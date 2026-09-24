eMAG a anunțat când începe Black Friday 2026 în România și ce merită să verifici înainte de reduceri
Telefonul pe care îl urmărești de câteva luni, laptopul care trebuie înlocuit sau mașina de spălat care dă semne de oboseală pot ajunge pe lista cumpărăturilor de Black Friday. Pentru cei care așteaptă campania eMAG, data este acum confirmată: vineri, 6 noiembrie 2026.
Anunțul le oferă cumpărătorilor timp să compare prețurile și să stabilească un buget înainte de avalanșa promoțiilor. Deocamdată, informațiile publicate nu precizează ora de pornire, lista produselor sau nivelul reducerilor pregătite pentru această ediție.
Black Friday la eMAG va avea loc pe 6 noiembrie
Compania a anunțat, în cadrul evenimentului Sellers’ Day, dedicat comercianților din Marketplace, că Black Friday 2026 va avea loc pe 6 noiembrie.
În 2025, evenimentul s-a desfășurat pe 7 noiembrie. Ediția din 2026 păstrează astfel prima vineri a lunii. Data anunțată privește campania eMAG și nu stabilește un calendar obligatoriu pentru toate magazinele din România, care își pot organiza separat promoțiile.
Comparația cu anul trecut arată dimensiunea evenimentului. În bilanțul oficial pentru Black Friday 2025, eMAG a raportat 3,5 milioane de produse comandate, în valoare de aproximativ 986 de milioane de lei, cu circa 10% peste ediția precedentă.
Peste un milion dintre produse au provenit de la comercianții parteneri din Marketplace. Pentru cumpărător, această diferență contează: înainte de comandă trebuie verificat cine vinde produsul, termenul de livrare și condițiile de retur aplicabile.
Cum verifici dacă reducerea chiar merită
Cea mai utilă pregătire începe înainte să apară etichetele promoționale. Notează modelul exact și prețul produsului dorit, apoi compară aceeași configurație în mai multe magazine. La telefoane și laptopuri, diferențele de memorie sau de echipare pot face două oferte aparent identice greu de comparat.
În recomandările pentru cumpărăturile de Black Friday, ANPC explică faptul că reducerile trebuie raportate la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. Un procent spectaculos nu înlocuiește verificarea sumei finale.
- Stabilește o listă de produse necesare și un buget maxim.
- Compară prețul final, inclusiv transportul și eventualele servicii suplimentare.
- Verifică vânzătorul, disponibilitatea și termenul estimat de livrare.
- Păstrează confirmarea comenzii și capturi ale ofertei dacă observi neconcordanțe.
Dacă întâlnești o promoție suspectă, am explicat și unde poți reclama o reducere falsă. Până la publicarea ofertelor, un istoric al prețurilor și o listă realistă de cumpărături sunt mai utile decât promisiunea unei economii uriașe.