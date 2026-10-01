Ethan Hawke se întoarce în Tulsa și intră iar în belele. „The Lowdown” sezonul 2 îi aduce alături pe Tommy Lee Jones și Betty Gilpin, pe Disney+

O nouă conspirație și un tată pe care Lee preferase să-l declare mort

La începutul noului sezon, lucrurile par, pentru câteva momente, să meargă surprinzător de bine pentru Lee. Articolul său despre viața și moartea lui Dale Washberg, cazul aflat în centrul primului sezon, îi aduce chiar și un premiu local pentru jurnalism cetățenesc. Evident, Lee nu gestionează prea bine succesul și reușește să transforme ceremonia într-un nou moment de haos.

Discursul său fără filtru îi atrage însă atenția lui Ginger, o avocată din oficiu interpretată de Betty Gilpin. Cei doi ajung să investigheze dispariția misterioasă a unuia dintre clienții ei dintr-un penitenciar de stat, iar cazul se transformă rapid într-o poveste despre două crime și posibila implicare a departamentului local al șerifului. Trailerul îl arată pe Lee foarte entuziasmat de propria teorie, pe care o descrie drept atât de fierbinte încât „este în flăcări”.

Problemele profesionale nu sunt însă singurele care îl așteaptă. În Tulsa apare Lee Raybon Sr., tatăl său înstrăinat, interpretat de Tommy Lee Jones. Situația este cu atât mai complicată cu cât protagonistul i-a spus ani întregi fiicei sale adolescente, Francis, că bunicul ei este mort. FX îl descrie pe Raybon Sr. drept un escroc, iar sosirea lui promite să transforme și viața personală deja dezordonată a lui Lee într-un nou front de luptă. FX

Tommy Lee Jones și Betty Gilpin sunt marile noutăți ale sezonului

Intrarea lui Tommy Lee Jones este una dintre principalele atracții ale noului sezon. Actorul cunoscut pentru „No Country for Old Men”, „The Fugitive” și seria „Men in Black” nu a mai avut de mult timp un rol important într-un serial TV, iar „The Lowdown” îl pune direct în centrul conflictului personal al protagonistului. Playtech a scris anterior și despre unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, Agent K din „Men in Black”.

Betty Gilpin vine, la rândul său, după un an foarte bun în televiziune. Actrița a câștigat în 2026 primul său Emmy pentru rolul din „Widow’s Bay”, serialul Apple TV care s-a numărat printre marile câștigătoare ale sezonului de premii. În „The Lowdown”, Ginger nu pare să fie doar un personaj secundar introdus pentru câteva episoade, ci partenera lui Lee în principala investigație a sezonului.

Ethan Hawke rămâne însă nucleul serialului. Actorul continuă o perioadă foarte aglomerată, după „Blue Moon” și revenirea în horror cu „Black Phone 2”. Playtech a scris recent despre „Black Phone 2” și interpretarea lui Ethan Hawke, unde actorul revine în rolul amenințătorului Grabber.

Când apare sezonul 2 din „The Lowdown”

Sezonul 2 va avea opt episoade și debutează pe FX pe 14 octombrie, cu primele două capitole. În Statele Unite, episoadele vor fi disponibile și prin Hulu, iar restul sezonului va continua săptămânal. Pagina oficială Disney+ pentru anumite piețe internaționale indică, de asemenea, 14 octombrie pentru sosirea sezonului al doilea pe platformă. Disney+