Ethan Hawke se întoarce în Tulsa și intră iar în belele. „The Lowdown” sezonul 2 îi aduce alături pe Tommy Lee Jones și Betty Gilpin, pe Disney+
Ethan Hawke își pune din nou pălăria de cowboy și o ia pe urmele conspirațiilor în sezonul 2 din „The Lowdown”, iar de data aceasta Lee Raybon pare să fi găsit un caz suficient de mare încât să implice două crime și întregul departament al șerifului. FX a lansat primul trailer al noilor episoade, iar sezonul debutează pe 14 octombrie 2026, cu două episoade, potrivit informațiilor oficiale FX și relatării The A.V. Club. FX
Serialul creat de Sterlin Harjo îl readuce pe Hawke în rolul jurnalistului cetățean din Tulsa care se autointitulează „truthstorian” și care pare incapabil să lase un mister în pace, indiferent cât de periculos devine. Producția a fost una dintre surprizele TV ale anului trecut și a apărut inclusiv în selecția Playtech despre cele mai apreciate seriale din 2025. FX descrie sezonul al doilea drept o nouă poveste noir în opt episoade. FX
O nouă conspirație și un tată pe care Lee preferase să-l declare mort
La începutul noului sezon, lucrurile par, pentru câteva momente, să meargă surprinzător de bine pentru Lee. Articolul său despre viața și moartea lui Dale Washberg, cazul aflat în centrul primului sezon, îi aduce chiar și un premiu local pentru jurnalism cetățenesc. Evident, Lee nu gestionează prea bine succesul și reușește să transforme ceremonia într-un nou moment de haos.
Discursul său fără filtru îi atrage însă atenția lui Ginger, o avocată din oficiu interpretată de Betty Gilpin. Cei doi ajung să investigheze dispariția misterioasă a unuia dintre clienții ei dintr-un penitenciar de stat, iar cazul se transformă rapid într-o poveste despre două crime și posibila implicare a departamentului local al șerifului. Trailerul îl arată pe Lee foarte entuziasmat de propria teorie, pe care o descrie drept atât de fierbinte încât „este în flăcări”.
Problemele profesionale nu sunt însă singurele care îl așteaptă. În Tulsa apare Lee Raybon Sr., tatăl său înstrăinat, interpretat de Tommy Lee Jones. Situația este cu atât mai complicată cu cât protagonistul i-a spus ani întregi fiicei sale adolescente, Francis, că bunicul ei este mort. FX îl descrie pe Raybon Sr. drept un escroc, iar sosirea lui promite să transforme și viața personală deja dezordonată a lui Lee într-un nou front de luptă. FX
Tommy Lee Jones și Betty Gilpin sunt marile noutăți ale sezonului
Intrarea lui Tommy Lee Jones este una dintre principalele atracții ale noului sezon. Actorul cunoscut pentru „No Country for Old Men”, „The Fugitive” și seria „Men in Black” nu a mai avut de mult timp un rol important într-un serial TV, iar „The Lowdown” îl pune direct în centrul conflictului personal al protagonistului. Playtech a scris anterior și despre unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, Agent K din „Men in Black”.
Betty Gilpin vine, la rândul său, după un an foarte bun în televiziune. Actrița a câștigat în 2026 primul său Emmy pentru rolul din „Widow’s Bay”, serialul Apple TV care s-a numărat printre marile câștigătoare ale sezonului de premii. În „The Lowdown”, Ginger nu pare să fie doar un personaj secundar introdus pentru câteva episoade, ci partenera lui Lee în principala investigație a sezonului.
Ethan Hawke rămâne însă nucleul serialului. Actorul continuă o perioadă foarte aglomerată, după „Blue Moon” și revenirea în horror cu „Black Phone 2”. Playtech a scris recent despre „Black Phone 2” și interpretarea lui Ethan Hawke, unde actorul revine în rolul amenințătorului Grabber.
Când apare sezonul 2 din „The Lowdown”
Sezonul 2 va avea opt episoade și debutează pe FX pe 14 octombrie, cu primele două capitole. În Statele Unite, episoadele vor fi disponibile și prin Hulu, iar restul sezonului va continua săptămânal. Pagina oficială Disney+ pentru anumite piețe internaționale indică, de asemenea, 14 octombrie pentru sosirea sezonului al doilea pe platformă. Disney+
În România, primul sezon a fost lansat pe Disney+ sub titlul „Informații Confidențiale (FX’s The Lowdown)”, pe 26 decembrie 2025. Playtech a inclus atunci serialul printre premierele importante Disney+ din decembrie. La momentul redactării, pagina românească Disney+ nu confirmă separat data de 14 octombrie pentru sezonul 2, așa că rămâne de văzut dacă noile episoade vor ajunge în România simultan cu lansarea internațională sau cu un mic decalaj.
„The Lowdown” rămâne o combinație neobișnuită de noir, comedie, western și poveste despre jurnalism local, cu un protagonist care găsește probleme aproape la fel de repede cum găsește adevărul. Iar trailerul sezonului 2 sugerează că serialul nu intenționează să-l facă pe Lee Raybon mai prudent: dimpotrivă, îi oferă o conspirație mai mare, un partener nou și, ca bonus, un tată pe care ar fi preferat să-l lase oficial „mort”.