizare a traseului viitor. Cititorul trebuie să înțeleagă că vede o simulare, nu stadiul șantierului. Explicația „vizualizare ilustrativă generată cu AI” oferă mai mult context decât o insignă izolată, mai ales dacă fotografia apare ulterior într-o captură de ecran, desprinsă de articolul inițial.
Există și riscul unei interpretări inverse: ceea ce nu are etichetă să fie considerat automat autentic. Un material vechi, un fișier trecut prin mai multe aplicații sau un fals distribuit deliberat fără avertizare poate ajunge la public nemarcat. Absența insignei nu dovedește existența unei camere la locul evenimentului, așa cum prezența ei nu dovedește automat intenția de manipulare.
Proveniența digitală ajută, dar fișierul circulă mai repede decât explicația
O parte a soluției este păstrarea informațiilor despre originea și modificările unui material. Standardul C2PA permite atașarea unor declarații de proveniență semnate criptografic, care pot indica instrumentele folosite și anumite etape ale editării. Verificarea lor urmărește legătura dintre fișier și declarațiile respective, precum și eventualele modificări ale acestora, în limitele implementării și ale informațiilor disponibile.
O asemenea semnătură nu stabilește, prin ea însăși, adevărul scenei prezentate. Poate confirma o istorie declarată a fișierului fără să demonstreze că explicația editorială este corectă. În plus, traseul documentat poate fi incomplet. Un instrument care nu păstrează aceste informații, exportul într-un alt format sau redistribuirea printr-o captură de ecran pot întrerupe continuitatea datelor de proveniență.
Raportul NIST despre transparența conținutului sintetic arată de ce este nevoie de abordări complementare: metadate, marcaje și detectare automată, fiecare cu limite proprii. Un detector poate confunda un material autentic cu unul sintetic sau poate rata un fals. Rezultatul depinde de conținut, de modelul care l-a produs și de prelucrările ulterioare, astfel încât un scor nu ar trebui prezentat drept verdict infailibil.
Pentru utilizatorul obișnuit, promisiunea realistă este accesul la mai multe indicii verificabile. Dacă o platformă afișează originea declarată și o publicație explică intervenția editorială, verificarea începe dintr-un punct mai bun. Dacă afișează doar un procent misterios, fără explicația metodei și a incertitudinii, interfața poate înlocui o presupunere cu alta, ambalată într-un aspect tehnic.
În România, unde multe materiale ajung în grupuri de mesagerie sub formă de capturi, explicația vizibilă lângă imagine rămâne importantă. O descriere pierdută la redistribuire nu mai protejează cititorul următor. Creatorul poate anticipa acest traseu printr-un context clar, iar platformele pot păstra informațiile disponibile, fără să promită că toate copiile vor putea fi urmărite perfect.
Această diferență se vede mai ales când același material este publicat într-un articol, apoi într-un videoclip scurt și, în cele din urmă, într-o postare fără descriere. Informația disponibilă la început nu călătorește obligatoriu împreună cu toate versiunile. Responsabilitatea editorială include astfel și felul în care este pregătit materialul pentru canalele pe care urmează să apară.
Publicul are nevoie de context și de obiceiuri de verificare
Pentru cine consumă știri, prima reacție utilă este să trateze eticheta ca pe o informație suplimentară. Dacă un videoclip pare să anunțe o urgență, o decizie politică sau o oportunitate financiară, verifică sursa inițială și existența unei confirmări independente. Detaliile spectaculoase din imagine pot atrage atenția, dar proveniența afirmației este adesea mai importantă decât impresia vizuală.
În cazul unei cereri de bani, verificarea trebuie mutată în afara materialului care o susține. O voce familiară sau o imagine convingătoare nu justifică o plată urgentă. Sună persoana pe un număr cunoscut ori verifică mesajul printr-un canal folosit anterior. Etichetarea publică poate ajuta la recunoașterea conținutului sintetic, însă nu garantează protecția fiecărei conversații private.
Companiile și publicațiile au, la rândul lor, nevoie de proceduri care continuă după publicare. Dacă o imagine este identificată greșit, trebuie să existe o cale de corectare, iar explicația să ajungă cât mai aproape de materialul distribuit. O etichetă eronată poate afecta reputația unui autor sau poate discredita o dovadă autentică; transparența are sens doar dacă permite și contestarea rezultatului.
Ar fi util ca explicațiile să răspundă unor întrebări concrete: materialul este generat integral, modificat parțial sau doar însoțit de o voce sintetică? Reprezintă un fapt documentat ori o ilustrație? Cine răspunde pentru prezentare? O asemenea abordare cere mai mult efort editorial decât aplicarea aceleiași formule peste tot, dar îl ajută pe cititor să înțeleagă efectul intervenției.
Nici avertismentele foarte numeroase nu rezolvă automat problema. Dacă orice retuș banal și orice fals realist primesc aceeași prezentare, publicul poate pierde tocmai distincția importantă. De aceea, proiectarea etichetelor trebuie evaluată după ceea ce înțeleg oamenii, nu numai după existența unui element grafic care demonstrează formal că a fost bifată o cerință.
Eticheta „generat cu AI” poate deveni un reper obișnuit, la fel cum am învățat să recunoaștem publicitatea sau imaginile de arhivă. Valoarea ei va depinde însă de precizie, de păstrarea contextului și de responsabilitatea celor care publică. Publicul va avea o șansă mai bună să distingă materialele, fără să primească prin aceasta o metodă universală de separare a adevărului de fals.
Pentru un cititor grăbit, câștigul poate fi modest, dar important: o pauză înainte de distribuire și o întrebare mai bună despre sursă. Dacă eticheta produce această schimbare, ea își justifică utilitatea chiar și fără să ofere certitudine absolută. Încrederea se construiește din asemenea verificări repetate, împreună cu disponibilitatea autorilor de a explica și de a corecta.