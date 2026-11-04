Elon Musk recunoaște că Grok Bot costă prea mult. Creșterea rapidă a serviciului AI pune presiune pe abonamente
Elon Musk a recunoscut că operarea agentului AI Grok Bot a devenit prea costisitoare în raport cu veniturile generate. Declarația vine după ce antreprenorul prezentase produsul drept serviciul cu cea mai rapidă creștere pe care l-a văzut vreodată. Între timp, abonații au început să se plângă de limitele de utilizare, care se epuizează într-un timp foarte scurt.
Discuția a pornit de la mesajele publicate pe platforma X de persoane nemulțumite că nu mai pot folosi Grok Bot după doar câteva interacțiuni. Răspunsul lui Musk sugerează că succesul serviciului vine la pachet cu cheltuieli pe care compania trebuie să le țină sub control, scrie Forbes.
Musk admite că serviciul AI generează costuri prea mari
Duminică, 1 noiembrie, un utilizator s-a plâns pe X că limitele de utilizare pentru Grok Bot se epuizează foarte repede. Musk a răspuns că „costul furnizării Grok Bot era nesustenabil de ridicat în raport cu veniturile”.
Într-o altă conversație, un abonat a reclamat faptul că trebuie să aștepte câteva zile pentru resetarea limitei de utilizare. Musk l-a întrebat dacă prețul unui abonament cu acces la un volum mai mare de solicitări este prea ridicat.
Antreprenorul nu a oferit cifre despre cheltuielile necesare pentru funcționarea serviciului și nici nu a precizat dacă limitele au fost reduse recent. De asemenea, nu a explicat dacă nemulțumirile abonaților au determinat schimbări în modul în care este distribuit accesul la Grok Bot.
Grok Bot este un agent AI distinct de chatbotul Grok, dezvoltat de companie. Serviciul poate fi accesat de abonații care plătesc cel puțin 30 de dolari pe lună pentru planul Premium. Există și variante mai scumpe: Super, la 100 de dolari lunar, și Ultra, la 200 de dolari pe lună. Acestea oferă limite de utilizare considerabil mai mari.
Nu este clar însă ce tip de abonament aveau persoanele care au reclamat restricțiile și dacă problemele afectează în aceeași măsură toate categoriile de clienți.
Cu două săptămâni înainte, Musk vorbea despre o creștere fără precedent
Declarația despre costuri contrastează cu entuziasmul exprimat de Musk în urmă cu aproximativ două săptămâni, în timpul unei prezentări a rezultatelor financiare ale SpaceX pentru trimestrul al treilea.
Atunci, miliardarul a descris Grok Bot drept produsul cu cea mai rapidă creștere pe care l-a întâlnit vreodată. „Nu am mai văzut niciodată ceva crescând atât de repede”, a afirmat acesta.
Musk a susținut că oamenii folosesc serviciul tot mai mult pe măsură ce acesta primește funcții noi. Potrivit explicațiilor sale, creșterea utilității produsului determină o intensificare a activității săptămânale, nu o scădere a interesului după primele încercări.
Tot în cadrul discuției, Musk a vorbit despre extinderea Grok Bot în mediul de afaceri. Compania purta deja discuții cu mai mulți clienți selectați și pregătea o disponibilitate mai largă în următoarele săptămâni. Antreprenorul a estimat chiar că agentul AI ar putea ajunge să consume cea mai mare parte a capacității de calcul SI a companiei.
Grok Bot avea 800.000 de utilizatori plătitori pe săptămână
Gwynne Shotwell, președinta SpaceX, a oferit și o cifră care ilustrează ritmul de dezvoltare al serviciului. La începutul lunii octombrie, Grok Bot avea aproximativ 800.000 de utilizatori plătitori săptămânal, numărul fiind de peste două ori mai mare decât în luna precedentă.
Potrivit acesteia, companiile au început să folosească agentul AI în activități de vânzări, marketing, IT și inginerie. Grok Bot este prezentat drept un instrument care poate lucra permanent alături de angajați și poate gestiona fluxuri de lucru complexe, de la început până la final.
O asemenea extindere poate însemna însă și un consum tot mai mare de resurse pentru fiecare client. Dacă numărul solicitărilor crește odată cu popularitatea produsului, compania trebuie să acopere costurile de procesare și infrastructură fără ca veniturile din abonamente să devină insuficiente.
Problemele de utilizare au apărut și în cazul platformei Cursor
Nemulțumirile nu s-au limitat la discuțiile despre limitele Grok Bot. Mai mulți utilizatori au semnalat pe forumul comunității Cursor creșteri neașteptate ale consumului înregistrat, deși nu observaseră o intensificare a activității lor.
SpaceX a achiziționat platforma de programare asistată de AI pentru 60 de miliarde de dolari în august, iar abonamentele acesteia folosesc acum tarife similare celor din oferta xAI.
Duminică, Cursor a anunțat o problemă la nivelul panoului de facturare și de monitorizare a consumului, pe care ulterior a marcat-o drept rezolvată. Nu există însă confirmarea că această defecțiune a provocat creșterile neobișnuite raportate de utilizatori.