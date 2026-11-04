Elon Musk ar putea controla Tesla prin fuziunea cu SpaceX. Deține deja 85% din drepturile de vot ale companiei spațiale
Elon Musk ar putea obține controlul majoritar asupra Tesla printr-o fuziune cu SpaceX, compania aerospațială pe care o controlează deja prin 85% din drepturile de vot. O asemenea tranzacție i-ar oferi o cale mult mai rapidă către obiectivul pe care îl urmărește la producătorul auto, unde este cel mai mare acționar, dar nu deține majoritatea voturilor. Potrivit estimărilor analizate de Reuters, în urma fuziunii, Musk ar putea ajunge la aproximativ 56% din drepturile de vot ale companiei rezultate.
„Prin aceste acțiuni suplimentare, a reușit să obțină 85% din drepturile de vot ale SpaceX. Iar într-o fuziune, acest lucru ar fi suficient pentru a obține, practic, controlul și asupra Tesla”, explică Chris Kirkham, de la Reuters.
De ce are Musk 85% din drepturile de vot ale SpaceX
Poziția lui Elon Musk la SpaceX este diferită de cea pe care o are la Tesla. În cazul companiei spațiale, acesta a primit acțiuni suplimentare în cadrul unui plan de compensare care i-a acordat imediat și drepturile de vot aferente. Nu a fost necesar să îndeplinească mai întâi toate obiectivele stabilite pentru a beneficia de această putere de vot.
Planul de remunerare al SpaceX include ținte extrem de ambițioase, printre care înființarea unei colonii de un milion de oameni pe Marte și dezvoltarea unor centre de date spațiale cu o capacitate de calcul de 100 de terawați. Musk va putea încasa beneficiile economice asociate recompenselor în funcție de îndeplinirea condițiilor prevăzute, însă drepturile de vot au fost acordate de la început.
Diferența este importantă pentru înțelegerea unei eventuale fuziuni. Musk controlează deja 85% din voturile SpaceX, iar această poziție i-ar putea permite să obțină majoritatea și în compania rezultată din combinarea celor două afaceri.
Tesla i-a oferit un pachet de remunerare de un trilion de dolari
La Tesla, situația este mai complicată. Musk este cel mai mare acționar al producătorului auto, dar nu are controlul majoritar asupra companiei. Pachetul său de remunerare, evaluat la aproximativ un trilion de dolari, este condiționat de atingerea unor obiective financiare și operaționale.
Printre acestea se numără creșterea capitalizării bursiere a Tesla, introducerea unui milion de robotaxiuri pe șosele și crearea unui milion de roboți umanoizi. Drepturile de vot suplimentare ar urma să fie acordate pe măsură ce Musk îndeplinește aceste condiții.
Potrivit estimărilor prezentate anterior de consiliul de administrație al Tesla, chiar dacă miliardarul ar atinge toate obiectivele, ar ajunge la aproximativ 29% din drepturile de vot. Prin urmare, planul de remunerare nu i-ar garanta controlul majoritar pe care îl urmărește, se arată, de asemenea, în sursa citată anterior.
Fuziunea i-ar putea aduce 56% din drepturile de vot
O eventuală fuziune între SpaceX și Tesla ar schimba acest calcul. Potrivit estimărilor, dacă cele două companii ar fi reunite la valori apropiate de cele actuale, Musk ar putea ajunge la aproximativ 56% din drepturile de vot ale grupului rezultat.
Procentul de 85% se referă exclusiv la controlul său asupra SpaceX, în timp ce estimarea de 56% privește compania formată prin fuziunea celor două afaceri. Nu este vorba despre aceeași participație, ci despre două situații diferite.
Avantajul pentru Musk ar fi că ar putea obține controlul asupra Tesla fără să mai aștepte îndeplinirea tuturor obiectivelor din contractul său de remunerare. În loc să ajungă treptat la o participație mai mare prin recompensele acordate de producătorul auto, ar folosi puterea de vot pe care o are deja la SpaceX.
Astfel, fuziunea ar reprezenta o cale mult mai scurtă către controlul majoritar asupra ambelor companii. Estimarea de 56% nu reprezintă însă o structură de acționariat deja stabilită, ci un scenariu bazat pe valorile actuale ale celor două afaceri.
Capitalizarea Tesla de 2.000 de miliarde de dolari, un alt prag important
Fuziunea ar putea influența și recompensele financiare pe care Musk le-ar primi de la Tesla. Planul său include mai multe praguri de capitalizare bursieră, primul fiind de 2.000 de miliarde de dolari. Compania a fost recent evaluată la aproximativ 1.500-1.600 de miliarde de dolari.
Dacă reunirea cu SpaceX ar determina o creștere suficientă a valorii acțiunilor Tesla, astfel încât producătorul auto să atingă pragul de 2.000 de miliarde de dolari, Musk ar putea obține o recompensă fără să mai fie necesară îndeplinirea unui obiectiv operațional suplimentar.
Cu alte cuvinte, creșterea valorii companiei rezultată din fuziune ar putea contribui la atingerea condițiilor financiare din planul de remunerare. Musk ar putea beneficia astfel atât de controlul majoritar asupra grupului rezultat, cât și de recompensele asociate creșterii capitalizării Tesla.