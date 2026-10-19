Eticheta „generat cu AI” devine regulă: va putea publicul să distingă conținutul sintetic de cel autentic? 1.

În 2026, discuția devine concretă pentru publicații, agenții de publicitate, creatori și companii care folosesc conținut sintetic. Pentru cititorul din România, miza este mai puțin formularea juridică și mai mult ceea ce va înțelege când vede un avertisment, când acesta lipsește sau când două platforme descriu diferit exact același videoclip.

Ce devine obligatoriu și de ce nu orice utilizare AI primește aceeași etichetă

Obligațiile de transparență din articolul 50 al AI Act se aplică din 2 august 2026, dar acoperă situații diferite. Informarea unei persoane că discută cu un sistem AI, marcarea tehnică a unui fișier și avertizarea publicului în cazul unui deepfake nu sunt aceeași operațiune. Responsabilitățile se împart între furnizorii sistemelor și organizațiile ori persoanele care le folosesc în activități profesionale.

Pentru sistemele generative, marcajul prelucrabil automat urmărește identificarea rezultatului sintetic prin mijloace tehnice. Acesta poate exista fără să fie un text mare desenat peste fotografie. Separat, în situațiile prevăzute de regulament, utilizatorul profesional trebuie să dezvăluie caracterul artificial al conținutului. Un fișier poate avea, așadar, informații destinate programelor și explicații destinate oamenilor, cu roluri complementare.

Calendarul are o nuanță importantă: pentru anumite sisteme generative introduse pe piață înainte de 2 august 2026, obligația furnizorului privind marcarea tehnică beneficiază de o tranziție până la 2 decembrie 2026. Aceasta nu amână toate regulile de transparență și nici nu transformă orice material publicat între cele două date într-un conținut scutit automat. Contează obligația concretă, actorul vizat și condițiile aplicabile.

Nici excepțiile nu trebuie amestecate. Pentru anumite texte publicate în scopul informării publicului asupra unor chestiuni de interes public, controlul editorial uman și asumarea responsabilității editoriale pot schimba aplicarea obligației de divulgare. Această regulă nu reprezintă o derogare generală pentru orice imagine sau înregistrare verificată de un redactor. În zona artistică, ficțională și satirică, transparența trebuie adaptată contextului, fără a presupune că publicul poate fi indus nelimitat în eroare.

Pentru o redacție sau o firmă românească, prima decizie practică este inventarierea utilizărilor: ilustrație decorativă, reconstituire, voce sintetică, personaj virtual ori reprezentarea realistă a unei persoane. O politică internă care tratează aceste situații identic va produce fie avertismente inutile, fie omisiuni importante. Publicul are nevoie să afle ce anume a fost fabricat și ce semnificație are intervenția pentru mesajul primit.

O etichetă descrie producerea materialului, fără să certifice adevărul

O fotografie autentică poate însoți o informație falsă. Imaginea unei demonstrații de acum cinci ani poate fi prezentată drept protestul de astăzi, iar o filmare reală poate fi tăiată exact înaintea explicației care îi schimbă sensul. Invers, o animație realizată cu AI poate explica onest funcționarea unei pompe de căldură, dacă nu pretinde că documentează un eveniment petrecut în realitate.