Elon Musk recunoaște că Grok Bot costă prea mult. Creșterea rapidă a serviciului AI pune presiune pe abonamente

Musk admite că serviciul AI generează costuri prea mari

Duminică, 1 noiembrie, un utilizator s-a plâns pe X că limitele de utilizare pentru Grok Bot se epuizează foarte repede. Musk a răspuns că „costul furnizării Grok Bot era nesustenabil de ridicat în raport cu veniturile”.

Într-o altă conversație, un abonat a reclamat faptul că trebuie să aștepte câteva zile pentru resetarea limitei de utilizare. Musk l-a întrebat dacă prețul unui abonament cu acces la un volum mai mare de solicitări este prea ridicat.

Antreprenorul nu a oferit cifre despre cheltuielile necesare pentru funcționarea serviciului și nici nu a precizat dacă limitele au fost reduse recent. De asemenea, nu a explicat dacă nemulțumirile abonaților au determinat schimbări în modul în care este distribuit accesul la Grok Bot.

Grok Bot este un agent AI distinct de chatbotul Grok, dezvoltat de companie. Serviciul poate fi accesat de abonații care plătesc cel puțin 30 de dolari pe lună pentru planul Premium. Există și variante mai scumpe: Super, la 100 de dolari lunar, și Ultra, la 200 de dolari pe lună. Acestea oferă limite de utilizare considerabil mai mari.

Nu este clar însă ce tip de abonament aveau persoanele care au reclamat restricțiile și dacă problemele afectează în aceeași măsură toate categoriile de clienți.

Cu două săptămâni înainte, Musk vorbea despre o creștere fără precedent

Declarația despre costuri contrastează cu entuziasmul exprimat de Musk în urmă cu aproximativ două săptămâni, în timpul unei prezentări a rezultatelor financiare ale SpaceX pentru trimestrul al treilea.

Atunci, miliardarul a descris Grok Bot drept produsul cu cea mai rapidă creștere pe care l-a întâlnit vreodată. „Nu am mai văzut niciodată ceva crescând atât de repede”, a afirmat acesta.