eMAG schimbă Genius pentru români. Ce se întâmplă cu abonamentul tău dacă nu modifici nimic

Cât costă noile abonamente Genius și ce includ

Noua ofertă este împărțită în trei variante, cu diferențe importante între numărul livrărilor incluse și serviciile suplimentare. Potrivit prezentării eMAG pentru noile planuri Genius, prețurile sunt:

Genius Light: 12,99 lei pe lună sau 69,99 lei pe an.

12,99 lei pe lună sau 69,99 lei pe an. Genius Premium: 24,99 lei pe lună sau 199,99 lei pe an.

24,99 lei pe lună sau 199,99 lei pe an. Genius Elite: 69,99 lei pe lună sau 699,99 lei pe an, cu disponibilitate anunțată pentru o etapă ulterioară.

Light include trei livrări gratuite lunar la locker, pentru comenzile eligibile, oferte Genius Deals și Black Friday, precum și beneficii în Fashion Days. Este varianta cu prețul cel mai mic, însă limita livrărilor contează pentru cei care comandă frecvent.

Premium include livrări gratuite nelimitate pentru comenzile eligibile eMAG, prin curier sau la punctele de ridicare, beneficii în Fashion Days, Freshful și Flip și posibilitatea de a oferi încă unei persoane un abonament prin Genius Duo. Se adaugă Glovo Prime Essential, cu avantaje pentru până la cinci comenzi eligibile lunar.

La Voxa, Premium oferă un credit lunar pentru acces la un titlu timp de 30 de zile, conform condițiilor publicate de platformă. Elite va include două credite, Glovo Prime Unlimited și servicii de streaming, între care este anunțat Apple TV.

Ce trebuie să verifici dacă ai deja Genius

Genius Anual și Genius Lunar devin automat Premium Anual, respectiv Premium Lunar. Nu trebuie să achiți acum o diferență pentru perioada rămasă, însă următoarea plată automată va fi calculată la prețul noului plan.

Pentru a schimba opțiunea, intră în cont la Genius → Detalii abonament → Opțiune de reînnoire. Poți selecta un alt plan disponibil sau opri reînnoirea automată. Beneficiile deja plătite rămân active până la expirare.

Genius Family devine Genius Duo. Dacă alegi Light la reînnoire, persoana asociată abonamentului nu va mai beneficia de acces după expirarea perioadei curente. Acest detaliu merită inclus în comparația dintre costuri, mai ales dacă folosești serviciul împreună cu cineva din familie.