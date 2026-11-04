Elon Musk ar putea controla Tesla prin fuziunea cu SpaceX. Deține deja 85% din drepturile de vot ale companiei spațiale

De ce are Musk 85% din drepturile de vot ale SpaceX

Poziția lui Elon Musk la SpaceX este diferită de cea pe care o are la Tesla. În cazul companiei spațiale, acesta a primit acțiuni suplimentare în cadrul unui plan de compensare care i-a acordat imediat și drepturile de vot aferente. Nu a fost necesar să îndeplinească mai întâi toate obiectivele stabilite pentru a beneficia de această putere de vot.

Planul de remunerare al SpaceX include ținte extrem de ambițioase, printre care înființarea unei colonii de un milion de oameni pe Marte și dezvoltarea unor centre de date spațiale cu o capacitate de calcul de 100 de terawați. Musk va putea încasa beneficiile economice asociate recompenselor în funcție de îndeplinirea condițiilor prevăzute, însă drepturile de vot au fost acordate de la început.

Diferența este importantă pentru înțelegerea unei eventuale fuziuni. Musk controlează deja 85% din voturile SpaceX, iar această poziție i-ar putea permite să obțină majoritatea și în compania rezultată din combinarea celor două afaceri.

Tesla i-a oferit un pachet de remunerare de un trilion de dolari

La Tesla, situația este mai complicată. Musk este cel mai mare acționar al producătorului auto, dar nu are controlul majoritar asupra companiei. Pachetul său de remunerare, evaluat la aproximativ un trilion de dolari, este condiționat de atingerea unor obiective financiare și operaționale.

Printre acestea se numără creșterea capitalizării bursiere a Tesla, introducerea unui milion de robotaxiuri pe șosele și crearea unui milion de roboți umanoizi. Drepturile de vot suplimentare ar urma să fie acordate pe măsură ce Musk îndeplinește aceste condiții.

Potrivit estimărilor prezentate anterior de consiliul de administrație al Tesla, chiar dacă miliardarul ar atinge toate obiectivele, ar ajunge la aproximativ 29% din drepturile de vot. Prin urmare, planul de remunerare nu i-ar garanta controlul majoritar pe care îl urmărește, se arată, de asemenea, în sursa citată anterior.

Fuziunea i-ar putea aduce 56% din drepturile de vot

O eventuală fuziune între SpaceX și Tesla ar schimba acest calcul. Potrivit estimărilor, dacă cele două companii ar fi reunite la valori apropiate de cele actuale, Musk ar putea ajunge la aproximativ 56% din drepturile de vot ale grupului rezultat.